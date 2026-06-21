2026年夏、PSVが移籍で優先すべき6つのポイント

PSVは「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」で圧倒的な強さを示し、3年連続で国内リーグを制した。しかし今夏、多くのスター選手がアイントホーフェンを去る見込みだ。 そのため、フィリップス・スタディオンではピーター・ボス監督とテクニカルディレクターのアーネスト・スチュワートが、国内リーグとチャンピオンズリーグで再びトップレベルを維持するため、多忙な夏を迎える。

昨夏は6000万ユーロ超を投じて陣容を強化。うち2000万ユーロで獲得したFWルーベン・ファン・ボメルとアラサン・プレアは怪我で出場機会が限られた。 シーズン途中に加入したマイロン・ボアドゥも期待に応えられず退団濃厚で、ルーマニアから加入したデニス・マンも右ウイングの定位置を確保できていない。

マテイ・コヴァールは昨季批判を受けたが、クラブは気に留めず、ウィンターブレイク中に500～700万ユーロでバイエル・レバークーゼンから完全移籍。ニック・オリイとのポジション争いは当面ない。 合計2500万ユーロを投じて獲得したヤレク・ガシオロフスキとポール・ワナーは静かに先発に定着し、シーズン終盤に右SBで存在感を示したキリアン・シルディリアも将来が期待される。

2025年の大型補強が実を結び、クラブは27回目のリーグ制覇を達成した。 チャンピオンズリーグはグループステージで敗退。ユーロジャックポットKNVBカップも準決勝でNECに3－2で敗れ、2冠の夢は消えた。

今夏の移籍市場を前に、「Voetbalzone」はボス監督とスチュワートGMが下すべき重要決断を追う。最優先事項は、契約条項で一定移籍金が設定された数名の主力の穴を埋めることだ。

ジョーイ・ヴィーマンの後継者確保

移籍金は2000～2500万ユーロと報じられている。 アイントホーフェンで4シーズン成功を収め、オランダ代表としても定着した今、海外挑戦のタイミングは熟した。昨季はフェネルバフチェ移籍が合意間近だったものの最終交渉は成立せず、ブレントフォードやインテルの関心も報じられた。 代表としてW杯に出場しないためアピール機会は限られるが、本人はセリエAやラ・リーガ志向で移籍が濃厚だ。

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後任候補には、AZをKNVBカップ制したスヴェン・マイナンスが挙げられる。ヴァレンティン・ドリーセンらアナリストは、彼がトップリーグで通用すると評価している。 疲れ知らずのコディ・サノは3位NECで好シーズンを送ったが、移籍金は2500万ユーロと高く、CL予選を控えるクラブは売却に消極的だ。

レネ・ファン・デル・ハイプは番組『KieftJansenEgmondGijp』で、PSVにFCフローニンゲンのユネス・タハを推奨した。左足が特に素晴らしく、ジョーイ・フェールマンの代役として十分だと語った。 PSVは昨季、グスタボ・ハーマー（シェフィールド・ユナイテッド）の獲得目前まで進んでいた。彼はチャンピオンシップの同クラブとあと1年契約が残っているが、スチュワートらの代役候補に再び浮上している。スティエ・レシンク（FCフローニンゲン）はアヤックスなどからまだオファーがなく、好条件があればPSV加入の可能性もある。

DF補強

セルジーニョ・デストはバルセロナやミランで欧州最高レベルを経験済みで、最近「新天地へ移りたい」と表明。米国代表としてW杯で活躍すれば移籍が加速する。2028年までの契約だが、違約金は2300～2500万ユーロと報じられている。 バイエルン・ミュンヘン、ユヴェントス、インテル、プレミアリーグ複数クラブも両サイドバックをこなすデストの去就を注視している。

PSVはデストの来季残留は難しいと見て、代役としてアルナウ・マルティネスを追う。右SBとCBをこなす25歳は、降格したジローナから800万ユーロで獲得可能だ。 バルセロナ育ちでフィジカルとスピードに優れ、正確なパスと鋭い戦術眼を持つ。常に「サッカーらしい」解決策を選ぶスタイルは、ボス監督の耳にも心地よい。

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さらにPSVはベルギーリーグでも補強候補を調査中。KRCヘンクでプレーするザカリア・エル・ワウディは、ジュピラー・プロリーグの最優秀アフリカ人選手に贈られる「エッベンハウテン・シューン」を獲得した。 その報酬としてモロッコ代表に選ばれ、アクラフ・ハキミの控えとしてW杯最終メンバーに入った。彼は驚異的なスピードと高い技術を併せ持つ右SBだが、スタミナと攻撃力を考えるとウインガーに近い。定期的に得点やアシストを記録している。

左SBでは、アナス・サラ・エディンは候補から外れた。 昨季レンタルだったローマのサラ・エディンは800万ユーロで完全移籍が可能だったが、交渉は成立しなかった。マウロ・ジュニオールがその穴を埋め、必要なら中盤にも移れる。 『アイントホーフェン・ダグブラッド』紙は、マウロの移籍金は約1200万ユーロで、フェネルバフチェもその額を把握していると伝える。複数メディアは、同クラブがPSVとの合意に近づいていると報じている。

スチュワート監督はマッツ・ロッツの獲得を断念。ロッツはFCトゥウェンテでの活躍後、1600万ユーロの移籍金でTSGホッフェンハイムへ移籍した。 代替候補には、PSVで1シーズンプレーした経験があり、現在ASローマで出番の少ないアンジェリーニョが挙げられる。マンチェスター・シティ、RBライプツィヒ、ガラタサライでの経験を持つ彼は、フィジカルが強く、走力に優れ、左サイドで攻撃でも貢献できる。

センターバックの陣容を強化する

PSVは昨季エールディヴィジで100得点をマークしたが、34試合で45失点と守備が課題だった。 CLグループステージではバイエルン、リヴァプール、ニューカッスル相手に8試合13失点。ボズ監督率いるチームは早期に大会を去った。ライアン・フラミンゴの海外移籍の可能性もあり、補強は急務だ。

長らく候補に挙げられていたルード・ナイスタッドは、アルメロ出身ながらFCトゥエンテとの長期契約を選択した。 バルセロナ育ちのミカ・マルモルは年明けに候補に上がったが、契約満了が迫るラス・パルマスとの交渉ではフェイエノールトが優位とされる。

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より有力視されるのが、パリ・サンジェルマン（PSG）との契約が間近に満了する18歳エマニュエル・ムベンバだ。『レキップ』によると、彼はすでにアイントホーフェンからのオファーを受け取っている。PSGは残留を望むが、契約延長は未成立。 ただし、アーセナル、シュトゥットガルト、シュトゥルム・グラーツも獲得に動いており競争は激しい。PSVは左利きで戦術眼に優れたムベンバを、まずは他クラブで出場機会を与え、経験を積んでから復帰させる計画だ。

新ストライカーの獲得

PSVは昨季、ストライカー不足に悩んだ。リカルド・ペピは怪我で多くの試合を欠場し、優勝争いに影響した。 それでもフルハムは最大4000万ユーロで獲得を試みたが、最終段階で交渉は決裂。米国代表としてW杯で活躍したため、フルハムや他のプレミアクラブが再び巨費を投じる可能性はある。

昨年加入したプレアは112分しか出場しておらず、負傷も重なった。33歳という年齢を考えれば、今後何年もゴールを量産するストライカーとは言い難い。ライバルのボアドゥはすでに退団が決定的で、古巣トゥウェンテへの移籍が噂されている。 グース・ティルは昨季ストライカーとして一定の成果を残したが、真価はペナルティエリアに頻繁に侵入する攻撃的MFとして発揮される。

マンフレッド・ウガルデが依然として選択肢かどうかは疑問だ。 今年初めにスパルタク・モスクワを退団したが、移籍金3500万ユーロはPSVには高すぎる。 代わりに浮上したのがミカ・ビエレスだ。若くしてアーセナルでの出場機会は限られ、2022/23シーズンはRKCワールウェイクにレンタル移籍していた。 ASモナコのポーランド人FWはフィジカルと決定力を兼備し、ボール支配率の高いPSVに最適だ。ティース・ダリンガはPSVウォッチャーのアード・デ・モスが推す25歳だが、ボローニャに所属しており、現時点でエールディヴィジ復帰を希望しているかは不明だ。

長期離脱中のジェルディ・ショウテンの代役

このMFは4月のユトレヒト戦で前十字靭帯を損傷。W杯と今季残りの試合を欠場する見込みだ。マルセル・ブランズSDは、早期に代役を探す意向を示している。 ヴェールマンの後継候補にも挙げられたサノはすでに有力な選択肢だ。だがNECが法外な移籍金を要求しており、PSVがどの程度踏み込むかが焦点となる。VfBシュトゥットガルトやTSGホッフェンハイムも獲得に名乗りを上げる見込みで、競争は激しい。

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イスマエル・サイバリの後任

モロッコ代表のサイバリは5000万ユーロでバイエルンへ移籍する見込みで、その穴を埋めるためノア・フェルナンデスを起用すべきとの声がある。 昨季18歳のベルギー人FWはボズ監督の下で出場機会を得て好印象を残した。技術陣は彼の成長を阻害する補強を避けたい考えだ。ボズ監督はポール・ワナーに攻撃的役割を与える可能性もある。