レアル・ソシエダ、京都からレンタル中のDF喜多壱也の去就は今後数日間で決定か「目覚ましい進歩を遂げており…」

レアル・ソシエダ（ラ・リーガ）DF喜多壱也の去就に注目が集まっている。

20歳の喜多は昨年夏にJ1京都サンガF.C.から日本代表MF久保建英の所属するソシエダに期限付き移籍で加入。今季はリーグ戦の出場はならなかったが、Bチームを主戦場にして31試合に出場した。

『マルカ』は22日、「レアル・ソシエダはまず彼を買い取るかどうかを決め、その後、彼をサンセバスチャンにとどめるか、興味を示しているクラブのいずれかにレンタル移籍させるかを決めなければならない」としつつ、今後10日以内に決定が下されると報道した。

「完全移籍に関して約150万ユーロの買い取りオプションを契約に盛り込んでおり、現在、移籍条件について交渉中とみられる」

ソシエダのブレトスSDは先週金曜日に状況を説明した。「彼はまだレアル・ソシエダの選手ではない。昨夏に彼と契約し、彼の成長ぶりには非常に満足していいる。加入当初の『カズ』から今の彼へと、目覚ましい進歩を遂げており、現在クラブと彼の代理人と交渉中だ。契約は重要だが、スポーツ面でのプロジェクト、ビジョン、計画についても話し合う必要があり、皆で一緒に決断を下さなければならない」とコメントしている。

なお、喜多をレンタルで獲得したいと考える複数のクラブも存在している模様。レアル・ソシエダは喜多を買い取るか、セカンドチームにとどめておくべきか、はたまた他のクラブにレンタル移籍させて成長を続けさせるべきかの判断を迫られている。