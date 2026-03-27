2026年南アフリカW杯のチケット購入方法：日程、試合日程、価格など

ナイジェリアといった大陸の強豪を抑えてグループCを首位通過するという歴史的な予選を勝ち抜き、南アフリカは米国、カナダ、メキシコで開催される2026 FIFAワールドカップへの出場権を獲得した。

2010年の自国開催以来となる出場となる今回、「イエロー・ネイション」は、ブブゼラの熱気をアメリカ大陸に届ける準備を整えている。

ヒューゴ・ブルース監督率いるチームは、1996年の魔法のような活躍や2010年の不屈の闘志を再現できるだろうか？GOALが、チケットの確保方法や価格など、2026年ワールドカップの最新チケット情報をすべてお届けする。

2026年FIFAワールドカップはいつ開催されますか？

2026 FIFAワールドカップは、2026年6月11日から7月19日まで、カナダ、メキシコ、米国の16の開催都市で開催されます。

北米全土で34日間にわたり、計104試合が行われます。今大会は史上初めて48チームが参加し、3カ国による共同開催となります。

南アフリカのサポーターの皆様、ご注目ください。「バファナ・バファナ」はグループAに組み入れられ、大会の開幕戦という注目の試合に出場することになります。

2026年FIFAワールドカップの開催都市は以下の通りです：

カナダ： トロントとバンクーバー

トロントとバンクーバー メキシコ： グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ

グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ アメリカ合衆国：アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク／ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル

2026年南アフリカW杯のグループステージ日程は？

南アフリカ代表の調整スケジュール

日付 試合（現地時間キックオフ） 会場 チケット 3月27日（金） 南アフリカ対パナマ（午後7時30分） モーゼス・マビダ・スタジアム（ダーバン） チケット 2026年3月31日（火） 南アフリカ対パナマ（午後8時00分） DHLスタジアム（ケープタウン） チケット

2026年ワールドカップ 南アフリカ戦日程

日付 試合日程（現地時間 キックオフ） 会場 チケット 6月11日（木） メキシコ対南アフリカ（午後7時） エスタディオ・アステカ（メキシコシティ） チケット 6月18日（木） UEFAプレーオフD* 対 南アフリカ（午後4時） アトランタ・スタジアム（アトランタ） チケット 6月24日（水） 南アフリカ対韓国（午後9時） エスタディオ・BBVA（モンテレイ） チケット

*UEFAプレーオフD組には、チェコ、アイルランド、デンマーク、または北マケドニアが含まれます。

旅は、ワールドカップの開幕戦を3度も開催した史上初のスタジアム、伝説のアステカ・スタジアムから始まる。南アフリカ代表は、シピウェ・チャバララの象徴的なゴールが世界を驚かせた2010年の魔法を再現したいところだ。今回は、8万人の熱狂的なサポーターの前で、開催国メキシコと対戦する。これは、遠征したサポーターにとって一生に一度の体験となるだろう。

そこから代表チームは北へ移動し、アトランタで欧州勢との重要な一戦を戦った後、モンテレイでグループステージを締めくくる。韓国との対戦は戦術的な試練となるが、バファナ・バファナが最初の2試合で勝ち点を確保できれば、ベスト16進出をかけて戦うグアダルーペでの試合は熱狂的な雰囲気に包まれるだろう。

2026年ワールドカップにおける南アフリカ代表に何が期待できるか？

直近のアフリカネイションズカップでチームを銅メダルに導いたヒューゴ・ブルース監督の下、南アフリカ代表は新たなアイデンティティを見出している。

チームの軸は国内リーグの精鋭たちで構成されており、マメロディ・サンダウンズのスター選手であるロンウェン・ウィリアムズやテボホ・モコエナが大陸大会での経験をチームにもたらしている。

PK戦1試合で4本のPKをセーブするという歴史的快挙を成し遂げたウィリアムズは、ワールドカップという高圧的な環境下で極めて重要な存在となるだろう。攻撃面では、オスウィン・アポリスの華麗なプレーと、ライル・フォスターの決定力の高さが、カウンター攻撃でどの守備陣をも崩す武器を南アフリカに与えている。

ルワンダに3-0で圧勝して予選を突破したことで、チーム内の自信はかつてないほど高まっている。

2026年南アフリカW杯のチケットの購入方法は？

サポーターは、FIFAのウェブサイトや公認のセカンダリーマーケットを通じて、チケットを購入する機会がいくつかあります。

ランダム抽選

グループステージの全対戦カードが確定したことを受け、公式チケット販売の次の主要な段階として「ランダム抽選」が実施されます。

ファンは特定の試合に応募し、抽選によって当選者が決定されます。当選者には通常、応募期間終了から1ヶ月以内に通知されます。

転売サイト

アステカ・スタジアムでの開幕戦のような人気の高い試合では、公式販売分のチケットは瞬く間に完売します。そのため、ファンはStubHubのような信頼できる二次販売サイトに頼ることがよくあります。

これらのプラットフォームでは、需要に応じて価格が変動するチケットを、他のファンから安全に購入することができます。

セカンダリー販売業者から購入する場合は、必ずそのウェブサイトの利用規約を確認してください。

2026年南アフリカW杯チケット：価格はいくら？

価格は座席の位置に基づいてカテゴリー分けされています。カテゴリー1は下層席で最高の眺めを提供し、カテゴリー4は地元および海外のファンにとって最も手頃な価格帯となっています。

ステージ チケット価格帯（米ドル） グループステージ（開催国以外） 60～620ドル グループステージ（開催国／開幕戦） 75ドル～2,355ドル ラウンド・オブ・32 105ドル - 750ドル ベスト16 $170 - $980 準々決勝 $275 - $1,775 準決勝 420ドル～3,295ドル 決勝 2,030ドル～8,680ドル

2026年南アフリカW杯のホスピタリティチケットの入手方法

南アフリカ開催の試合では、プレミアムチケット、グルメな食事やドリンクなどを含む充実したホスピタリティ・パッケージをご用意しており、2026 FIFAワールドカップの最高の体験をお楽しみいただけます。このパッケージは、3つの開催国（アメリカ、メキシコ、カナダ）すべてでご利用いただけます。

バファナ・バファナのファンで、贅沢な旅を楽しみたい方に向けたパッケージは以下の通りです：

1試合限定

グループステージ：開催国以外のチームによる試合を1試合（アトランタやモンテレイで行われる南アフリカ代表の試合に最適）。

ノックアウトステージ：ラウンド・オブ・32／ラウンド・オブ・16／3位決定戦：いずれかの試合1試合。

ホスピタリティオプション：ピッチサイド・ラウンジ、VIP、トロフィー・ラウンジ、チャンピオンズ・クラブ、FIFAパビリオン。

1名様あたり1,400米ドルから

チームを追跡

メキシコとアメリカ合衆国を移動する南アフリカ代表の、開催地を問わず、グループステージ全試合を観戦。

内容：グループステージ全3試合および決勝トーナメント1回戦1試合。

ホスピタリティオプション：FIFAパビリオン。

1名様あたり6,750米ドルから

会場シリーズ

お好みの会場（例：エスタディオ・アステカ、メルセデス・ベンツ・スタジアムなど）で全試合を観戦。

内容：選択した会場により、4～9試合。

ホスピタリティ・オプション：ピッチサイド・ラウンジ、VIP、トロフィー・ラウンジ、チャンピオンズ・クラブ、FIFAパビリオン。

1名様あたり8,275米ドルから

2026年ワールドカップ開催地