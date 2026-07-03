長友佑都が明かすW杯後の秘話…最年少・後藤啓介から「僕のユニフォームもらってください。これから必ず価値上げます！」

日本代表DF長友佑都（FC東京）が、FIFAワールドカップ（W杯）後の秘話を明かした。

北中米で開催されているW杯2026の決勝トーナメントラウンド32でブラジル代表に敗れ、2日に日本へ帰国したサムライブルー。39歳の長友はアジア人史上初となる5大会連続出場という快挙を成し遂げるも、目標としていた「優勝」には届かなかった。

そんななか、長友は3日朝に自身のSNSを更新。今大会メンバーのなかで最年少の21歳FW後藤啓介のサインが書かれた、同選手の背番号9のユニフォーム写真をアップし、次のようにつづった。

「昨日帰国したら後藤啓介が僕のところに来て、『佑都さん、僕のユニフォームもらってください。これから必ず価値上げます！』ってユニフォームを渡してきた。ユニフォームくださいは言われても、もらってくださいと言われたのは初めて。正直驚いたよ。W杯で試合出場は少なかったけど、啓介のチームへの忠誠心は感動すら覚えた。でも悔しいよな。この悔しさを胸に高く高く羽ばたけ！心から応援してるよ！」

後藤は今大会で自身初のW杯を経験するも、4-0で快勝したグループステージ第2戦チュニジア代表戦の6分間の出場時間にとどまっていた。今夏にはブンデスリーガのフライブルクへの移籍を果たし、来季からは5大リーグでの挑戦をスタートさせる。