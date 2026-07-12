ガットゥーゾ、イタリアのW杯逃しに「監督として痛烈な一撃を受けた」。ラツィオの混乱には「会長はもっと口数を減らすべき」

マウリツィオ・サッリ前監督下で昨季セリエAを9位で終えるなど、低調なシーズンとなったラツィオはイタリア代表を率いていたガットゥーゾ監督を招聘。チームの立て直しが急務となるなかで、問題はピッチ外でも起きている。

クラブのサポーター団体「クルヴァ・ノルド」は運営体制を批判して全面ボイコットなどを表明。クラウディオ・ロティート会長による4部レジーナの買収なども問題に拍車をかけており、復権に向けて厳しい状況が続いている。

そんななか、ガットゥーゾ監督は。「ここにいられることを誇りに思う。状況の説明を受け、全て理解しているが、私にはどうすることもできない。ヘルメットをかぶり、ラツィオの輝かしい歴史に敬意を払いながら懸命に努力しなければいけない。最高の気分だね」とピッチ内での仕事に注力すると語った。『コリエレ・デッロ・スポルト』が伝えた。

「過去に何度かラツィオへの加入に近づいたことがあり、今回ようやく実現した。挑戦となることは分かっている。しかし、会長とディレクターには、自分のやりたいように仕事ができるのであれば、準備はできていると伝えた。目標は、家族のような雰囲気を作り出し、たとえチームに残らなくても、誰もが楽しめる、そして誇りに思えるようなチームを作り上げることだ」

守護神GKイヴァン・プロヴェデルや、DFマリオ・ヒラら主力選手の退団も相次いでいる。指揮官はCBの補強については「間違いない」としつつも、「ただ買うためだけに大金を費やすのは好きではない。資金は限られているため、その少ない資金を有効に使わなければいけない」とした。

またサポーター問題については「この問題ばかりを口にしていると、言い訳になってしまう危険性がある。選手たちとサッリ監督は昨年も同じような状況を経験し、うまく対処してきた。しかし、ファンは以前からアウェイでも応援してくれると言ってくれている。ホームではファンの不在が響くだろうから、我々は全力を尽くさなければならない」と愛されるクラブを目指す。

「ロティートとは率直で誠実な関係を築いている。何か伝えなければならないことがあれば、私はそうする。実際、もうすでに伝えていることもある。彼は私が誰であるかを知っているし、私が誰であろうと気にしないことも知ってる。彼には、チームに何か伝えたいことがあれば、まず監督である私に伝え、それから選手たちに伝えるように説明した」

「会長の問題は、電話が多すぎて手に負えなくなることだが、私たちは仲良く協力して仕事をする必要があることを理解しなければいけない。私たちは彼の従業員だが、物事は丁寧に話す必要があるね。きょう彼が欠席したのは、私への敬意の表れだと思う。会長はもっと口数を減らすべきだ。それが今の考えだ」

新生ラツィオは8月17日にコッパ・イタリアでマントヴァ1911と、25日にボローニャとのセリアA開幕戦を迎える。

なお、ガットゥーゾ監督はFIFAワールドカップ（W杯）出場を逃したイタリア代表での仕事について「サッカーは出来事に左右されるし、どうにもできないこともある。 選手時代は運にも恵まれたが、監督としては痛烈な一撃を受けた。大きな失望だ。この傷が消えるのは、代表を去る日だろう。怒りもあるが、前向きでいる。そうでなければ、ここにはいない」とラツィオの復権を目指す。