「悔しがる権利もない」4年前。日本代表FW上田綺世が確かな実績と自信を持ってW杯へ「まったく違うものになった」

今夏に北中米で開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表は28日に、千葉県千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニングを実施した。

所属クラブのフェイエノールトでリーグ戦31試合25得点を記録して、エールディビジ得点王となった日本代表FW上田綺世は「結果的に得点王にもなれたけど、チームは2位だったので、正直優勝したかった。自分自身も調子を落とした時期もあったので、満足いくシーズンだったとは言えないですけど、すごく充実した1年間だったと思います」と冷静に振り返った。

本人も口にしたように、なかなかゴールが奪えず11試合無得点だった時期もあった。それでも元オランダ代表FWロビン・ファン・ペルシー監督が信じて使い続け、得点王を獲得。27歳は最高の状態で2度目のW杯を迎える。

「4年前と比べると立場も違うし、選手としてのクオリティと価値もまったく違うものになった」

ストライカーにとって、前回大会は満足できるものではなかった。日本が金星を挙げたドイツ代表とスペイン代表戦は出場機会に恵まれず、大舞台でのプレーは0-1で敗戦したコスタリカ代表戦の45分間のみだった。上田が当時を振り返る。

「4年前でいうと、自分は代表にギリギリ呼んでもらえたけど、その期待に応えられず、何も貢献できなかった。これは僕の主観ですけど、チームとしては『ベスト16で惜しかった』『目標としていた場所まであと一歩』ではあったけど、僕自身は全然そんなことなくて、それを悔しがる権利もないような感覚。悔しいという感覚も、よく理解できないようなレベルでした」

あれから4年の時を経て、実績も自信も携えてW杯に戻る。今季は豊富な得点パターンからゴールを量産するだけでなく、相手DFを背負うポストプレーにも自信をつけ、プレーヤーとして幅を広げた。ストライカーにかかる期待は大きい。

「前回のワールドカップの舞台で立たせてもらっているので、その経験は必ず生きる」

この日も、上田の強烈なシュートが打たれるたびに、集まったファン、サポーターからどよめきが起きた。次は世界をどよめかせる。

取材・文＝浅野凜太