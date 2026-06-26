ケガでW杯欠場のブラジル代表DFが日本代表を警戒「最高の年を迎えていると思う」「決して走るのを止めない」

ケガでFIFAワールドカップ2026を欠場したブラジル代表のDFエデル・ミリトンが、日本代表について語った。

北中米で開催されているW杯に臨んでいるブラジル代表はグループリーグを首位で突破。決勝トーナメントのラウンド32では、日本代表と対戦する。

レアル・マドリー（ラ・リーガ）では守備の要として活躍し、長らくブラジル代表のディフェンスラインを支えてきたミリトンはテレビ番組『セレソン・コパ』に出演。「日本は最高の年を迎えていると思う」とサムライブルーとの対戦を警戒した。『ge』が伝えた。

「チームとしても選手としても、最高の時期の一つだ。彼らはリズムをつかんだと思う。彼らは年々成長を続け、このワールドカップで、自分たちが試合に出られることを証明している。我々は非常に注意しなければならない」

「彼らは決して走るのを止めない。タックルできる機会があれば、必ずタックルしてくる。（ブラジルは）非常に注意しなければならない。彼らは非常に優れた戦術的規律を持ち、献身的な選手たちだ。しかし、私は非常に自信を持っている。我々は試合ごとに進化を見せている。日本相手に良い結果を出すためのすべてがそろっている」

昨年10月に行われた国際親善試合では、日本代表はブラジル代表に3-2で勝利。それでも過去14回の対戦でブラジルは日本に11勝2分1敗と、圧倒的な力の差を見せつけてきた。