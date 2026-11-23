共有 GOALをGoogleでフォロー

セトン・ホール・スポーツ・ポールの新たな調査で、2026年FIFAワールドカップを機に米国全土でサッカーへの関心が大きく高まったことが明らかになった。記録的なテレビ視聴者数と若年層の高い関心を背景に、大会は米国のスポーツ界に長く残る足跡を刻んだ。

広告

大会を機に米国でサッカーへの関心が急上昇

2026年ワールドカップを機に、米国全土でサッカーへの関心が大きく高まった。新たなセトン・ホール・スポーツ・ポールの調査によると、米国人の4人に1人以上にあたる27％が、大会によってサッカーへの熱意が高まったと回答した。関心の高まりは既存のサッカーファンの間で特に顕著で、ファンではない人の11％に対し、ファンの70％が関心が増したと答えた。

この傾向をけん引したのは若年層だ。関心が高まったと答えた割合は18～34歳で46％に上り、35～54歳の28％、55歳以上の12％を上回った。2026年10月に成人1632人を対象に実施されたこの調査は、夏の大会が文化面に残した持続的な影響を示している。開催国となったことで、米国内でサッカーへの関心が広がったことも浮き彫りになった。

決勝の記録的視聴者数がテレビ中継の新たな指標に

大会最大の注目を集めたのはアルゼンチン対スペインの決勝で、米国人全体の37％が視聴した。サッカーファンでは80％、ファンではない人でも22％が視聴し、18～34歳では57％がこの大一番を見た。

セトン・ホール・スポーツ・ポールで調査方法論を担当するダニエル・ラディック博士は、「2026年FIFAワールドカップは夏のスポーツシーンを席巻した。ニールセンによると、決勝は米国の単一の放送局によるサッカー中継として史上最多の視聴者を集めた。また、単一の放送局によるNFL以外のスポーツ中継としても、2016年のワールドシリーズ以来最多の視聴者数となった」と述べた。

広告 広告

「決勝から3カ月後に記録した当調査の数値にも、強い影響が表れている。米国が開催した1994年大会の影響は今も見られるが、2026年大会の余波はさらに大きなものになると予想している」

Related Topics

普段は熱心にスポーツを追わない層にも広がった視聴

大会期間中、少なくとも1試合を視聴した米国人は全体の半数近い44％に上った。サッカーファンの88％が視聴した一方、ファンではない人にも広く届き、その28％が試合を見た。

スポーツファン全体でも高い視聴率を示した。熱心なスポーツファンの3分の2にあたる67％が少なくとも1試合を視聴し、普段は気軽にスポーツを楽しむ層でも57％が視聴した。

広告

アルゼンチン対スペインの決勝の視聴データには男女差も見られ、男性の45％が視聴したのに対し、女性は30％だった。どの年齢層と比較しても、若い視聴者が一貫して最も高い視聴率を記録した。

スター選手の活躍が大会後のクラブ観戦につながる

代表チームへの愛着だけでなく、選手個人のピッチ上での輝きも、クラブサッカーを継続して追うきっかけとなった。米国人全体の22％が、特定の選手のワールドカップでのプレーに触発され、大会終了後にプロのクラブチームを追うようになったと答えた。

広告

その割合は、もともとのサッカーファンでは59％、一般のスポーツファンでは32％に跳ね上がった。この傾向も若年層がけん引し、18～34歳の41％が特定の選手をクラブでのシーズンも追いかけた。男性では27％、女性では16％だった。

決勝から3カ月後にも高い数値が記録されたことから、データは米国内のサッカーが長期的に成長する可能性を示している。新たなファンがワールドカップで活躍した選手をクラブでも追い続けるなか、2026年大会は今後何年にもわたり米国のサッカー文化を形作ることになりそうだ。