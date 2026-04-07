2026年……ポリシッチの危機、解決を待つ

シーズン序盤の素晴らしいスタートを切った後、ミランおよびアメリカ代表のスター選手、クリスティアン・プリシッチは長引く得点不振に苦しんだ。

27歳のこの選手は、クラブレベルではシーズンを好調なスタートで切り、セリエAの11試合で8ゴールと2アシストを記録した。

しかし、2026年に開催されたその後のセリエA13試合では、ポリーシッチはアシストを1回記録しただけで、年明け以降まだゴールを挙げていないと、フットボール・イタリアが報じている。

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このアメリカ人スターは年明けからコンディションが万全ではなく、フル出場したのはわずか3回で、5試合は途中出場にとどまっている。

ポリシッチは去る2月、腱鞘炎のためセリエAのボローニャ戦を1試合欠場しており、それ以来、本来のパフォーマンスを発揮できていない。

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そして3月の直近の国際試合期間中、彼はアメリカ代表として2試合に出場したが、ベルギーとポルトガルに敗れた両試合で、再び得点を挙げることができなかった。

昨夜、彼はミランの一員として、ナポリとのアウェイ戦（0-1で敗戦）の終盤15分間に出場した。

今シーズンのセリエAで4敗目となるこの敗戦により、ミランは順位表で3位に留まり、首位インテルとは9ポイント差となった。