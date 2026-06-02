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2026年南アフリカW杯のチケット購入方法：日程、試合、価格など

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FIFAクラブワールドカップ

2026 FIFAワールドカップでバファナ・バファナの試合を観戦する情報は、こちらにまとめてあります。

南アフリカはナイジェリアなど強豪を抑えグループCを首位で突破し、2026年FIFAワールドカップ（米国・カナダ・メキシコ開催）の出場権を獲得した。 

2010年の自国開催以来となる出場に、ブブゼラの熱気をアメリカ大陸へ届ける準備は整った。

ヒューゴ・ブルース監督の下、1996年の魔法や2010年の不屈の闘志を再現できるか。GOALでは、チケットの入手方法や価格など、2026年大会の最新情報を紹介する。

南アフリカ代表の試合チケットは今すぐ予約購入できます。

2026年FIFAワールドカップはいつ開催されますか？

大会は2026年6月11日7月19日、カナダ・メキシコ・米国の16都市で開催されます。

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34日間で計104試合が開催されます。今大会は史上初めて48チームが参加し、3カ国が共同開催します。

南アフリカ代表「バファナ・バファナ」はグループAに入り、大会初日の注目の試合に臨みます。

開催都市は以下のとおりです：

  • カナダ：トロント、バンクーバー
  • メキシコ：グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ
  • アメリカ：アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク／ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル

南アフリカ代表のグループステージ日程は？

南アフリカ準備スケジュール

日付試合（現地キックオフ）会場チケット
3月27日（金）南アフリカ vs パナマ（19:30）モーゼス・マビダ・スタジアム（ダーバン）チケット 
2026年3月31日（火）南アフリカ対パナマ（20:00）DHLスタジアム（ケープタウン）チケット

2026年ワールドカップ南アフリカ代表試合日程

日付試合日程（現地時間 キックオフ）会場チケット
6月11日（木）メキシコ vs 南アフリカ（19:00）エスタディオ・アステカ（メキシコシティ）チケット 
6月18日（木）UEFAプレーオフD* 対 南アフリカ（16:00）アトランタ・スタジアム（アトランタ）チケット 
6月24日（水）南アフリカ対韓国（21:00）エスタディオ・BBVA（モンテレイ）チケット

*UEFAプレーオフD組はチェコ、アイルランド、デンマーク、北マケドニアのいずれかが出場します。

大会は、3度もワールドカップの開幕戦を開催した伝説のアステカ・スタジアムから幕を開けます。南アフリカは、2010年にシフィウェ・チャバララのゴールが世界を驚かせた魔法を再び再現したいと考えています。今回は8万人の熱狂的なファンが詰めかける中、開催国メキシコと対戦します。遠征するサポーターにとっては、まさに一生に一度の体験となるでしょう。

その後、チームはアトランタで欧州勢と対戦し、モンテレイでグループステージを締める。韓国戦は戦術的な試練だが、最初の2試合で勝ち点を取ればグアダルーペは熱狂に包まれ、ベスト32進出がかかる一戦となるだろう。

2026年大会での南アフリカ代表に何ができるか。

アフリカネイションズカップで銅メダルを獲得したヒューゴ・ブルース監督の下、チームは新しいアイデンティティを確立している。 

国内リーグの精鋭が軸となり、マメロディ・サンダウンズのロンウェン・ウィリアムズやテボホ・モコエナが大陸大会の経験をチームに注入する。

PK戦で4本連続セーブという快挙を達成したウィリアムズは、高圧的な環境で不可欠だ。攻撃では、アポリスの華麗なプレーとフォスターの決定力がカウンターを武器にする。 

ルワンダを3-0で下し予選突破したことで、チームは高い自信を手にしている。

2026年南アフリカW杯のチケット購入方法は？

購入方法は、FIFA公式ウェブサイトまたは公認転売サイトでの申し込みです。

抽選販売

グループステージの対戦カードが決定したため、次は「ランダム抽選」が行われ、希望試合を申請し、当選者は約1か月後に通知されます。 

希望の試合に申し込め、当選は抽選で決定。申込期間終了から約1ヶ月以内に通知される。

セカンダリーマーケット

アステカ・スタジアムでの開幕戦など人気の高い試合では、公式チケットはすぐに売り切れます。そのため、ファンはStubHubなどの信頼できる転売サイトを利用します。 

これらのプラットフォームでは、需要に応じて価格が変動しても、他のファンから安全にチケットを購入できます。 

購入前に利用規約を確認しましょう。

南アフリカW杯のチケット予約する今すぐ購入

2026年南アフリカW杯チケット：価格は？

価格は座席位置によるカテゴリー制です。カテゴリー1は下層席で最高の眺め、カテゴリー4は最も手頃です。

ステージチケット価格帯（米ドル）
グループステージ（開催国以外）60～620ドル
グループステージ（開催国／開幕戦）75ドル～2,355ドル
ラウンド・オブ・32$105 - $750
ベスト16$170 - $980
準々決勝$275 - $1,775
準決勝$420 - $3,295
決勝2,030ドル～8,680ドル

2026年南アフリカW杯のホスピタリティチケットを入手する方法は以下のとおりです。

南アフリカ開催試合向けのホスピタリティ・パッケージには、プレミアムチケットやグルメな食事・ドリンクが含まれ、2026 FIFAワールドカップの最高体験を提供します。本パッケージは3開催国（アメリカ、メキシコ、カナダ）で利用可能です。

バファナ・バファナを応援しながら贅沢な旅を楽しみたい方に、以下のパッケージをご用意しています：

1試合

グループステージ：開催国以外が出場する試合1試合（アトランタまたはモンテレイでの南アフリカ代表戦に最適）。

ノックアウトステージ：ラウンド32／ラウンド16／3位決定戦から1試合。

ホスピタリティオプション：ピッチサイドラウンジ、VIP、トロフィーラウンジ、チャンピオンズクラブ、FIFAパビリオン。

1名様あたり1,400米ドルから

チームを追う

開催地に関わらず南アフリカ代表のグループステージ全試合を観戦できます。

内容：グループステージ3試合＋決勝トーナメント1回戦1試合。

ホスピタリティオプション：FIFAパビリオン。

1名様あたり6,750米ドルから

会場シリーズ

希望のスタジアム（エスタディオ・アステカ、メルセデス・ベンツ・スタジアムなど）で全試合観戦。

試合数：会場により4～9試合。

ホスピタリティ・オプション：ピッチサイド・ラウンジ、VIP、トロフィー・ラウンジ、チャンピオンズ・クラブ、FIFAパビリオン。

1名様あたり8,275米ドルから

2026年ワールドカップ開催地 

スタジアム（都市）収容人数
カナダBCプレイス（バンクーバー） 48,821 
 BMOフィールド（トロント） 72,766 
メキシコエスタディオ・バノルテ（メキシコシティ） 48,821 
 エスタディオ・アクロン（グアダラハラ） 44,330 
 BBVAスタジアム（モンテレイ） 50,113 
アメリカ合衆国メルセデス・ベンツ・スタジアム（アトランタ） 67,382 
 ジレット・スタジアム（ボストン） 63,815 
 AT&Tスタジアム（ダラス） 70,122 
 NRGスタジアム（ヒューストン） 68,311 
 アローヘッド・スタジアム（カンザスシティ） 67,513 
 ソフィ・スタジアム（ロサンゼルス） 69,650 
 ハードロック・スタジアム（マイアミ） 64,091 
 メットライフ・スタジアム（ニューヨーク） 78,576 
 リンカーン・フィナンシャル・フィールド（フィラデルフィア） 65,827 
 リーバイス・スタジアム（サンフランシスコ） 69,391 
 ルーメン・フィールド（シアトル） 65,123

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