EAST2位のFC東京、松橋力蔵監督との契約更新を発表「悔しさを成長への力に」

J1のFC東京は2日、松橋力蔵監督との契約を更新し、2026/27シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることで合意したと発表した。

松橋監督は長年横浜F・マリノスの下部組織で指導し、2021年にアルビレックス新潟のトップチームコーチに就任。2022年から2024年まではの新潟のトップチーム監督として、YBCルヴァンカップ決勝進出などに導いた。

昨季よりFC東京の監督に就任すると、今季の明治安田J1百年構想リーグでは東地区での地域リーグラウンドを2位でフィニッシュした。

松橋監督はクラブを通じてコメントを発表した。

「2026/27シーズンも引き続きFC東京の指揮を執る機会をいただき、心より感謝申し上げます。このクラブとともに戦い続けられることを大変光栄に思います。明治安田J1百年構想リーグでは、クラブが掲げた優勝という目標に向かって、選手、スタッフ全員で戦い抜きましたが、その目標を達成することはできませんでした。この結果を真摯に受け止めるとともに、シーズンを通じて感じた悔しさを成長への力に変えていかなければならないと考えています」

「2026/27シーズンは、クラブの期待とみなさまの想いに応えられるように、これまで以上の覚悟と責任を持って取り組んでまいります。 ただ、私たちの2026シーズンはまだ終わっていません。週末にMUFGスタジアムで開催される最後の一戦に全力を尽くし、支えてくださるパートナー企業のみなさま、地域のみなさま、そしてどんな時でも熱くチームに力を与え続けてくれたファン・サポーターのみなさまへ勝利を届け、今シーズンを笑顔で終えられるよう、勝利に相応しい準備を行い、チーム一丸となって戦います。引き続き熱いご声援、ご支援をよろしくお願いいたします」

FC東京は今月6日にセレッソ大阪とプレーオフラウンドの2回戦を戦う。