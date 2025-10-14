ワールドカップ - グループ。 D Los Angeles Stadium

アメリカ対パラグアイの試合は、2026年6月13日にキックオフ。GMT午前2時、EST午後9時。

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ロサンゼルスでの一戦は、両チームにとってグループリーグ突破へ欠かせない試合だ。ホームの期待を受けるアメリカは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督がハイプレスと縦への速攻で世界舞台での通用性を示す。 対するパラグアイは、戦術家グスタボ・アルファロが率いる鉄壁の守備陣。失点を最小限に抑え、試合を通じて強度を維持するスタイルが特徴だ。 超近代的なロサンゼルス・スタジアムで、熱狂的な観衆を前に、この試合は即座にワールドカップの名勝負となる要素をすべて備えている。グループDには強豪トルコやエネルギッシュなオーストラリアがおり、初戦の失態は許されない。 米国にとっては、ホームで成長を示し、10年の迷いを振り切り、進化をアピールする絶好機だ。 パラグアイにとっては、16年ぶりの本大会復帰であり、2010年の躍進以来の舞台となる。 ホームの重圧と熱気が交差する中、持久力と突破力が勝敗を分ける。

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2026年ワールドカップへの道

米国が自国開催のワールドカップへ至る道のり

米国男子代表は、メキシコとカナダと共に48チーム制大会を共催するため、地域予選を免除された。 CONCACAF予選を戦う代わりに、北米共同開催がFIFAに承認された時点で出場権を得た。

ただし、伝統的な予選を戦わないことで課題も生じた。親善試合や大陸大会のみでメンバーを絞り、大会に耐えるチームをどう作るか。 自国開催の重圧を受け、組織は改革に着手。その集大成としてマウリシオ・ポチェッティーノ監督が就任し、欧州で育った「黄金世代」を一つにまとめ上げた。準備期間中、世界トップクラスとの強化試合でチーム力を試した。 予選という安全網がないため、親善試合はホームでかかる巨大なプレッシャーに耐えるためのオーディションとなった。

パラグアイの予選での奮闘

一方、アルビロハ（パラグアイ代表）は総当たり戦のCONMEBOL予選を勝ち抜き、2026年大会の出場権を得た。 2010年のベスト8以来、16年ぶりの本大会出場となった。18試合でわずか10失点という堅守で南米の呪いを打ち破った。

この転機をもたらしたのは、2024年8月に就任した戦術家グスタボ・アルファロ監督だ。 苦境にあったチームを受け継いだアルファロは、心理戦と国民的誇りを武器に、選手たちに歴史的な「闘志」を取り戻させた。アルファロの率いるチームは、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイを破るなど9戦無敗でランキングを急上昇させた。 鉄壁の守備で終盤の激戦を乗り切り、最後の自動出場枠を掴んで感涙の復帰を決めた。

アメリカ対パラグアイのチームニュース

アメリカ代表チームニュース

自国開催大会に臨む米国代表のポチェッティーノ監督は、欧州の「黄金世代」とMLSスター8名を組み合わせた26人の競争力あるメンバーを選出した。 本大会でチームアイデンティティを確立するという課題を抱えつつも、開幕戦を控えたチームは集中力を高めている。

ACミランで経験を積んだプリシッチは左ウイングの定位置を確保。ストライカーはモナコのバログンとPSVのペピが争う。 中盤にはユヴェントスのウェストン・マッケニーとボーンマスのキャプテン、タイラー・アダムスが復帰。最終ラインではシャーロットFCの38歳ベテラン、ティム・リームが注目だ。このセンターバックがパラグアイ戦に出場すれば、米国代表としてFIFA男子ワールドカップ史上最年長の選手となる。

パラグアイ代表チーム情報

CONMEBOL予選を18試合戦い抜いたメンバーと守備陣の継続性を保ったままカリフォルニア入りした。 グスタボ・アルファロ監督は負傷者なく26名を招集。厳しい守備原則を遂行するフィジカル重視の布陣を信頼している。

サイドにはブライトンの創造的MFフリオ・エンシソと、ニューカッスルのウイングミゲル・アルミロンがおり、カウンターで縦へ素早く切り替える。だが、アルファロ監督のシステムの要は守備にある。 パルメイラス主将G.ゴメスとアルデレテが、予選10失点の堅守を率いる。中盤ではサンパウロのボックス・トゥ・ボックスMFボバディージャが、守備的アンカーのクバスと先発する見込みだ。

監督プロフィールと戦術

マウリシオ・ポチェッティーノ（アメリカ合衆国）

自国開催大会でUSMNTを世界トップと互角に戦えるチームへ変える使命を担うポチェッティーノは、世界クラスの実績を引っ提げてアメリカ代表のベンチに就く。 彼はカウンタープレスと堅守、素早い縦への切り替えを重視するフィジカル志向の戦術で知られる。

基本は4-2-3-1または4-3-3を採用し、SBの攻撃参加と高いDFラインでスペースを縮める。 今回の大会では、高速攻撃の華麗さと、アメリカ特有のライン間スペースを狙う冷徹なカウンター対策としての守備安定性との完璧なバランスを見出すことが彼の最大の課題だ。

グスタボ・アルファロ（パラグアイ）

南米サッカー界のレジェンド、グスタボ・アルファロは、鉄壁の守備と強いモチベーションで知られる。 2022年W杯でエクアドルを率いた後、彼は心理的準備と国民性を重視し、戦術的実用主義でアスンシオンに劇的な転機をもたらした。

アルファロは中央を固める4-3-3または4-4-2の守備陣形を好む。チームは中盤から後ろでコンパクトなブロックを作り、ボール支配を譲っても相手のゲームメーカーを封じる。 自陣でのリスクを最小限に抑え、強力なセンターバック2人にペナルティエリアを任せ、スローインやキックオフの切り替え、カウンターではスピードのあるウイングで得点を狙う。

米国対パラグアイの注目対決

クリスチャン・プリシッチ vs グスタボ・ゴメス：グループDの最大注目カードだ。プリシッチは左から中央へ切り込み、ハーフスペースを活用する。 彼を待ち受けるのは、パラグアイ主将で鉄壁のディフェンスを率いるグスタボ・ゴメスだ。 パルメイラスでセンターバックを務めるゴメスは、低ブロックの要として圧倒的な存在感を示す。強力なフィジカル、素早い戻り、優れた空中戦能力が武器だ。そのためプリシッチは、力任せの突破より、素早い連係で隙を突く方が有効となる。

アントニー・ロビンソン対ミゲル・アルミロンも注目だ。ロビンソンの左SBのオーバーラップは攻撃の幅を広げるが、ニューカッスルのアルミロンは高い運動量でそのポジショニングを突く。 右サイドでプレーするアルミロンは、高速な切り替えと高い運動量が武器だ。ロビンソンは攻撃時のスプリントを慎重に選ばなければ、ボールを失った瞬間、アルミロンの鋭いカウンターを招く。

ウェストン・マッケニー vs ディエゴ・ゴメス：中盤の支配を争う。マッケニーはアメリカ代表でフィジカルとボックス・トゥ・ボックスの運動量を生かし、空中戦でも存在感を示す。対するはブライトンの新星ディエゴ・ゴメス。 アルファロ監督の下、守備カバーとプレッシャー耐性に優れたこの若きセントラルMFは、セカンドボールの争奪とボール配給のペースを握り、戦術的優位をもたらす鍵となる。

チームニュース＆メンバー

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

形状





対戦成績





順位

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大画面で視聴する方法

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