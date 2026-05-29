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LAFC captain Carlos Vela lifts MLS Cup trophy in 2022Getty
Neil Bennett

翻訳者：

2026年Apple TVで観るMLS：料金、プラン、ライブ視聴方法

メジャーリーグサッカーは2月25日に再開し、Apple TVで独占配信される。

今週末、メジャーリーグサッカー（MLS）の新シーズンがApple TVで始まります。

MLSは放送戦略を刷新。Appleは「MLSシーズンパス」の単独サブスクを廃止し、全試合をApple TVサブスクに追加料金なしで統合しました。

リオネル・メッシの活躍を追うもよし、地元クラブのサポーターズ・シールド争奪戦を観戦するもよし、MLSカップ・プレーオフの熱戦を楽しむもよし。すべてがApple TVアプリで、より簡単により安く視聴できます。

Apple TVのサブスクリプション料金はいくらですか？

2026年初頭の米国では月額12.99ドルです。

年間プランは99.99ドルで、月額払いより割安です。

新規加入者は7日間の無料トライアルを利用できます。今すぐ申し込む
Apple製品購入で3ヶ月無料今すぐ申し込む
Appleサブスクリプションバンドル：19.95ドルから今すぐ申し込む

スペイン語解説付きでMLSを観戦できる場所

FOXやFS1で放送される試合は、FOX Deportesでスペイン語解説付きで視聴できます。おすすめストリーミングサービス「Fubo」でもスペイン語解説付きMLSを配信しています。

Fuboでは無料トライアルで視聴可能。

世界中でMLSを見る方法

Apple TVは世界中でMLSを配信する唯一のサービスです。MLSシーズンパスを購入すれば、どこからでも試合を楽しめます。

米国のテレビチャンネルとストリーミングApple TVのMLSシーズンパス、FOX、FS1、FOX Deportes、Fubo
カナダのテレビチャンネルとストリーミングApple TVのMLSシーズンパス / TSN
その他の地域Apple TVで視聴
ハイライト Apple TV