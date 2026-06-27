W杯でハーランドvsエンバぺ実現せず不満の声…ノルウェー代表監督の考えは「遊びに来ただけの世間知らずな国ではない」

ノルウェー代表のスターレ・ソルバッケン監督がグループステージ第3戦フランス代表との試合の采配について語った。

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいるノルウェー代表は、フランス、セネガル、イラクと同じグループIに所属。イラク、セネガル相手に2連勝を達成して決勝トーナメント進出を決めた状態で、第3戦のフランス戦に挑んだ。

勝てばグループ首位での突破が決まる状況だったが、ソルバッケン監督はエースストライカーのFWアーリング・ハーランドや、キャプテンで司令塔のマルティン・ウーデゴールらを起用せず。試合は1-4で敗れて、2位での突破が決まった。

試合中にはフランス代表FWキリアン・エンバペらとのマッチアップを望んでいたファンから「ハーランドを出せ！」などと、この起用に批判の声もあがった。それでもソルバッケン監督は「当然の判断」としつつ、選手たちの疲労を明かした。『ESPN』が伝えた。

「セネガル戦後に分析を行ったところ、80分間のプレー後、5、6人の選手が深刻な影響を受けていた。守備陣全体と一部のミッドフィルダーが深刻な影響を受けていたんだ」

「今日はまずまずの試合ができたかもしれないが、我々は勝ちたい。問題は、現状を踏まえて、次の試合への準備状況はどうなのか、そして勝てるかどうかだ。だから、私にとってはもちろん、理学療法士や医療スタッフ、そして選手自身にとっても、迷う余地のない決断だった。彼らは皆、多くの選手にとって（プレーするのは）難しいだろうと言っていた」

決勝トーナメントラウンド32ではコートジボワール代表と対戦するノルウェー代表。既にグループステージ突破が決まっていたことから、先を見据えた決断だったと説明した。一方で、ソルバッケン監督はハーランドらスター選手を見られなかったファン、サポーターに謝罪。

「ファンはアーリングとマルティンのプレーを見たかっただろうが、我々がこれを決めるのに時間はかからなかった。アーリングとマルティンはチームプレーヤーであり、チームにとって何が最善かを理解してくれている。ファンは彼らのプレーを見たいと思っているだろうし、願わくば、今後数週間で彼らに素晴らしい夏の夜をプレゼントできればと思っているんだ」

「我々はファンに2勝を挙げ、より多くの試合を観戦する機会を提供してきた。それが我々の存在意義だ。私たちはただ遊びに来ただけの世間知らずな国ではない。できる限り長くここにいたいし、迷う余地はなかった」