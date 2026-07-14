エンバぺがスペイン戦の前日練習を一部欠席…フランス代表デシャン監督が状態を説明「短縮が許可されている」

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）2026に臨んでいるフランスは、準決勝で欧州王者のスペイン代表と対戦する。試合に向けた前日練習を終えたなか、一つの懸念事項が生まれている。

スペイン戦に向けて準備を進めていたなか、ここまで8得点を決めているエースのFWキリアン・エンバペが一部トレーニングを欠席。準々決勝のモロッコ代表戦で足首を痛めて途中交代していた同選手にコンディション面が心配されている。『スカイ・スポーツ』が伝えた。

一方で、フランス代表のディディエ・デシャン監督は「キリアンは大丈夫だ」とコメント。「彼は練習した。彼は1回の練習時間を15分ではなく10分に短縮することが許可されている」とスペイン戦の出場は問題ないことを示唆した。

その上で指揮官は「スペインが最初の試合でどうなったかは忘れてくれ（カーボベルデ代表に引き分け）。残りの試合でスペインは自分たちが優勝候補であることを証明していた」と警戒心を強めた。

「彼らは攻撃も守備も優れており、失点はわずか1点だ。我々も守備力には自信があるが、両チームの攻撃力の高さを考えると、素晴らしい試合になると思う」

熱戦になることが予想されるなか、エース・エンバぺは万全の状態で出場できるのか。スターティングメンバーにも注目だ。