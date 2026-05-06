「今年一番内容が良くなかった」いわきFCが大宮にリーグ戦初黒星…田村雄三監督は決意新た「3連勝したチームが優勝」

いわきにとって、リーグ戦で大宮に敗れたのはこれが初めてだった。

田村雄三監督は「今年一番内容が良くなかった。逆に大宮さんがすごく強かった。ちょっと情けないゲームをしてしまった」と肩を落とした。試合後のロッカールームでは選手たちに対して敗因を語ったという。

「大宮といわきの差はシンプルに技術もあるけれど、ボールが来る前の準備や予測で大宮の選手が上だった。いわきは浮いたボールや奪ったボールの処理の判断が追いつかなくて前に蹴ってしまう展開だったと伝えました」

“いわき”らしさがなかった。イレブンは持ち前の球際やハードワークの部分で力を発揮できず、苦戦を強いられた。

14分に先制点を許したいわきは、24分にフリーキックからDF遠藤凌が頭で合わせて同点に追いついた。しかし流れのなかではチャンスを生み出せずにいると、42分に再び失点した。

指揮官は「初めてしたんですけど」とハーフタイムで選手を一気に3枚替えた。

「大宮さんが中2日で、自分たちは中3日。単純に考えれば、我々のほうがフレッシュかなと思ったけど、そこで考えれば大宮さんのほうが前半は軍配が上がっていた。戦術どうこうよりは、3枚を一気に替えて、フレッシュな選手を入れて戦ったほうがゲームになると思いました」

大胆な采配から流れを引き寄せたかったが、49分にミドルシュートを決められてさらに突き放された。80分にMF山中惇希のゴールで1点差にするも、試合はそのまま2-3で終了。これにより2位のいわきは、3位の大宮と1ポイント差になった。

次節は中2日で首位のヴァンフォーレ甲府戦となるなかで、手痛い黒星となった。一方で、同日に甲府はジュビロ磐田に1-2で敗れており、勝ち点差は1のまま。優勝争いは混戦を極めている。

田村監督は「他会場の結果を追いかけるのは早いかもしれませんが」と前置きしつつ、シーズン残り3戦への決意を口にした。

「甲府さんが負けたので、単純に残り3試合を3連勝したチームが優勝。明確になったので、中2日とか3日とかは関係なく、コンディションのいい選手を起用して、みんなで一戦、一戦を大事にして戦いたい」

いわきは“らしさ”を取り戻せるか。次節の天王山で勝利し、優勝争いをリードしたい。

取材・文＝浅野凜太郎