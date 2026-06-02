2026年南アフリカW杯のチケット購入方法：日程、試合、価格など

南アフリカはナイジェリアなど強豪を抑えグループCを首位で突破し、2026年FIFAワールドカップ（米国・カナダ・メキシコ開催）の出場権を獲得した。

2010年の自国開催以来となる出場に、ブブゼラの熱気をアメリカ大陸へ届ける準備は整った。

ヒューゴ・ブルース監督の下、1996年の魔法や2010年の不屈の闘志を再現できるか。GOALでは、チケットの入手方法や価格など、2026年大会の最新情報を紹介する。

2026年FIFAワールドカップはいつ開催されますか？

大会は2026年6月11日～7月19日、カナダ・メキシコ・米国の16都市で開催されます。

34日間で計104試合が開催されます。今大会は史上初めて48チームが参加し、3カ国が共同開催します。

南アフリカ代表「バファナ・バファナ」はグループAに入り、大会初日の注目の試合に臨みます。

開催都市は以下のとおりです：

カナダ： トロント、バンクーバー

トロント、バンクーバー メキシコ： グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ

グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ アメリカ：アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク／ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル

南アフリカ代表のグループステージ日程は？

南アフリカ準備スケジュール

日付 試合（現地キックオフ） 会場 チケット 3月27日（金） 南アフリカ vs パナマ（19:30） モーゼス・マビダ・スタジアム（ダーバン） チケット 2026年3月31日（火） 南アフリカ対パナマ（20:00） DHLスタジアム（ケープタウン） チケット

2026年ワールドカップ南アフリカ代表試合日程

日付 試合日程（現地時間 キックオフ） 会場 チケット 6月11日（木） メキシコ vs 南アフリカ（19:00） エスタディオ・アステカ（メキシコシティ） チケット 6月18日（木） UEFAプレーオフD* 対 南アフリカ（16:00） アトランタ・スタジアム（アトランタ） チケット 6月24日（水） 南アフリカ対韓国（21:00） エスタディオ・BBVA（モンテレイ） チケット

*UEFAプレーオフD組はチェコ、アイルランド、デンマーク、北マケドニアのいずれかが出場します。

大会は、3度もワールドカップの開幕戦を開催した伝説のアステカ・スタジアムから幕を開けます。南アフリカは、2010年にシフィウェ・チャバララのゴールが世界を驚かせた魔法を再び再現したいと考えています。今回は8万人の熱狂的なファンが詰めかける中、開催国メキシコと対戦します。遠征するサポーターにとっては、まさに一生に一度の体験となるでしょう。

その後、チームはアトランタで欧州勢と対戦し、モンテレイでグループステージを締める。韓国戦は戦術的な試練だが、最初の2試合で勝ち点を取ればグアダルーペは熱狂に包まれ、ベスト32進出がかかる一戦となるだろう。

2026年大会での南アフリカ代表に何ができるか。

アフリカネイションズカップで銅メダルを獲得したヒューゴ・ブルース監督の下、チームは新しいアイデンティティを確立している。

国内リーグの精鋭が軸となり、マメロディ・サンダウンズのロンウェン・ウィリアムズやテボホ・モコエナが大陸大会の経験をチームに注入する。

PK戦で4本連続セーブという快挙を達成したウィリアムズは、高圧的な環境で不可欠だ。攻撃では、アポリスの華麗なプレーとフォスターの決定力がカウンターを武器にする。

ルワンダを3-0で下し予選突破したことで、チームは高い自信を手にしている。

2026年南アフリカW杯のチケット購入方法は？

購入方法は、FIFA公式ウェブサイトまたは公認転売サイトでの申し込みです。

抽選販売

グループステージの対戦カードが決定したため、次は「ランダム抽選」が行われ、希望試合を申請し、当選者は約1か月後に通知されます。

希望の試合に申し込め、当選は抽選で決定。申込期間終了から約1ヶ月以内に通知される。

セカンダリーマーケット

アステカ・スタジアムでの開幕戦など人気の高い試合では、公式チケットはすぐに売り切れます。そのため、ファンはStubHubなどの信頼できる転売サイトを利用します。

これらのプラットフォームでは、需要に応じて価格が変動しても、他のファンから安全にチケットを購入できます。

購入前に利用規約を確認しましょう。

2026年南アフリカW杯チケット：価格は？

価格は座席位置によるカテゴリー制です。カテゴリー1は下層席で最高の眺め、カテゴリー4は最も手頃です。

ステージ チケット価格帯（米ドル） グループステージ（開催国以外） 60～620ドル グループステージ（開催国／開幕戦） 75ドル～2,355ドル ラウンド・オブ・32 $105 - $750 ベスト16 $170 - $980 準々決勝 $275 - $1,775 準決勝 $420 - $3,295 決勝 2,030ドル～8,680ドル

2026年南アフリカW杯のホスピタリティチケットを入手する方法は以下のとおりです。

南アフリカ開催試合向けのホスピタリティ・パッケージには、プレミアムチケットやグルメな食事・ドリンクが含まれ、2026 FIFAワールドカップの最高体験を提供します。本パッケージは3開催国（アメリカ、メキシコ、カナダ）で利用可能です。

バファナ・バファナを応援しながら贅沢な旅を楽しみたい方に、以下のパッケージをご用意しています：

1試合

グループステージ：開催国以外が出場する試合1試合（アトランタまたはモンテレイでの南アフリカ代表戦に最適）。

ノックアウトステージ：ラウンド32／ラウンド16／3位決定戦から1試合。

ホスピタリティオプション：ピッチサイドラウンジ、VIP、トロフィーラウンジ、チャンピオンズクラブ、FIFAパビリオン。

1名様あたり1,400米ドルから

チームを追う

開催地に関わらず南アフリカ代表のグループステージ全試合を観戦できます。

内容：グループステージ3試合＋決勝トーナメント1回戦1試合。

ホスピタリティオプション：FIFAパビリオン。

1名様あたり6,750米ドルから

会場シリーズ

希望のスタジアム（エスタディオ・アステカ、メルセデス・ベンツ・スタジアムなど）で全試合観戦。

試合数：会場により4～9試合。

ホスピタリティ・オプション：ピッチサイド・ラウンジ、VIP、トロフィー・ラウンジ、チャンピオンズ・クラブ、FIFAパビリオン。

1名様あたり8,275米ドルから

2026年ワールドカップ開催地