2026年FIFAワールドカップ開幕戦チケットの入手方法：メキシコシティ・スタジアムの価格と情報

選手もファンも、7月19日にニュージャージー州メットライフ・スタジアムで行われる決勝で、自国チームが2026年ワールドカップのトロフィーを掲げる姿を見たいと願っている。しかし、6月11日に開幕戦が開催されるメキシコシティのエスタディオ・アステカが、最初の注目を集めている。

メキシコシティのエスタディオ・アステカを訪れることは、多くのサッカーファンにとって一生に一度の夢だ。ここは過去に2度のワールドカップ決勝戦を開催しており、国際サッカー界で最も由緒ある会場の一つである。

1970年には10万7412人の大観衆が詰めかけ、ブラジルがイタリアを4-1で下し、カルロス・アルベルトの鮮やかな一撃で優勝を決めた。 16年後の1986年には、11万4600人の観客の前でディエゴ・マラドーナ率いるアルゼンチンが西ドイツを破り、5得点が生まれた。

GOALでは、2026年ワールドカップ開幕戦のチケット入手方法や価格など最新情報をまとめてお届けします。

2026年FIFAワールドカップの開幕戦はいつですか？

日程 試合 開催地 チケット 6月11日（木） グループA：メキシコ vs 南アフリカ エスタディオ・アステカ、メキシコシティ、メキシコ チケット

2026 FIFAワールドカップ開幕戦のチケットは、FIFA公式チケット販売サイトにて購入できます。

FIFA公式チケットポータルでは、来年6月の開幕まで複数回の販売チャンスがあります。

各販売フェーズでは、購入方法、支払い手段、チケット種類が異なります。

Visa先行抽選販売

対象となるVisaカード保有者が9月10日～19日に応募できました。

早期チケット抽選

第2フェーズの応募期間は10月27日～31日でした。第1フェーズと同様に抽選が行われました。

当選者は11月17日からの購入枠が割り当てられました。

その直前、11月12～15日には開催国3カ国（米国・カナダ・メキシコ）の居住者向け優先枠が設けられ、彼らは先行して購入できました。

抽選

12月5日の2026年FIFAワールドカップ抽選会後に次の販売フェーズが始まり、ファンは追加申し込みが可能です。

直前販売

大会直前の2026年春には、残券が先着順で販売されます。

販売枚数は未定ですが、枚数は限られており、すぐに売り切れる可能性があります。

FIFA公式チケット販売サイトでアカウント登録し、ログイン後に残券状況を確認できます。

FIFAワールドカップ2026の開幕戦チケットも転売で購入できますか？

公式かつ安全にチケットを再販売・交換したい場合は、10月2日にオープンしたFIFA公式マーケットプレイス（FIFA.com/tickets）をご利用ください。

「FIFA再販マーケットプレイス」はカナダ、米国、その他の国の居住者が利用でき、「FIFA交換マーケットプレイス（Mercado de Intercambio de la FIFA）」はメキシコ在住者向けです。

転売チケットは在庫が少なく、不定期に出品されます。こまめにチェックし、出品されたらすぐに購入できるよう支払い情報を事前に登録しておきましょう。

StubHubなどの二次販売サイトでも取り扱われる予定ですが、価格は在庫と需要で変動します。

2026年FIFAワールドカップ開幕戦のチケット価格は？

FIFAはダイナミックプライシングを採用し、グループリーグの一部は60ドルから販売される可能性があると発表しました。しかし、開催国が出場する開幕戦は需要が高く、常にそれ以上になる見込みです。価格は各販売フェーズで変動しますが、エスタディオ・アステカでの開幕戦は当初370～1,825ドルでした。

決勝戦のチケット価格は座席カテゴリーで異なります：

カテゴリー1： 最も高く、下段席。

最も高く、下段席。 カテゴリー2： カテゴリー1以外の下段・上段エリア。

カテゴリー1以外の下段・上段エリア。 カテゴリー3： 上層席が中心で、カテゴリー1・2の外側。

上層席が中心で、カテゴリー1・2の外側。 カテゴリー4：最も手頃な価格で、その他の上段席。

StubHubなどの二次販売サイトでは、開幕戦チケットは2,200ドルから入手できます。

2026年大会の開幕戦はどこで開催されますか？

エスタディオ・アステカ（スポンサー契約により正式名称はエスタディオ・バノルテ）は、メキシコシティのコヨアカンにあるスタジアムです。1966年に完成し、リーガMXのクラブ・アメリカとメキシコ代表がホームとして使用しています。収容人数は87,523人で、ラテンアメリカ最大、世界でも8番目に大きなサッカー専用スタジアムです。

アステカ・スタジアムは1970年と1986年のワールドカップ決勝を開催しましたが、2026年の決勝は開催しません。しかし、3度のワールドカップで試合が行われた唯一のスタジアムとして歴史に名を刻みます。改修工事を終え、同スタジアムは2026年大会の開幕3ヶ月前である3月に再開予定です。