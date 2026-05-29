2026年ワールドカップ、オランダ代表の試合を今日はどこで観られる？次の試合、ライブ配信、テレビ局、オンライン配信。

Ziggo GOでオランダ開催の2026年サッカーW杯を観戦するメリットは多数あります。国内放送権は公共放送NOSが管理しているため、安心して視聴できます。

このアプリが大会視聴に最適な理由は以下です：

Ziggo GOで2026年ワールドカップを視聴する主なメリット

NPOを通じて全104試合に完全アクセス：NOSはNPO 1、NPO 2、NPO 3で全試合を生中継します。 これらのチャンネルはZiggoの基本パッケージに既に含まれているため、追加費用なしで全試合と関連コンテンツを視聴できます。

時差対策（Begin Gemist＆Replay TV）：大会はアメリカ、メキシコ、カナダで開催され、多くの試合が深夜や早朝に及びます。 キックオフを見逃しても「Begin Gemist」ですぐに視聴を始められ、「Replay TV」で翌朝に全編を見られます。

自宅のソファ、庭、通勤中の電車、夏のキャンプ場でも、スマートフォンやタブレット、ノートPCで全試合をライブ視聴できます。

複数画面で同時視聴：48カ国が出場する今大会は試合数も最多です。特にグループステージ最終戦は同時開催が多くなりますが、Ziggo GOならテレビで観ながらタブレットやスマホで別の試合も楽しめます。

ただし、Ziggo GOは単独で契約できず、Ziggoのテレビまたはインターネット＋テレビ契約に標準で含まれます。

視聴には、Ziggoの基本契約が必要で、料金は以下のとおりです。

Ziggoの料金（無料のZiggo GOを含む）は？

1. テレビのみ（ケーブルテレビ）

月額： 23.82ユーロ

Ziggoのインターネットが不要な方に最適なプランです。ケーブルテレビのデジタルチャンネルと、Ziggo GOアプリのフルアクセスを利用できます。

2. インターネット＆テレビパッケージ（人気組み合わせ）

Wi-Fi Start + TV（100 Mbit/s）： 月額53.50ユーロ

WiFi ミドル＋TV（400 Mbit/s）： 月額61.50ユーロ

Wi-Fi ラージ + TV（1,000 Mbit/s）： 69.00ユーロ/月

新規顧客向け割引

新規加入者はほぼ常に特典を利用できます。通常、12か月間は月額50%オフ（基本プランなら約26.75ユーロ）または無料のウェルカムギフトを選択できます。

まだZiggoをご利用でない方は、Ziggo Sport Freeもご検討ください。

定期契約や支払いをせずに、Ziggo GOアプリをダウンロードし、無料のZiggo Sport Freeアカウントを作成すれば、オランダのクラブが出場するUEFAヨーロッパリーグの試合を視聴できます。ただし、NPOなどの国内テレビ局は視聴できません。

試合が放送されている国以外で視聴したい場合は、ExpressVPNなどのVPNで地理的制限を回避できます。

VPNの使い方

1. ExpressVPN、NordVPN、Surfsharkなど信頼性の高いVPNサービスに契約し、アプリをデバイスにインストールします。

2. 視聴したい配信サービスがある国のサーバーに接続します。

3. ログインしてライブストリームを再生する。

注意点は次のとおりです。

1. 無料VPNは避けてください。速度と解除能力が不足しています。

2. パソコンではシークレットモード（プライベートモード）でブラウザを開き、過去のクッキーを無効化してください。

3. 地域制限の回避は、一部の配信プラットフォームの利用規約に違反する可能性があります。

オランダでは公共放送NOSが放映権を持ち、テレビとNOS.nl、NPO Startで無料配信されます。 日本では日本コンソーシアムが放映権を持ち、NHK（地上波・NHK+・BSプレミアム4K）で無料生中継、日本テレビやフジテレビでも放送。DAZNではプレミアムデジタル配信も利用可能です。

2026年ワールドカップでオランダの次の試合は？

2026年ワールドカップのグループステージ初戦、オランダ対日本は象徴的なAT&Tスタジアムで開催され、無料・有料プラットフォームで広く視聴できる予定です。

詳細 情報 対戦相手 日本 日付 2026年6月14日（日） キックオフ 15:00（現地時間）/ 21:00（BST） スタジアム AT&Tスタジアム（ダラス） 開催地 アメリカ合衆国テキサス州アーリントン

2026年ワールドカップの放送局

🇧🇷 ブラジル

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 ブルガリア

BNT

🇨🇦 カナダ

TSN+｜TSN1｜CTV｜RDSアプリ｜CTVアプリ｜Crave

🇨🇱 チリ

チリビジョン｜DIRECTVスポーツチリ｜DGO｜ディズニー＋プレミアムチリ｜パラマウント＋

🇨🇴 コロンビア

CaracolTV｜RCN Television｜DIRECTV Sports Colombia｜DGO｜Deportes RCN En Vivo｜Caracol Play｜ditu｜Radio Nacional de Colombia｜Paramount+

🇨🇷 コスタリカ

Teletica 7／Azteca Deportes／TDMAX／FOX

🇭🇷 クロアチア

HRTi

🇨🇾 キプロス

シグマTV

🇨🇿チェコ

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 デンマーク

TV2 デンマーク | TV2 Play デンマーク

🇪🇨 エクアドル

DIRECTV Sports エクアドル | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 エルサルバドル

エルサルバドル Canal 4 | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports エルサルバドル | FOX

🇪🇪 エストニア

Go3 Extra Sports エストニア

🇫🇯 フィジー

FBC Sports

🇫🇮 フィンランド

MTV3｜MTV Urheilu 1｜MTV Katsomo

🇫🇷 フランス

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ドイツ

ドイツ ZDF MagentaTV

🇬🇹 グアテマラ

TeleOnce Guatemala｜Azteca Deportes En Vivo｜Chapin TV｜Tigo Sports Guatemala｜FOX

🇭🇳 ホンジュラス

アステカ・デポルテス・エン・ビボ｜Tigo Sports Honduras｜FOX

🇭🇰 香港

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 インドネシア

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 イラン

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 アイルランド

RTÉ

🇮🇹 イタリア

DAZNイタリア｜RAI 1｜RaiPlay

🇯🇵 日本

DAZN Japan

🇽🇰 コソボ

RTK1｜ArtMotion｜TV Vala コソボ・テレコム

🇲🇴 マカオ

ViuTV

モーリシャス

New World Sportアプリ

🇲🇽 メキシコ

Canal 5 Televisa｜Azteca 7｜TUDN En Vivo｜Azteca Deportes En Vivo｜ViX Mexico

🌎 中東・北アフリカ

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 ネパール

ヒマラヤTV | DGO | ヒマラヤ・スポーツTV

🇳🇱 オランダ

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+

🇳🇿 ニュージーランド

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 ニカラグア

アステカ・デポルテス生中継｜Tigo Sportsニカラグア｜FOX

🇳🇴 ノルウェー

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 パナマ

RPC｜TVNパナマ｜アステカ・デポルテス・エン・ビボ｜TVMax｜Medcom GO｜Tigo Sportsパナマ｜FOX

🇵🇪 ペルー

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium チリ | Paramount+

🇵🇹 ポルトガル

Sport TV

🇷🇴 ルーマニア

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 サンマリノ

イタリア DAZN／RAI 1／RaiPlay

🇸🇬 シンガポール

Singtel TV GO｜meWATCH

🇿🇦 南アフリカ

SABC 3｜SABC Plus｜Sporty TVアプリ

🇪🇸 スペイン

DAZNスペイン | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 スウェーデン

TV4 スウェーデン | TV4 Play

🇨🇭 スイス

RAI 1｜SRF zwei｜RTS 2｜RTS Sport｜SRF Play｜Sunrise TV

🇹🇷 トルコ

タービー

🇬🇧イギリス

ITV 1 UK｜ITVX｜STV Scotland｜STV Player

🇺🇸 アメリカ合衆国

FOXネットワーク、fuboTV、Telemundo、Telemundo Deportes En Vivo、Peacock、Foxsports.com、FOX Sportsアプリ、Tubi、FOX One、Futbol de Primera Radio

🇺🇾 ウルグアイ

DIRECTV Sports Uruguay｜DGO｜Canal 5 Uruguay｜Paramount+

🇺🇿 ウズベキスタン

Zo'r TV

🇻🇪 ベネズエラ

DIRECTV Sports ベネズエラ | DGO | inter

🇻🇳 ベトナム

VTV 3 | VTV Go

オランダではどの放送局がサッカーワールドカップを放送していますか？

オランダ代表の試合を1分たりとも見逃したくないファンは、NOSで視聴しよう。

2026年大会のオランダ代表戦を視聴するには、VPNで無料配信のある国に接続する方法もあります。

オランダ代表の試合を視聴するには、無料または希望する放送を提供している国へ「仮想的に」移動する必要があります。方法は次のとおりです：

高速VPNを選ぶ（ExpressVPN、NordVPN 、 Surfshark など ） アプリをインストール： お使いのデバイス（ノートパソコン、スマートフォン、スマートテレビ）にVPNソフトウェアをダウンロードしてください 最適なサーバーに接続する 配信サービスを開く： 放送局のサイトやアプリにアクセス。 「FIFAワールドカップ」で検索し、オランダ戦をライブで楽しみましょう。

旅行者にはSaily eSIMが便利

SailyはNord Securityの専門家が開発した旅行向けeSIMサービスで、データプランをスマホに直接ダウンロードできます。2026年ワールドカップでも、4K・HDライブストリーミングに欠かせない高速通信を安定して確保できます。

アプリを App StoreまたはGoogle Playから ダウンロードします 。 プランを選ぶ： 現在地（例：大会開催国アメリカ）とデータプランを選択。90分の試合視聴には 10GBまたは20GBが おすすめ。 eSIMのインストール： アプリのガイドに従い、ワンタップで設定完了。物理SIMもペーパークリップも不要。 有効化とストリーミング： 到着後、またはデータが必要になったときにプランを有効化しましょう。ストリーミングアプリを開き、専用の超高速モバイル接続で試合を楽しめます。



