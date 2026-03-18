J1昇格POで敗れた因縁のフクアリで出場ならず。FC東京GK田中颯の本音「このチームに借りがあった」

FC東京GK田中颯が辛酸をなめた場所に帰って来た。

この日、試合が行われたフクアリは、3か月前のJ1昇格プレーオフ決勝でJ2徳島ヴォルティスの一員として先発フル出場した田中が、あと一歩でJ1昇格を逃した因縁のスタジアムだ。

今季より4年間過ごした徳島を離れ、FC東京に加わった背番号1。愛するクラブを去る葛藤はあったが、「日本一のGKになる」と高い目標を掲げて自身初となるJ1挑戦を決断。「最後はこのFC東京というチームで優勝したいという想いが強かった。そのために、自分のパフォーマンスを高めたい。それが自分のキャリアにもつながる」と青赤のユニフォームに袖を通している。

昨季は徳島でリーグ戦38試合に出場し、最少失点に貢献してJ2ベストイレブンにも選出された。ところが、今季はいまだ出場機会を得られておらず、この日も韓国代表GKキム・スンギュが開幕7試合連続となる先発の座を任された。

キム・スンギュは安定したパフォーマンスを披露し、FC東京も2-1で千葉に勝利。出番のなかった田中は試合後に「この場所で、このチームに借りがあったので、自分のプレーで返したかったというのが本音でした」と唇をかみつつ、「よりスケールアップした姿を見せられる日は近いと思っています」とスタメン奪取に意欲を燃やした。

「FC東京では求められるところも細かくなっていて、いい刺激になっています。素晴らしい環境ですし、選手たちもクオリティが高いので、どんどんと吸収できている。いまは準備を進めるだけです」

敵地で勝ち点3を奪ったFC東京には、ダービー2連戦が待っている。次節は中3日で東京ヴェルディとの対戦を控えており、来月1日にはアウェイでFC町田ゼルビアと激突する。

強敵との戦いが続くなか、現守護神のキム・スンギュは韓国代表としての活動があるため、1日に行われる町田戦の欠場が濃厚。田中にとっては待望のアピールチャンスになるかもしれない。

千葉戦の勝利はもちろんうれしかったが、欲をいえば自分の手でリベンジしたかった。田中は「今度こそ」と、この日の悔しさも糧にしていく。

「ピッチの外から試合を見る時間というのは、出場の機会が来たときに必ずつながっていく。最終的には、『この時間が必要だった』と思えるはずなので、いまは有意義な時間。そのタイミングは必ず来ます」

そう力強く語る目を見れば分かる。背番号1の準備は万端だ。

取材・文＝浅野凜太郎