なでしこジャパン、狩野倫久氏の新監督就任を発表「世界一奪還を目指す」

日本サッカー協会（JFA）は14日、女子日本代表（なでしこジャパン）の新監督に狩野倫久氏の就任が決定したと発表した。

49歳の狩野監督は現役を引退したクラブである佐川急便株式会社大阪サッカークラブのコーチから指導者としてのキャリアを始め、その後に各年代別の女子日本代表で指揮を執った。

2024年10月よりなでしこジャパンのコーチとして初めて入閣すると、ニルス・ニールセン前監督の下でもコーチを任された。昨月2日には、契約満了によって退任したニールセンが前監督の監督代行としてアメリカ女子代表との国際親善試合を指揮し、3連戦を1勝2敗で終えた。

狩野監督は就任に際してコメントを発表した。

「なでしこジャパンの新監督にご指名いただき、大変光栄に思うとともに、身が引き締まる思いです。近年、世界の女子サッカー界は目覚ましい発展と進歩を遂げています。競技レベルは年々向上し、インテンシティが高く、スピードやパワーといった高いアスリート能力に加え、ピッチでは高度なチーム戦術を用いての攻防が世界のスタンダードとなり、戦術理解度もより一層求められる時代となりました」

「世界の頂点に立つためには、これまで積み上げてきたなでしこジャパンの強みである攻守における連動性や献身性をさらに磨きながらも、攻守での1対1の局面や、一つ一つの球際でのバトルに勝ち切る強さ、チーム・グループにおける個をさらに上げていく必要があると感じています。攻守ともにアグレッシブにタフで逞しく躍動するなでしこジャパンの姿をピッチでお見せし、ファンやサポーターの皆さまが『もう一度見たい』、『応援したい』と思っていただけるよう全力で努めます。私は、今の日本の女子選手たちには大きな可能性があると信じています。なでしこジャパンの監督として、世界一奪還を目指すとともに、日本国内でも女子サッカーがさらに盛り上がるよう、日本女子サッカー界全体の発展に貢献できるよう誠心誠意取り組んでまいります」

JFAは今月18日に狩野新監督の就任会見を行う。