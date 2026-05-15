「こんなに緊張したことはない」39歳・長友佑都が日本代表メンバー入りに感謝、W杯＆FC東京での戦いに決意

39歳の長友はこれまで過去4大会に出場。日本人史上初となる5度目のW杯出場を目指す39歳は、クラブを通じて「今回で5回目の選出ですが、こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました」と日本代表入りの想いを語った。

「ありきたりかもしれませんが、選出していただき本当に感謝の気持ちがすごく出てきました。家族もそうですし、FC東京のチームメイト、スタッフも含めて、ファン・サポーターのみなさんの声もそうですが、本当にみなさんの支えがなかったらここまで来ることはできませんでした。もう感謝しか出てきません。本当に「ありがとう」ということを、みなさんに伝えたいです」

長友は今年3月に右ハムストリング肉離れで戦線を離脱していた。メンバー発表前最後のインターナショナルウィークとなった3月の活動にも参加できなかったが、今月6日に復帰を果たした。試合の視察に訪れていたという日本代表の森保一監督も「まずプレーヤーとして、インテンシティ高くプレーできるをことを確認しました」と選出の理由を語った。

長友は「やはり優勝を目標にしているので、そこに向けて強い信念を持って、覚悟を持って戦いたいと思います」と決意を表明。また、所属クラブのFC東京は現在明治安田J1百年構想リーグで2位となっており、優勝争いも佳境を迎えている。

長友は「FC東京のファン・サポーターのみなさん、ワールドカップのメンバーに選んでいただくことができました。本当にありがとうございます。僕が2021シーズンにFC東京に帰ってきて約5年になるのですが、本当にいろいろなことがあるなかで、苦しいこともたくさんありましたが、本当にみなさんの声や応援に支えられて、自分はここまで来ることができました。この5大会目のワールドカップというのは、非常に大きな夢であり目標でしたが、みなさんがいなければ、このFC東京でなければ、僕は選ばれなかったと思っています。感謝の気持ちで一杯です。本当にありがとうございます。そして、明日の浦和レッズ戦はチームにとって非常に大事な試合となります。まだ優勝の可能性があるので、絶対にみんなで優勝して、ワールドカップに行きたいです。頑張りましょう！ 」と、クラブでの戦いでも大一番を迎えている。