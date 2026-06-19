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Matheus Bueno (C)Getty Images
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鹿島がJ1連覇へ大型補強！清水から中盤の要MFマテウス・ブエノを獲得「常にタイトルを目指しているチーム」

マテウス・ブエノ
鹿島アントラーズ
清水エスパルス
J1 リーグ

【国内サッカー・Jリーグ ニュース】J1鹿島アントラーズは19日、清水エスパルスからブラジル人MFマテウス・ブエノを獲得したと発表した。

鹿島に完全移籍で加入したブエノは2025年にブラジルのグアラニから清水に加入し、初年度からリーグ戦37試合に出場。中盤の要として今季の明治安田J1百年構想リーグでも存在感を放ち、18試合に出場していた。

ブエノは清水のクラブ公式サイトでコメントを発表した。

「エスパルスサポーターの皆様、こんにちは。このようなご報告をするのは大変心苦しいのですが、このたび移籍することとなりました。エスパルスで過ごした1 年6 か月という期間は、決して長くはありませんでしたが、私にとってかけがえのない時間でした。ここまで支えてくださったクラブ関係者の皆様、選手・スタッフの皆様、そして何よりエスパルスサポーターの皆様には、感謝の気持ちしかありません。在籍中はたくさんの応援や温かいメッセージをいただき、本当にありがとうございました。皆様の支えがあったからこそ、日々前向きに取り組むことができました」

「私のサッカー人生を振り返っても、この1年6か月はピッチ内外を通じて最も成長し、活躍することができた特別な時間だったと感じています。そして、これほど多くのサポーターの皆様に愛していただけた経験も、私にとって大きな財産です。そのすべてに、心から感謝しています。この場をお借りして移籍のご報告をさせていただきますが、これは『さよなら』ではありません。またどこかでお会いできる日を願い、『またね』という言葉として受け取っていただけたら嬉しいです。これからは少し離れた場所からにはなりますが、エスパルスと皆様のことを応援しています。本当にありがとうございました」

なお、2025年のJ1を制覇した鹿島だったが、百年構想リーグではプレーオフラウンドでヴィッセル神戸に2戦合計で敗れて、2位となっていた。

ブエノは鹿島の公式サイトで「鹿島アントラーズに関わるすべての皆さん、初めまして。マテウス ブエノです。アントラーズという偉大なクラブに加入できたことをうれしく思います。常にタイトルを目指しているチームで、一つでも多くのタイトル獲得に貢献したいです。アウェイチームとしてメルカリスタジアムに乗り込んだとき、その雰囲気にとても興奮したことを覚えていますし、今度はアントラーズサポーターの応援を背に戦えることが今から楽しみです。タイトルを獲るためには、皆さんのサポートが必要になるので、応援よろしくお願いします！」と意気込んだ。

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