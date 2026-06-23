雷雨での中断中に「トランプをしていた」？W杯フランスvsイラクが後半遅延で選手に影響「精神的にも感情的にもとても消耗した」

フランス代表がハーフタイムの過ごし方を明かした。

北中米で開催されているFIFAワールドカップのグループ第2戦でイラクと対戦したフランス。14分にFWキリアン・エンバペのゴールで先制し、幸先良く試合をスタートさせた。

ところが、試合は激しい雷雨によって後半開始が遅延する事態に。ファンは一時屋外エリアから避難するなど、約2時間のハーフタイムとなった。

試合後、エンバぺは「とても長い夜だった」としつつ、「私たちは長い間待たされた。ロッカールームでは常に集中力を維持しなければならなかったから、精神的にも感情的にもとても消耗したね」と影響を口にした。

「ロッカールームに1時間半、ほぼ2時間も滞在し、集中力を維持するのは非常に難しい。相当な努力が必要だ。選手たちもスタッフも、本当に大きな努力をした」

一方で、フランス代表のディディエ・デシャン監督は「トランプをしていたんだよ」と冗談交じりに回答。「いやいや、待っていたんだ。予定の時間が何度も繰り上げられていった。実際、選手たちと楽しい時間を過ごしていたよ。これは安全の問題だ。雨や雷には逆らえない。腹立たしくはないよ。これは非常に特殊な状況であり、二度と起こらないことを願っている。リスクを冒さないことが重要だった」と後半開始を遅らせる判断に理解を示した。

後半になるとエンバぺとウスマン・デンべレがそれぞれゴールを決めて、フランスがイラクを突き放した。試合は3-0で終わり、雷雨の影響を感じさせないプレーを披露した。

フランス代表DFジュール・クンデは「中断後、まるで新しい試合が始まったようだった」と難しさを口にしつつも、「体を動かすためにサイクリングをした。その後、再び外に出て体を温めるのを待つ間、立ち止まって話をしていた」と明かした。