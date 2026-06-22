2026年夏、PSVが移籍で優先すべき6項目

PSVは「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」で圧倒的な強さを示し、3年連続で国内リーグを制した。しかし成功の代償として、今夏多くのスターがアイントホーフェンを去る見込みだ。 そのため、フィリップス・スタディオンではピーター・ボス監督とテクニカルディレクターのアーネスト・スチュワートが、国内リーグとチャンピオンズリーグで再びトップレベルを維持するため、多忙な夏を迎える。

昨夏は6000万ユーロ超を投じて陣容を強化したが、2000万ユーロで獲得したFWルーベン・ファン・ボメルとアラサン・プレアは怪我で出場機会を逃した。 シーズン途中に加入したマイロン・ボアドゥも期待に応えられず退団濃厚で、ルーマニアから加入したデニス・マンも右ウイングの定位置を確保できていない。

マテイ・コヴァールは昨季批判を受けたが、クラブは気に留めず、ウィンターブレイクに500～700万ユーロでバイエル・レバークーゼンから完全移籍。ニック・オリイとのポジション争いは当面ない。 合計2500万ユーロを投じて獲得したヤレク・ガシオロフスキとポール・ワナーは静かに先発に定着し、シーズン終盤に右SBで起用されたキリアン・シルディリアも将来性を示した。

2025年の大型補強が実を結び、PSVは27回目のリーグ制覇を達成した。 チャンピオンズリーグはグループステージで敗退。ユーロジャックポットKNVBカップも準決勝でNECに3-2で敗れ、2冠の夢は消えた。

今夏の移籍市場を前に、「Voetbalzone」はボス監督とスチュワートGMの決断に注目する。最優先課題は、契約条項で移籍が可能な主力数名の穴を埋めることだ。

ジョーイ・ヴィーマンの後継者確保

移籍金は2000～2500万ユーロと報じられている。 4年間の成功でオランダ代表としての地位を確立した彼は、海外挑戦の時期だと判断した。昨季はフェネルバフチェ移籍が合意間近だったものの最終交渉は成立せず、ブレントフォードやインテルの関心も報じられている。 代表としてW杯に出場しないため、アピール機会は限られる。それでも、本人はセリエAやラ・リーガ志向強く、PSV離脱は時間の問題だ。

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後任候補には、AZをKNVBカップ制したスヴェン・マイナンスが挙げられる。ヴァレンティン・ドリーセンらアナリストは、彼がトップリーグで通用すると評価している。 疲れ知らずのコディ・サノは3位NECで好シーズンを送ったが、移籍金は2500万ユーロと高く、CL予選を控えるクラブは放出に消極的だ。

レネ・ファン・デル・ハイプは番組『KieftJansenEgmondGijp』で、PSVにFCフローニンゲンのユネス・タハを推奨した。左足が特に素晴らしく、ジョーイ・フェールマンの代役として十分だと絶賛した。 PSVは昨季、グスタボ・ハーマー（シェフィールド・ユナイテッド）の獲得目前まで進んでいた。彼はチャンピオンシップの同クラブとあと1年契約が残っているが、スチュワートらの代役候補に再び浮上している。スティエ・レシンク（FCフローニンゲン）はアヤックスなどからまだオファーがなく、好条件があればPSV加入の可能性もある。

DF補強

セルジーニョ・デストはバルセロナやミランで欧州最高レベルを経験済みで、最近「新天地へ移る準備ができている」と表明した。米国代表としてW杯で活躍すれば移籍話が加速する。2028年までの契約だが、違約金は2300万～2500万ユーロと報じられている。 バイエルン・ミュンヘン、ユヴェントス、インテル、プレミアリーグ複数クラブも両サイドバックをこなす彼の去就を注視している。

PSVはデストの来季残留は難しいと見て、代役としてアルナウ・マルティネスを追う。右SBとCBをこなす25歳は、降格したジローナから800万ユーロで獲得可能だ。 バルセロナの下部組織出身で、フィジカルとスピードに優れ、正確なパスと戦術眼を持つ。常に「サッカー的な解決策」を選ぶスタイルは、ボス監督の耳にも心地よいはずだ。

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さらにPSVはベルギーリーグでも補強候補を探している。ザカリア・エル・ワウディはKRCヘンクで昨季活躍し、ジュピラー・プロリーグ最優秀アフリカ人選手に贈られる「エッベンハウテン・シューン」を獲得した。 その報酬としてモロッコ代表に選ばれたが、アクラフ・ハキミの控えと見なされている。彼は驚異的なスピードと高い技術を併せ持つ右サイドバックで、スタミナはウインガー並み。定期的に得点やアシストを記録している。

左SBではアナス・サラ・エディンは候補から外れた。 昨季レンタルだったローマのサラ・エディンは800万ユーロで完全移籍が可能だったが、交渉は成立せず。マウロ・ジュニオールがその穴を埋め、必要なら中盤にも移れる。 『アイントホーフェン・ダグブラッド』紙は、マウロの移籍金は約1200万ユーロで、フェネルバフチェもその額を把握していると伝える。複数メディアは、同クラブがPSVとの合意に近づいていると報じている。

スチュワート監督は、FCトゥウェンテで好調だったマッツ・ロッツの獲得を断念。ロッツは1600万ユーロのクラブレコードでTSGホッフェンハイムへ移籍した。 代替候補には、PSVで1シーズンプレーし、現在ASローマで出番が少ないアンジェリーニョが挙げられる。マンチェスター・シティ、RBライプツィヒ、ガラタサライでプレーした経験を持ち、フィジカルと走力で左サイドの攻撃を確実に支える。

センターバックの陣容を強化

PSVは昨季エールディヴィジで100得点をマークしたが、34試合で45失点と守備が課題だった。 CLグループステージではバイエルン、リヴァプール、ニューカッスル相手に8試合13失点。ボズ監督率いるチームは早期に敗退した。ライアン・フラミンゴが海外挑戦を希望しているため、補強は急務だ。

長らく候補に挙げられていたルード・ナイスタッドは、アルメロ出身ながらFCトゥエンテに残留し、複数年契約を結んだ。 バルセロナ育ちのミカ・マルモルは1月に候補に上がったが、契約満了が迫るラス・パルマスとの交渉ではフェイエノールトが優位とされる。

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より有力視されるのが、パリ・サンジェルマン（PSG）との契約が間近に満了する18歳エマニュエル・ムベンバだ。『レキップ』によると、彼はすでにアイントホーフェンからのオファーを受け取っている。PSGは残留を望むが、契約延長は実現していない。 ただし、アーセナル、シュトゥットガルト、シュトゥルム・グラーツも獲得に動いており、競争は激しい。PSVは、左利きで戦術眼に優れたムベンバに出場機会を積ませるため、他クラブで経験を積んでから復帰させる計画だ。

新ストライカーの補強へ

PSVは昨季、ストライカー不足に悩んだ。リカルド・ペピは怪我でリーグ優勝の重要な試合を欠場した。 それでもフルハムは最大4000万ユーロの移籍金を用意したが、最終段階で交渉は成立しなかった。米国代表としてW杯で活躍したため、フルハムや他のプレミアクラブが再び巨費を投じる可能性はある。

昨年加入したプレアは出場時間112分にとどまり、負傷も重ね、33歳という年齢を考えると長期的な得点源とはなり得ない。ボアドゥはすでに退団が決定的で、古巣FCトゥエンテへの移籍が噂される。 グース・ティルは昨季ストライカーとして一定の成果を残したが、真価を発揮するのはペナルティエリアに頻繁に侵入する攻撃的MFとしての役割だ。

マンフレッド・ウガルデが依然として選択肢かどうかは疑問だ。 今年初めにスパルタク・モスクワを退団したが、移籍金3500万ユーロはPSVには高すぎる。 代替候補としてミカ・ビエレスが挙げられる。彼はアーセナルで結果を残せず、2022/23シーズンはRKCワールウェイクにレンタル移籍していた。 ASモナコのポーランド人FWはフィジカルと決定力を兼備し、ボールを支配してチャンスを量産するPSVに最適だ。ティース・ダリンガはPSVウォッチャー、アード・デ・モスが注目する25歳だが、ボローニャに所属する彼が現時点でエールディヴィジに復帰するかどうかは不明だ。

長期離脱中のジェルディ・ショウテンの代役

このMFは4月のFCユトレヒト戦で前十字靭帯を損傷。W杯と今季残りの出場は絶望的だ。マルセル・ブランズTDは、早期の補強を示唆している。 ヴェールマンの後継候補にも挙げられたサノはすでに有力な選択肢だ。だがNECが法外な移籍金を要求しており、PSVがどの程度踏み込むかが焦点となる。VfBシュトゥットガルトやTSGホッフェンハイムも獲得に名乗りを上げる見込みで、競争は激しい。

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イスマエル・サイバリの後任

モロッコ代表のサイバリは5000万ユーロでバイエルン移籍間近とされ、内部ではノア・フェルナンデスの起用論が出ている。 昨季18歳のベルギー人FWはボズ監督の下で出場機会を得て好印象を残した。クラブは補強が若手成長の妨げにならないよう慎重で、ボズ監督はポール・ワナーを前線起用する案も検討している。