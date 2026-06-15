イランのサポーターは、この夏ワールドカップでの苦境を打破することを期待している。過去6大会で強豪と互角に戦ったものの、チーム・メッリは未だグループステージ突破を果たしていない。

グループリーグの試合はカリフォルニアとシアトルで開催され、多くのサポーターが駆けつける見込みだ。チームはアメリカでの勢いを保ち、ついに決勝トーナメントに進めるか。現地で直接声援を送ることも可能だ。

イラン代表の2026年ワールドカップグループステージ日程は？

試合日 対戦カード 会場 チケット 6月15日（月） イラン対ニュージーランド ソフィ・スタジアム（イングルウッド） チケット 6月21日（日） イラン対ベルギー SoFiスタジアム（イングルウッド） チケット 6月26日（金） イラン対エジプト ルーメン・フィールド（シアトル） チケット

イラン戦の最も安いチケットはどれですか？

転売サイトやFIFAの推定価格、公開最安値を基に、現在入手可能な最安チケットをご紹介します。

価格は需要やダイナミックプライシングで変動する場合があります。

試合（日付） 会場（都市） 平均価格帯（最低価格） チケット ベルギー vs. イラン（6月21日） ロサンゼルス・スタジアム（ロサンゼルス、米国） 295ドル～680ドル以上 チケット イラン対ニュージーランド（6月15日） ロサンゼルス・スタジアム（米国ロサンゼルス） 190ドル～410ドル以上 チケット エジプト対イラン（6月26日） シアトル・スタジアム（シアトル、アメリカ） 155ドル～320ドル以上 チケット

注：チケット価格は二次販売や動的価格設定で常に変動します。ランキングには算出時点で記録された一般入場券の基準価格が反映されています。

2026年ワールドカップにおけるイラン代表の展望

初出場は1978年アルゼンチン大会だったが、再び本大会に戻ってくるまで20年かかった。それ以来定期的に出場しているものの、過去6大会でわずか3勝と苦戦している。 しかし4大会連続出場を決めた今回は、ファンも世界舞台での飛躍を期待している。

今回も予選で存在感を示し、北米へ乗り込む。アミール・ガレノエイ監督は2度目の就任後、41試合で28勝とチームを強化している。

主軸のメフディ・タレミは各予選で10得点を挙げ、33歳での今大会が自身最後とみられるワールドカップとなる。

イラン代表の2026年ワールドカップチケット購入時期

現在、公式チケット抽選（Visaプレセール、早期抽選、補欠抽選）はすべて終了しています。

総申し込み数は5億件を超え、一般販売用の残券は過去最低水準です。

概要は次のとおりです：

2026年イランW杯チケット：価格は？

グループリーグのチケットは以下4つのカテゴリーです：

カテゴリー1： 最も高く、下段席。

最も高く、下段席。 カテゴリー2： カテゴリー1以外の上段・下段エリア。

カテゴリー1以外の上段・下段エリア。 カテゴリー3： 上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。

上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。 カテゴリー4：最も手頃な価格で、上記以外の席。

価格は販売時期により変動する場合があります。予想価格は以下のとおりです：

ステージ チケット価格帯 グループステージ（開催国を除く） 60ドル～620ドル グループステージ（米国、カナダ、メキシコの試合） 75ドル～2,735ドル 決勝トーナメント1回戦 $105～$750 ベスト16 $170 - $980 準々決勝 $275 - $1,775 準決勝 $420 - $3,295 決勝 2,030ドル - 7,875ドル

2026 FIFAワールドカップはいつ開催されますか？

2026年6月11日～7月19日、カナダ・メキシコ・米国16都市で開催。

34日間にわたり計104試合が行われ、史上初めて48チームが参加します。

開催都市は以下のとおりです：

カナダ： トロント、バンクーバー

トロント、バンクーバー メキシコ： グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ

グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ アメリカ合衆国：アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク、ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル

イラン代表のワールドカップメンバーは？ 最終26名リスト

アミール・ガレノエイ監督率いるイラン代表は、正式に26人のメンバーを選出しました。4大会連続の出場となるイランは、ベルギー、エジプト、ニュージーランドと同居するグループGで戦います。

守備の粘り強さと鋭い攻撃力を備えた、実戦経験豊富な中心選手が軸となる。 最終ラインはペルセポリスのベテランCBホセイン・カナーニザデガンとショジャエ・ハリルザデが守り、守備の要サイード・エザトラヒがカバーする。前線ではスターFWメフディ・タレミが軸となり、アル・シャバブのアル・レザ・ジャハンバクシュとイッティハド・カルバのサマン・ゴドスが鋭い突破で攻撃をリードする。

ノックアウトステージの戦略を立てるもよし、ロサンゼルスやシアトルでのグループG注目試合のチケットをチェックするもよし。以下がイラン代表の公式26名登録メンバーだ：

役職 選手 所属クラブ ゴールキーパー アリレザ・ベイランヴァンド トラクター パヤム・ニアズマンド セパハン ホセイン・ホセイニ エステグラル ディフェンダーズ ホセイン・カナーニザデガン ペルセポリス ショジャエ・ハリルザデ トラクター ミラド・モハンマディ ホセイン・カナーニザデガン（ペルセポリス） アミン・ハズバヴィ アル・アハリ（カタール） アボルファズル・ジャラリ エステグラル サレ・ハルダニ セパハン アリア・ユセフィ セパハン サマン・ファラー エステグラル MF サエイド・エザトラーヒ シャバブ・アル・アハリ サマン・ゴドス アル・イッティハド・カルバ アリレザ・ジャハンバクシュ アル・シャバブ オミド・ヌーラフカン メラヴァン モハンマド・ゴルバニ オレンブルク ルーズベ・チェシュミ エステグラル アリ・カリミ カイセリスポル フォワード メフディ・タレミ (C) インテル・ミラノ サルダル・アズムーン シャバブ・アル・アハリ メフディ・ガイエディ カルバ モハンマド・モヘビ ロストフ メフディ・トラビ トラクター アリ・ゴリザデ レフ・ポズナン シャヒヤール・モガンルー イッティハド・カルバ アッラーヤール・サヤドマネシュ ウェステルロー

2026年FIFAワールドカップの開催地は？

2022年6月、2026年大会の開催都市16カ所（カナダ2、メキシコ3、米国11）が発表されました。以下の都市と使用スタジアムをご覧ください：