Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ
team-logoオランダ
Dallas Stadium
team-logo日本
ここで見る！DAZN

翻訳者：

2026年ワールドカップ、オランダ代表の試合を今日はどこで観られる？次の試合、ライブ配信、テレビ放送、オンライン配信。

ワールドカップ
オランダ

お住まいの地域で試合をどこで視聴できるか確認しましょう。世界中の放送スケジュールは、下にスクロールしてください！

Ziggo GOでオランダ開催の2026年サッカーW杯を観戦するメリットはいくつかあります。オランダの放送権は公共放送局NOSが保有しているからです。

このアプリが大会視聴に最適な理由は以下です：

Ziggo GOで2026年ワールドカップを視聴する主なメリット

NPOを通じて全104試合に完全アクセス：NOSはNPO 1、NPO 2、NPO 3で全試合を生中継します。 これらのチャンネルはZiggoの基本パッケージに既に含まれているため、追加費用なしで全試合と関連コンテンツを視聴できます。

時差対策（Begin Gemist＆Replay TV）：大会はアメリカ、メキシコ、カナダで開催され、多くの試合が深夜や早朝に開催されます。 キックオフを見逃しても「Begin Gemist」ですぐに視聴を始められ、「Replay TV」で翌朝に全編を見られます。

自宅のソファー、庭、通勤中の電車、夏のヨーロッパ旅行先でも、スマートフォン・タブレット・ノートPCで全試合をライブ視聴できます。

複数の画面で同時に視聴：48カ国が参加する初のワールドカップでは、過去最多の試合数が組まれています。特にグループステージの最終戦では複数の試合が同時に行われます。Ziggo GOを使えば、テレビで1つの試合を観ながら、タブレットやスマートフォンで別の試合をライブ配信で簡単に視聴できます。

Ziggo GOは単独では購入できず、Ziggoのテレビまたはインターネット＋テレビ契約者に標準で提供される無料アプリです。

利用するには、基本のテレビまたはインターネット＋テレビ契約が必要で、料金は以下のとおりです：

Ziggoの料金（Ziggo GO込み）は？

1. テレビのみ（ケーブルテレビ）

  • 月額：23.82ユーロ
  • Ziggoのインターネットが不要な方に最適なプランです。ケーブルのデジタルチャンネルと、Ziggo GOアプリのフルアクセスを利用できます。

2. インターネット＆テレビパッケージ（人気組み合わせ）

  • Wi-Fi Start + TV（100 Mbit/s）：月額53.50ユーロ
  • WiFi ミドル＋TV（400 Mbit/s）：月額61.50ユーロ
  • Wi-Fi ラージ + TV（1,000 Mbit/s）：月額69.00ユーロ

新規限定割引あり

新規でZiggoに乗り換えると、ほぼ必ずお得なキャンペーンが利用できます。通常、最初の12か月は月額料金が50%オフになり、スターターパックは月額約26.75ユーロになります。または、無料のウェルカムギフトを選ぶこともできます。

Ziggo未加入者は？（Ziggo Sport Free）

契約や支払いを避けたい場合は、Ziggo GOアプリをダウンロードし、Ziggo Sport Freeアカウントを作成すれば、UEFAヨーロッパカップのオランダクラブの試合を無料で視聴できます。ただし、NPOなどの通常チャンネルは視聴できません

試合が放送されている国以外で視聴するには、ExpressVPNなどのVPNで地理的制限を回避できます。

VPNの使い方

1. ExpressVPNNordVPNSurfsharkなど信頼性の高いVPNサービスに契約し、アプリをデバイスにインストールします

2. 視聴したいストリーミングサービスの国にあるサーバーに接続します

3. ログインしてライブストリームを探し、再生ボタンを押します。

注意:

1. 無料VPNは速度と解除能力が不足しているため使用しない。

2. パソコンではシークレット／プライベートモードを開き、過去のCookieを削除してください。

3. 地域制限の回避は、一部の配信プラットフォームの利用規約に違反する可能性があります。

オランダでは公共放送NOSが放映権を持ち、地上波で無料放送されるほか、NOS.nlNPO Startで配信されます。 日本では日本コンソーシアムが放映権を持ち、NHK（地上波・NHK+・BSプレミアム4K）と民放（日本テレビフジテレビ）で無料生中継される。DAZNではプレミアムデジタル放送も視聴できる。

オランダの次の試合は？

2026年ワールドカップのグループステージ初戦、オランダ対日本は象徴的なAT&Tスタジアムで開催されます。強豪国との一戦となるため、無料・有料プラットフォームで広く視聴できます。

詳細

情報

対戦相手

日本

日付

2026年6月14日（日）

キックオフ

15:00（現地時間）/ 21:00（BST）

スタジアム

AT&Tスタジアム（ダラス）

開催地

アメリカ合衆国テキサス州アーリントン

2026年ワールドカップの放送局

🌍 国 / 地域

📺 放送局

🇦🇫 アフガニスタン

ATN

🇦🇱 アルバニア

TV Klan

🇩🇿アルジェリア

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 アンドラ

TVE La 1｜M6｜beIN Sports 1｜M6+

🇦🇷 アルゼンチン

Telefe Argentina｜DIRECTV Sports Argentina｜DGO｜mitelefe｜Paramount+

🇦🇺 オーストラリア

オーストラリア SBS SBS On Demand

🇦🇹 オーストリア

ORF einsORF ON

🇧🇪 ベルギー

La Une｜Proximus Pickx｜RTBF Auvio Direct｜Sporza

🇧🇴 ボリビア

Red UnoUnitel｜Tigo Sports Bolivia｜Disney+ Premium Chile｜Entel TV

🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ

Arena Sport

🇧🇷 ブラジル

SporTV | グローボ | グローボプレイ | SBT | ザッピング | Nスポーツ | クラロTV+ | スカイ+ | カゼTV | ヴィヴォプレイ

🇧🇬 ブルガリア

BNT

🇨🇦 カナダ

TSN+｜TSN1｜CTV｜RDSアプリ｜CTVアプリ｜Crave

🇨🇱 チリ

チリビジョン｜DIRECTVスポーツチリDGO｜ディズニー＋プレミアムチリパラマウント＋

🇨🇴 コロンビア

Caracol TV｜RCNテレビ｜DIRECTVスポーツコロンビア｜DGO｜Deportes RCN En Vivo｜Caracol Play｜ditu｜Radio Nacional de Colombia｜Paramount+

🇨🇷 コスタリカ

Teletica Canal 7｜Azteca Deportes En Vivo｜TDMAX｜FOX

🇭🇷 クロアチア

HRTi

🇨🇾 キプロス

シグマTV

🇨🇿チェコ

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 デンマーク

TV2 デンマーク | TV2 Play デンマーク

🇪🇨 エクアドル

DIRECTV Sports エクアドル | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 エルサルバドル

Canal 4 エルサルバドル | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports エルサルバドル | FOX

🇪🇪エストニア

Go3 Extra Sports エストニア

🇫🇯 フィジー

FBC Sports

🇫🇮 フィンランド

MTV3｜MTV Urheilu 1｜MTV Katsomo

🇫🇷 フランス

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ドイツ

ドイツ ZDF MagentaTV

🇬🇹 グアテマラ

TeleOnce Guatemala｜Azteca Deportes En Vivo｜Chapin TV｜Tigo Sports Guatemala｜FOX

🇭🇳 ホンジュラス

アステカ・デポルテス生中継 | ティゴ・スポーツ・ホンデュラス | FOX

🇭🇰 香港

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 インドネシア

TVRIVidioTVRI Sport

🇮🇷 イラン

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 アイルランド

RTÉ

🇮🇹 イタリア

DAZNイタリア｜RAI 1｜RaiPlay

🇯🇵 日本

DAZN Japan

🇽🇰 コソボ

RTK1ArtMotion｜TV Vala コソボ・テレコム

🇲🇴 マカオ

ViuTV

🇲🇺 モーリシャス

New World Sportアプリ

🇲🇽 メキシコ

Canal 5 Televisa｜Azteca 7｜TUDN En Vivo｜Azteca Deportes En Vivo｜ViX Mexico

🌎 中東・北アフリカ

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 ネパール

ヒマラヤTV | DGO | ヒマラヤ・スポーツTV

🇳🇱 オランダ

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+

🇳🇿 ニュージーランド

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 ニカラグア

アステカ・デポルテス・エン・ビボ｜Tigo Sportsニカラグア｜FOX

🇳🇴 ノルウェー

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 パナマ

RPC｜TVNパナマ｜アステカ・デポルテス・エン・ビボ｜TVMax｜Medcom GO｜Tigo Sportsパナマ｜FOX

🇵🇪 ペルー

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium チリ | Paramount+

🇵🇹 ポルトガル

スポーツTV

🇷🇴 ルーマニア

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 サンマリノ

DAZNイタリア｜RAI 1｜RaiPlay

🇸🇬 シンガポール

Singtel TV GOmeWATCH

🇿🇦 南アフリカ

南アフリカ：SABC 3SABC PlusSporty TVアプリ

🇪🇸 スペイン

DAZNスペイン | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 スウェーデン

TV4 スウェーデン | TV4 Play

🇨🇭 スイス

RAI 1｜SRF zwei｜RTS 2｜RTS Sport｜SRF Play｜Sunrise TV

🇹🇷 トルコ

タービー

🇬🇧イギリス

ITV 1 UK｜ITVX｜STV Scotland｜STV Player

🇺🇸 アメリカ

FOXネットワーク | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sportsアプリ | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 ウルグアイ

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 ウズベキスタン

Zo'r TV

🇻🇪 ベネズエラ

DIRECTV Sports ベネズエラ | DGO | inter

🇻🇳 ベトナム

VTV 3 | VTV Go

オランダではどの放送局がワールドカップを放送していますか？

オランダ代表の試合を1分たりとも見逃したくないファンは、NOSで視聴しよう。

2026年大会でオランダ代表を応援するには、VPNで無料配信にアクセスする方法もあります。

オランダ代表の試合を視聴するには、無料または希望する放送を提供している国へ「仮想的に」移動する必要があります。方法は次のとおりです：

  1. 高速VPNを選ぶ（ExpressVPN・NordVPN・Surfsharkなど
  2. アプリをインストールする：お使いのデバイス（ノートパソコン、スマートフォン、スマートテレビ）にVPNソフトウェアをダウンロードしてください
  3. 最適なサーバーに接続する
  4. ストリーミングサービスを開く：放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスします。
  5. 「FIFAワールドカップ」で検索し、オランダ戦をライブで楽しみましょう。

旅行者にはSaily eSIMが便利

SailyはNord Securityが開発した旅行向けeSIMサービスで、データプランをスマホに直接ダウンロード可能。2026年ワールドカップでも、4K／HDライブストリーミングを快適に楽しめる高速通信を提供します。

  1. アプリをダウンロードApp StoreまたはGoogle PlayでSailyアプリを入手。
  2. プランを選ぶ：滞在国（大会中は米国など）とデータプランを選択。90分の試合視聴には10GBまたは20GBがおすすめ。
  3. eSIMのインストール：アプリのガイドに従い、ワンタップで設定完了。物理SIMやペーパークリップは不要。
  4. 有効化と視聴：到着後、またはデータが必要になったときにプランを有効化。ストリーミングアプリを開き、超高速モバイル接続で試合をお楽しみください。