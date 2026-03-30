日本代表MF佐藤龍之介が全体練習復帰、イングランド代表戦に決意「テレビで観ていたような選手たちと対戦できる」

28日に行われたスコットランド代表戦を1-0で勝利した日本代表だったが、メンバーに佐藤の名前はなかった。今回の代表活動で佐藤は体調不良により、ホテルでの静養が続いていた。

それでも29日にロンドンで行われたイングランド代表戦に向けたトレーニングから全体練習に復帰。「自分自身も切り替えて、できることをやろう」と意欲を高めている。

「（スコットランド代表戦は）前半からかなりいい試合をしていましたし、自分もあそこに入ってプレーしたいという想いがより強くなりました。もっとやらないといけない」

19歳にしてサムライブルーの一員として戦い、今季も所属クラブのFC東京で8試合2得点を記録している佐藤にとってもイングランド代表は憧れの相手だ。佐藤は試合に向けた想いを口にする。

「（イングランド代表は）僕にとってはまだ非日常のような選手たち。いままでにない経験ですし、ピッチに立つかは分かりませんが、テレビで観ていたような選手たちと対戦できる。勝負したいですし、勝ちにこだわりたい」

日本代表にとって力を試す絶好の機会となる一方で、佐藤自身においても重要な試合となるだろう。今回に開催される2026北中米ワールドカップまで3カ月を切ったなか、「こういったチャンスをいただけたことは自分にとってポジティブですし、チャンスを次につなげたい」とメンバー争いに向けたアピールの場としたい。