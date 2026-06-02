2026年南アフリカW杯のチケット購入方法：日程、試合、価格など

南アフリカはナイジェリアなど強豪を抑えグループCを首位で突破し、2026年FIFAワールドカップ（米国・カナダ・メキシコ開催）の出場権を獲得した。
2010年の自国開催以来となる出場に、ブブゼラの熱気をアメリカ大陸へ届ける準備は整った。
ヒューゴ・ブルース監督の下、1996年の魔法や2010年の不屈の闘志を再現できるか。GOALでは、チケットの入手方法や価格など、2026年大会の最新情報を紹介する。
2026年FIFAワールドカップはいつ開催されますか？
大会は2026年6月11日～7月19日、カナダ・メキシコ・米国の16都市で開催されます。
34日間で計104試合が開催されます。今大会は史上初めて48チームが参加し、3カ国が共同開催します。
南アフリカ代表「バファナ・バファナ」はグループAに入り、大会初日の注目の試合に臨みます。
開催都市は以下のとおりです：
- カナダ：トロント、バンクーバー
- メキシコ：グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ
- アメリカ：アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク／ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル
南アフリカ代表のグループステージ日程は？
南アフリカ準備スケジュール
|日付
|試合（現地キックオフ）
|会場
|チケット
|3月27日（金）
|南アフリカ vs パナマ（19:30）
|モーゼス・マビダ・スタジアム（ダーバン）
|チケット
|2026年3月31日（火）
|南アフリカ対パナマ（20:00）
|DHLスタジアム（ケープタウン）
|チケット
2026年ワールドカップ南アフリカ代表試合日程
|日付
|試合日程（現地時間 キックオフ）
|会場
|チケット
|6月11日（木）
|メキシコ vs 南アフリカ（19:00）
|エスタディオ・アステカ（メキシコシティ）
|チケット
|6月18日（木）
|UEFAプレーオフD* 対 南アフリカ（16:00）
|アトランタ・スタジアム（アトランタ）
|チケット
|6月24日（水）
|南アフリカ対韓国（21:00）
|エスタディオ・BBVA（モンテレイ）
|チケット
*UEFAプレーオフD組はチェコ、アイルランド、デンマーク、北マケドニアのいずれかが出場します。
大会は、3度もワールドカップの開幕戦を開催した伝説のアステカ・スタジアムから幕を開けます。南アフリカは、2010年にシフィウェ・チャバララのゴールが世界を驚かせた魔法を再び再現したいと考えています。今回は8万人の熱狂的なファンが詰めかける中、開催国メキシコと対戦します。遠征するサポーターにとっては、まさに一生に一度の体験となるでしょう。
その後、チームはアトランタで欧州勢と対戦し、モンテレイでグループステージを締める。韓国戦は戦術的な試練だが、最初の2試合で勝ち点を取ればグアダルーペは熱狂に包まれ、ベスト32進出がかかる一戦となるだろう。
2026年大会での南アフリカ代表に何ができるか。
アフリカネイションズカップで銅メダルを獲得したヒューゴ・ブルース監督の下、チームは新しいアイデンティティを確立している。
国内リーグの精鋭が軸となり、マメロディ・サンダウンズのロンウェン・ウィリアムズやテボホ・モコエナが大陸大会の経験をチームに注入する。
PK戦で4本連続セーブという快挙を達成したウィリアムズは、高圧的な環境で不可欠だ。攻撃では、アポリスの華麗なプレーとフォスターの決定力がカウンターを武器にする。
ルワンダを3-0で下し予選突破したことで、チームは高い自信を手にしている。
2026年南アフリカW杯のチケット購入方法は？
購入方法は、FIFA公式ウェブサイトまたは公認転売サイトでの申し込みです。
抽選販売
グループステージの対戦カードが決定したため、次は「ランダム抽選」が行われ、希望試合を申請し、当選者は約1か月後に通知されます。
希望の試合に申し込め、当選は抽選で決定。申込期間終了から約1ヶ月以内に通知される。
セカンダリーマーケット
アステカ・スタジアムでの開幕戦など人気の高い試合では、公式チケットはすぐに売り切れます。そのため、ファンはStubHubなどの信頼できる転売サイトを利用します。
これらのプラットフォームでは、需要に応じて価格が変動しても、他のファンから安全にチケットを購入できます。
購入前に利用規約を確認しましょう。
2026年南アフリカW杯チケット：価格は？
価格は座席位置によるカテゴリー制です。カテゴリー1は下層席で最高の眺め、カテゴリー4は最も手頃です。
|ステージ
|チケット価格帯（米ドル）
|グループステージ（開催国以外）
|60～620ドル
|グループステージ（開催国／開幕戦）
|75ドル～2,355ドル
|ラウンド・オブ・32
|$105 - $750
|ベスト16
|$170 - $980
|準々決勝
|$275 - $1,775
|準決勝
|$420 - $3,295
|決勝
|2,030ドル～8,680ドル
2026年南アフリカW杯のホスピタリティチケットを入手する方法は以下のとおりです。
南アフリカ開催試合向けのホスピタリティ・パッケージには、プレミアムチケットやグルメな食事・ドリンクが含まれ、2026 FIFAワールドカップの最高体験を提供します。本パッケージは3開催国（アメリカ、メキシコ、カナダ）で利用可能です。
バファナ・バファナを応援しながら贅沢な旅を楽しみたい方に、以下のパッケージをご用意しています：
1試合
グループステージ：開催国以外が出場する試合1試合（アトランタまたはモンテレイでの南アフリカ代表戦に最適）。
ノックアウトステージ：ラウンド32／ラウンド16／3位決定戦から1試合。
ホスピタリティオプション：ピッチサイドラウンジ、VIP、トロフィーラウンジ、チャンピオンズクラブ、FIFAパビリオン。
1名様あたり1,400米ドルから
チームを追う
開催地に関わらず南アフリカ代表のグループステージ全試合を観戦できます。
内容：グループステージ3試合＋決勝トーナメント1回戦1試合。
ホスピタリティオプション：FIFAパビリオン。
1名様あたり6,750米ドルから
会場シリーズ
希望のスタジアム（エスタディオ・アステカ、メルセデス・ベンツ・スタジアムなど）で全試合観戦。
試合数：会場により4～9試合。
ホスピタリティ・オプション：ピッチサイド・ラウンジ、VIP、トロフィー・ラウンジ、チャンピオンズ・クラブ、FIFAパビリオン。
1名様あたり8,275米ドルから
2026年ワールドカップ開催地
|国
|スタジアム（都市）
|収容人数
|カナダ
|BCプレイス（バンクーバー）
|48,821
|BMOフィールド（トロント）
|72,766
|メキシコ
|エスタディオ・バノルテ（メキシコシティ）
|48,821
|エスタディオ・アクロン（グアダラハラ）
|44,330
|BBVAスタジアム（モンテレイ）
|50,113
|アメリカ合衆国
|メルセデス・ベンツ・スタジアム（アトランタ）
|67,382
|ジレット・スタジアム（ボストン）
|63,815
|AT&Tスタジアム（ダラス）
|70,122
|NRGスタジアム（ヒューストン）
|68,311
|アローヘッド・スタジアム（カンザスシティ）
|67,513
|ソフィ・スタジアム（ロサンゼルス）
|69,650
|ハードロック・スタジアム（マイアミ）
|64,091
|メットライフ・スタジアム（ニューヨーク）
|78,576
|リンカーン・フィナンシャル・フィールド（フィラデルフィア）
|65,827
|リーバイス・スタジアム（サンフランシスコ）
|69,391
|ルーメン・フィールド（シアトル）
|65,123