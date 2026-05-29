今週末、メジャーリーグサッカー（MLS）の新シーズンがApple TVで始まります。

MLSは放送戦略を刷新。Appleは「MLSシーズンパス」の単独サブスクを廃止し、全試合をApple TVサブスクに追加料金なしで統合しました。

リオネル・メッシの活躍を追うもよし、地元クラブのサポーターズ・シールド争奪戦を観戦するもよし、MLSカップ・プレーオフの熱戦を楽しむもよし。すべてがApple TVアプリで、より簡単により安く視聴できます。

Apple TVのサブスクリプション料金はいくらですか？

2026年初頭の米国では月額12.99ドルです。

年間プランは99.99ドルで、月額払いより割安です。

スペイン語解説付きでMLSを観戦できる場所

FOXやFS1で放送される試合は、FOX Deportesでスペイン語解説付きで視聴できます。おすすめストリーミングサービス「Fubo」でもスペイン語解説付きMLSを配信しています。

世界中でMLSを見る方法

Apple TVは世界中でMLSを配信する唯一のサービスです。MLSシーズンパスを購入すれば、どこからでも試合を楽しめます。