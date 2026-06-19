「自宅でもやって」BBCが日本人サポーターのスタジアム掃除文化を紹介。「男性は妻に負担を押し付けているというのだ」と批判的な声も伝える

『BBC』は19日、「女性たちが『自宅でもやってみて』とワールドカップでスタジアムを清掃した日本のファンに呼びかける」と題して、日本人ファンの行動を紹介した。

北中米で開催されているFIFAワールドカップに臨んでいる日本代表。14日に行われたオランダ代表戦は劇的な引き分けに終わり、熱狂に包まれた。試合とは別に注目を集めたのは試合後の光景。多くの日本人サポーターが青色のゴミ袋を片手にスタジアムを掃除する様子がSNS上を中心に拡散されて、多くの称賛の声が寄せられた。

これまでの国際大会でもこのような行動は行われてきて、いつしか日本人サポーターの習慣となっているが、『BBC』は「今回は、国内で批判を浴びている」とつつ、「男性は公共の場では自分の後片付けをする一方で、家ではその負担を妻に押し付けているというのだ」と日本国内の意見を紹介した。

実際に、SNS上ではスタジアムを掃除する行為に対して『普段はやらないのに』といった趣旨のコメントが散見される。『BBC』は「スタジアムでゴミ拾いをする男性と、同じ男性が自宅のソファに寝そべり、妻が皿洗いをしている間、洗濯物の入ったカゴのそばで携帯電話を使っている姿を並べた日本のポスターが拡散した。ポスターには、『日本の男性は家事に費やす時間が世界で最も短い部類に入るため、もっと家事を手伝うべきだ』と書かれていた」と現状を伝えた。

なお、家事に費やす時間という点では、日本人男性は先進国の中で最も低い順位に位置しているらしく、経済協力開発機構（OECD）の2021年のデータによると、日本の女性は1日あたり3時間以上を無償労働に費やしており、これは1日47分を無償労働に費やす男性の5倍以上であるという。

また、この格差は、特に若い家族において顕著で、2021年の政府調査によると、6歳未満の子どもがいる共働き世帯では、女性が1日に7時間以上を家事に費やすのに対し、男性は2時間未満しか費やしていないことが分かったと、『BBC』はデータを用いた。

一部では“偽善的”などと揶揄する声もあるが、今大会では日本人サポーターの行動に感銘を受けた他国のサポーターが一緒になってゴミ拾いに参加するなど、スタジアム掃除という文化の輪は広がっている。