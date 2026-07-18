トランプ大統領がイングランドのW杯敗戦に言及「おそらく間違いだった」“ゴルフ仲間”FWケインを擁護「最高の選手をディフェンスに配置した」

イングランドは北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）の準決勝で、アルゼンチン代表に1-2で逆転負けを喫した。先制点を奪いながらも、その後に守備的な戦い方をして2得点を許したことを受けて、トーマス・トゥヘル監督には批判的な声があがっている。

そんななか、トランプ大統領は「イングランドには素晴らしい選手がいる。一緒にゴルフをしたことがあるんだが、ハリーは素晴らしい選手だ。彼を守備的な選手にしたのは、おそらく間違いだったと思う」とイングランド代表FWハリー・ケインを擁護しつつ、同国の戦い方に疑問を呈した。『ESPN』が伝えている。

「サッカーについて私が何を知っているというんだ？彼らはリードを奪い、最高の選手をディフェンスに配置したんだ」

「少し攻撃的にならないといけないよね？でも、私は断言はしないよ。コーチングのことなんて、私には分からないからね。確かに異例だったけど、ハリーは実際、素晴らしい男だよ」

なお、トゥヘル監督は報道陣からトランプ大統領のこの発言について質問された。指揮官は「ドナルド・トランプを証人として使うつもりなのか？それともなんだ…？いや、ただ聞いてみただけだ」とコメントしている。

なお、イングランド代表は3位決定戦でフランス代表と対戦する。