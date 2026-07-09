アルゼンチン優勝の出来レース？FIFAのW杯陰謀論をフランス監督＆選手が否定「被害妄想に陥るべきではない」

フランス代表のディディエ・デシャン監督が、モロッコ代表戦に向けて語った。

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）2026に臨んでいるフランスは、ラウンド8で今大会のダークホースと位置付けられているモロッコ代表と対戦する。注目の好カードが組まれた一方で、思わぬ点が注目されてしまっている。

今大会のラウンド16のエジプトvsアルゼンチン戦では、逆転負けを喫したエジプト代表のホッサム・ハッサン監督が「おそらく彼らは世界王者を大会に残したかったのだろう。メッシを勝ち残らせたかったのかもしれない」「アルゼンチンの勝利は不当だ。国に帰り、自宅に戻っても、もう二度とワールドカップは見ない。この大会に正義などない」などと発言。今大会がアルゼンチン優勝のための出来レースだと苦言を呈していた。

そんななか、フランスvsモロッコの試合を裁くのは、アルゼンチン人のファクンド・テージョ主審で、アシスタントは全員アルゼンチン人で構成される。これを受けて、SNSなどを中心にしてFIFA（国際サッカー連盟）の陰謀論などを指摘する声も上がっていた。

これを受けて、フランスのデシャン監督は「審判を信頼している」と発言。「私たちの対戦相手はモロッコであって、審判ではない。審判はミスをしないし、ミスをするのは選手だ。どの試合でも、議論につながる瞬間がある。それは、どちらの側に立っているか、誰を応援したいかによるだけだ」と強調した。『VP』が伝えた。

また同国代表DFダヨ・ウパメカノも指揮官の意見に賛同。「私たちは誰が試合を裁くかなど気にしません。今も気にしていません」。GKロビン・リッサーも「私たちは被害妄想に陥るべきではない。審判がこのような試合を裁くことが許されているのは、彼らがそのレベルに対応できるからだ」とささやかれている陰謀論を否定し、試合に集中した。