東京Vが相馬直樹監督の就任を発表「『NO LIMIT！』何よりも勝利のために私自身が限界を作らず取り組んでいきます」

東京ヴェルディは今季開幕から8試合で4分4敗と勝利なしで19位に沈んでいたなか、今月5日に城福浩前監督と契約解除。7日の天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会は森下仁志ヘッドコーチが暫定的に指揮を執っていたなか、相馬直樹氏が新監督となった。

相馬監督は現役時代に、鹿島アントラーズ、東京ヴェルディ1969 （現 東京V）、川崎フロンターレでプレーし、日本代表としても58試合に出場して1998年のFIFAワールドカップフランス大会にも出場した。

指導者としては、FC町田ゼルビアや川崎、鹿島、大宮アルディージャ （現 RB大宮アルディージャ）で指揮を執り、2025年は鹿児島ユナイテッドFCでGM兼 監督を務めた。

相馬監督はクラブ公式サイトで「東京ヴェルディを応援してくださるファン・サポーターの皆さま、力強く支えてくださるホームタウン、パートナーの皆さま、このたび監督に就任いたしました相馬直樹です。ヴェルディという輝かしい歴史を持つクラブで指揮を執れることを大変誇りに思います。『NO LIMIT！』何よりも勝利のために私自身が限界を作らず取り組んでいきます。皆さま、一緒に戦い、勝利をともに分かちあいましょう。どうぞよろしくお願いいたします」とコメントを発表した。