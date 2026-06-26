「ブラジルが日本に勝つことは間違いない」元ブラジル代表の狂犬MFフェリペ・メロが断言「彼らを小さなロボットと呼んでいた」

元ブラジル代表のフェリペ・メロ氏が日本代表について言及した。

北中米で開催されているW杯に臨んでいるブラジル代表はグループリーグを首位で突破。決勝トーナメントのラウンド32では、日本代表と対戦する。

テレビ番組『セレソン・コパ』に出演していたメロ氏は日本を警戒しながらも、ブラジルの勝利は順当だと語った。『ge』が伝えた。

「(日本は) フィールド上で組織的で、戦術的に従順だ。少し前までは、彼らを小さなロボットと呼んでいたが、彼らはすべてを正しくこなしていた。いまでは彼らロボットは、試合に強烈なインパクトを与えるだけでなく、技術も備えている」

「ブラジルにとって難しい試合になることは間違いないが、最も難しい試合になるとは思っていない。モロッコよりも難しい試合になるとも思っていない。ブラジルには改善の余地がある。ブラジルが日本に勝つことは間違いない。ブラジルが自分たちのリズムを刻み、特にスコットランド戦でやったことを実行すれば、それほど苦労せずに勝つ条件は整っている」

メロ氏は現役時代に“狂犬”の愛称で親しまれ、ユヴェントスやフルミネンセなどでプレー。激しいタックルで中盤の守備職人として活躍した。