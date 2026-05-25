2026年ワールドカップ、オランダ代表の試合を今日はどこで観られる？ 次戦・ライブストリーム・テレビ放送・オンライン配信

Ziggo GOでオランダ開催の2026年サッカーW杯を見るのは便利です。国内放送権は公共放送NOSが管理しているため、安心して視聴できます。

このアプリが大会視聴に最適な理由は以下です：

Ziggo GOで2026年ワールドカップを視聴する主なメリット

NPOを通じて全104試合を視聴可能：NOSはNPO 1、NPO 2、NPO 3で全試合を生中継します。 これらのチャンネルはZiggoの基本パッケージに既に含まれているため、追加費用なしで全試合と関連コンテンツを視聴できます。

時差対策（Begin Gemist＆Replay TV）：大会はアメリカ、メキシコ、カナダで開催され、多くの試合が深夜や早朝に実施されます。 キックオフを見逃しても「Begin Gemist」で試合開始直後から視聴でき、「Replay TV」なら翌朝に全編を視聴できます。

自宅のソファー、庭、通勤中の電車、夏のヨーロッパ旅行先でも、スマートフォン・タブレット・ノートPCで全試合をライブ視聴できます。

複数の画面で同時に視聴：48カ国が参加する初のワールドカップでは、過去最多の試合数が組まれています。特にグループステージの最終戦では複数の試合が同時に行われます。Ziggo GOを使えば、テレビで1つの試合を観ながら、タブレットやスマートフォンで別の試合をライブ配信で視聴できます。

Ziggo GOは単独では購入できず、Ziggoのテレビまたはインターネット＋テレビ契約者に標準で提供される無料アプリです。

利用するには、基本のテレビまたはインターネット＋テレビ契約が必要で、料金は以下のとおりです。

Ziggoの料金（Ziggo GO込み）は？

1. テレビのみ（ケーブルテレビ）

月額： 23.82ユーロ

Ziggoのインターネットが不要な方に最適なプランです。ケーブルテレビのデジタルチャンネルと、Ziggo GOアプリのフルアクセスを利用できます。

2. インターネット＆テレビパッケージ（人気組み合わせ）

Wi-Fi Start + TV（100 Mbit/s）： 月額53.50ユーロ

WiFi ミドル＋TV（400 Mbit/s）： 月額61.50ユーロ

Wi-Fi ラージ + TV（1,000 Mbit/s）： 69.00ユーロ

新規限定割引あり

Ziggoに新規加入すると、ほぼ必ずお得なキャンペーンを利用できます。通常、加入から12か月間は月額料金が50%割引となり、基本プランは月額約26.75ユーロになります。または、無料のウェルカムギフトを選択することもできます。

Ziggo未加入者は「Ziggo Sport Free」が利用可能です。

契約や支払いを避けたいなら、Ziggo GOアプリをダウンロードし、Ziggo Sport Freeアカウントを作れば、UEFAヨーロッパリーグのオランダクラブの試合を無料で視聴できます。ただし、NPOなどの通常チャンネルは視聴できません。

試合が放送されている国以外で視聴するには、ExpressVPNなどのVPNで地理的制限を回避できます。

VPNの使い方

1. ExpressVPN、NordVPN、Surfsharkなど信頼性の高いVPNに契約し、アプリをデバイスにインストールします。

2. 視聴したいストリーミングサービスの国にあるサーバーに接続します。

3. ログインしてライブストリームを再生する。

注意:

1. 無料VPNは避けてください。速度と解除能力が不足しています。

2. パソコンならシークレット／プライベートモードでブラウザを開き、過去のCookieを読み取られないようにする。

3. 地域制限の回避は、一部の配信プラットフォームの利用規約に違反する可能性があります。

オランダでは公共放送NOSが放映権を持ち、試合は無料テレビ局で生中継されるほか、NOS.nlとNPO Startアプリでストリーミング配信される。 日本では日本コンソーシアムが放映権を持ち、NHK（地上波・NHK+・BSプレミアム4K）で無料生中継。日本テレビやフジテレビでも放送され、DAZNではプレミアムデジタル配信も視聴できます。

オランダの次の試合は？

2026年ワールドカップのグループステージ初戦、オランダ対日本は象徴的なAT&Tスタジアムで開催されます。強豪国との一戦となるため、無料・有料プラットフォームで広く視聴できる予定です。

詳細 情報 対戦相手 日本 日付 2026年6月14日（日） キックオフ 15:00（現地時間）/ 21:00（BST） スタジアム AT&Tスタジアム（ダラス） 開催地 アメリカ合衆国テキサス州アーリントン

2026年ワールドカップの放送局

オランダではどの放送局がサッカーワールドカップを放送していますか？

オランダ代表の試合を1分たりとも見逃したくないファンは、NOSで視聴しよう。

2026年大会でオランダ代表を応援する際に役立つVPNと無料ストリーミング情報。

オランダ代表の試合を視聴するには、無料または希望する放送を提供している国へ「仮想的に」移動する必要があります。方法は次のとおりです：

高速VPNを選ぶ（ExpressVPN、NordVPN 、 Surfshark など ） アプリをインストールする： お使いのデバイス（ノートパソコン、スマートフォン、スマートテレビ）にVPNソフトウェアをダウンロードしてください 最適なサーバーに接続する ストリーミングサービスを開く： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスします。 「FIFAワールドカップ」で検索し、オランダ戦をライブで楽しみましょう。

旅行者にはSaily eSIMが便利

SailyはNord Securityが開発した旅行向けeSIMサービスで、データプランをスマホに直接ダウンロード可能。2026年ワールドカップでも、4K／HDライブストリーミングを快適に楽しめる高速通信を提供します。

アプリをダウンロード ： App StoreまたはGoogle PlayでSailyアプリをインストール。 プランを選ぶ： 現在地（例：トーナメント開催中は 米国 ）とデータプランを選択。90分の試合を視聴する場合は 10GBまたは20GB がおすすめ。 eSIMのインストール： アプリのガイドに従い、ワンタップで設定完了。物理SIMやペーパークリップは不要。 有効化と視聴： 到着後、またはデータが必要になったときにプランを有効化。ストリーミングアプリを開き、超高速モバイル接続で試合をお楽しみください。



