ダービーでも出番なし…今季未出場のFC東京背番号10東慶悟が悲壮な覚悟「このダービーに出たかった」

「出ていない立場で偉そうには言えないけど」

そう断りを入れてから、FC東京MF東慶悟は淡々と言葉を続けた。

「通常なら引き分けでも、今年のレギュレーション上はPKで負けなので、90分の内容をしっかりと振り返らないといけない。既にPK戦4回もやってしまっているので、90分で勝てるようなチームを作っていけるようにしないと。来年は引き分けだと上位を狙えない」

ボールを保持しながら好機を伺うも、東京Vのコンパクトな守備に苦戦してなかなか前進させてもらえなかった。シュート数も5本に留まるなど、苦戦を強いられた。

ハーフタイムには松橋力蔵監督から「覇気がないぞ」と𠮟咤激励を受けるも、状況は変えられず。スコアレスドローのまま90分間を終えると、サポーターからはブーイングが飛んだ。

一部の選手からチームのメンタリティを指摘する声も聞かれたなか、東もその意見に同意する。

「いつもと比べて少し気持ちが足りないと感じた部分はありました。だけどいろいろな要素があると思うし、それが戦術なのかやり方なのか、それとも疲労とかコンディションなのかはしっかりと詰めていかないといけない。とはいえ、ダービーなので言い訳をせずに、相手に負けられないという気持ちをもっと、もっと出してほしかった」

チームを思うからこその発言だった。

FC東京はPK戦の末に敗戦。東京Vに2008年以来18年ぶりとなる白星を献上し、サポーターは再び特大のブーイングでイレブンを迎えた。

2013年よりFC東京に加入したベテランの東にとっても、同ダービーでの敗北は初の出来事だった。J1の舞台でここまで400試合以上に出場している背番号10だが、今季は出番を得られていない。

東は「このダービーに出たかった」と素直な想いを明かしながらも、今度は自分が出場して勝利を届けられるようにしたいと意気込む。

「自分がやれることは試合に限らず、練習から取り組んでいるつもりです。チャンスが来たときにいいプレーができると信じてやり続ける。ダービーはもう一回あるので、そのときには活躍できるようにしたい」

青赤のユニフォームに袖を通す意味を人一倍理解している東だからこそ、自身の現状に葛藤もあるはずだ。ゴール裏を見つめる表情は険しかったが、今季初出場に向けて悲壮な覚悟で前に進む。

取材・文＝浅野凜太郎