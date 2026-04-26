2026年W杯へ、カーボベルデに朗報

2026年W杯を前に、カーボベルデに朗報だ。昨年7月、前十字靭帯を断裂したローガン・コスタが日曜のビジャレアル戦で復帰する。ジャーナリストのベンジャミン・クアレズが報じた。

彼はフランス・サン＝ドニ出身だが、2022年に両親の故郷であるカーボベルデ国籍を選択。以来、代表26試合に出場している。

その活躍で「青いサメ」の愛称で呼ばれる代表の自然発生的なリーダーとなり、メンバー中唯一の欧州5大リーグ選手でもある。

ユースはスタッド・ド・ランスで過ごし、Bチームで25試合以上に出場した。2021年トゥールーズへ移籍し、リーグ・アンでブレイクした。

3年間プレーし、ブランコ・ファン・デン・ブーメンやタイス・ダリンガとチームメイトになった。2024年、ビジャレアルは1750万ユーロ＋150万ユーロのボーナスで獲得。歴代最高額でのカボベルデ人移籍となった。

デビューシーズンは好調だったが、今夏のプレシーズンで調子を落とした。しかし日曜、ホームでセルタ・デ・ビーゴを迎える一戦でついに復帰する。

コスタは、オランダ生まれのチームメイト数名とともにワールドカップ代表に選ばれる可能性が高い。候補にはシドニー・ロペス・カブラル（ベンフィカ）、デロイ・ドゥアルテ（ルドゴレツ）、ラロス・ドゥアルテ（プスカシュ・アカデミア）、アレッシオ・ダ・クルス（アノルソシス・ファマグスタ）、 ダイロン・リブラメント（カサ・ピア）、ギャリー・ロドリゲス（アポロン・リマソール）、ジャミロ・モンテイロ（PECズヴォレ）、アヨニ・サントス（スパルタ・ロッテルダム）らが代表入りを争う。

ただし、勝ち進むのは容易ではない。アフリカ勢はスペイン、ウルグアイ、サウジアラビアと同じ組に入った。カーボベルデにとって初出場となる大会だ。