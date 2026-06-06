「力が足りなかった」千葉DF河野貴志が悲壮な覚悟、百年構想リーグ最下位も「無駄じゃなかったと証明するために」

今季19試合に出場した千葉DF河野貴志が現在地と向き合った。

「一言でいえば悔しい。個人的にも歯が立たないわけではなかったけど、力が足りなかった。ずっと試合に出ている立場として、もっとチームを勝たせるためにやらないといけない歯がゆさもあったけど、自分のいま持っている力はすべて出していたと思う。どちらかというとJ2は個の能力で守れていたけど、J1は組織が必要で一人じゃ守れない。チーム全体として守らないといけないと改めて痛感しました」

昨季よりブラウブリッツ秋田から千葉に完全移籍で加入すると、持ち前のヘディングの強さや両足からのロングフィードで好守に貢献。リーグ戦24試合に出場して、千葉のJ1復帰を成し遂げた。

今季からは副主将の一人としてチームをピッチ内外から支えたが、思うような結果を得られず。地域リーグラウンドでは18試合で31失点（J1で下から2番目）を奪われ、EAST最下位となった。この日のプレーオフラウンド第2戦はホームで意地を見せたかったが、逆転負けを喫した。

これまで積み上げてきた「最後は俺がいれば大丈夫」という自信を見つめ直す機会となった。河野が唇をかむ。

「J1では一つのミスが命取りになる。一瞬の隙を突かれて失点することがあるので、ミスに対してもっとアラートにならないといけない。FWも強くて賢い選手が多いので、駆け引きの質ももっと上げていかないといけないと感じました」

「最後は無理に飛び込まずに、シュートコースを限定することでGKと一緒に守るとか、もっと賢く、頭を使ってやらないといけない」

昇降格のあるシーズンがいよいよ始まる。いままで以上にチーム全体で守る意識と連係を密にしなければ、再びのJ2降格は免れないだろう。その上で一人ひとりのレベルアップも急務になると、イレブンは口をそろえる。

来季までの時間は限られているものの、「土台のところが大事。相手よりも走るとか、目の前の相手に負けない部分。そういう強化の部分が大事だと思うし、それがデータにも表れている。相手を圧倒して勝てるようにフィジカルや駆け引きのところは、個人としてもやらないといけない」と河野は懸命に前を向いた。

「自分は今年30歳になるなかで、まだこのリーグで戦うために直すところがあると発見できた。もちろん負けているからプラスに捉えることは難しいですが、百年構想リーグが無駄じゃなかったと証明するために、もっとやっていかないといけない」

過度に最下位を落ち込む必要はない。この経験をつなげていけばいい。

取材・文＝浅野凜太郎