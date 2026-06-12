2026年ワールドカップ・イラン大会のチケット購入方法：日程、試合日程、価格など

イランのサポーターは、この夏ワールドカップでの苦境を打破することを期待している。過去6大会で強豪と互角に戦ったものの、チーム・メッリは未だグループステージ突破と決勝トーナメント進出を目標にしている。

グループリーグはカリフォルニアとシアトルで開催され、多くのサポーターが駆けつける見込みだ。チームはアメリカでの勢いを保ち、ついに決勝トーナメントに進めるか。あなたも現地で声援を送れるチャンスがある。

GOALでは、2026年ワールドカップのチケット最新情報を座席の確保方法や価格と併せて詳しくご案内します。

イラン代表のグループステージ日程は？

試合日 試合（キックオフ時間） 会場 チケット 6月15日（月） イラン対ニュージーランド（18:00） ソフィ・スタジアム（イングルウッド） チケット 6月21日（日） イラン対ベルギー（12:00） SoFiスタジアム（イングルウッド） チケット 6月26日（金） イラン対エジプト（20:00） ルーメン・フィールド（シアトル） チケット

イラン戦の最も安いチケットはどれですか？

順位 試合（日付） 会場（都市） 平均価格帯（最低価格） チケット 第1位 ベルギー vs. イラン（6月21日） ロサンゼルス・スタジアム（米国・ロサンゼルス） 295ドル – 680ドル以上 チケット #2 イラン対ニュージーランド（6月15日） ロサンゼルス・スタジアム（米国ロサンゼルス） 190ドル～410ドル以上 チケット #3 エジプト対イラン（6月26日） シアトル・スタジアム（シアトル、アメリカ） 155ドル – 320ドル以上 チケット

2026年ワールドカップでのイラン代表の展望は？

イラン代表が初めてワールドカップに出場したのは1978年のアルゼンチン大会だが、再び出場するまで20年かかった。それ以来、定期的に出場しているものの、過去6回で3勝と苦戦している。 しかし4大会連続で出場権を獲得した今回、ファンは世界舞台で存在感を示す絶好の機会だと期待している。

今回も予選で存在感を示し、北米へ乗り込む。2度目の指揮を執るアミール・ガレノエイ監督の下、41試合で28勝と勢いが増している。

メフディ・タレミは各予選で10得点を挙げ、33歳での今大会が自身最後のW杯となる可能性が高い。

イラン代表の2026年ワールドカップチケット購入時期

現在、公式チケット抽選（Visaプレセール、早期抽選、ランダム抽選）はすべて終了しています。

総申し込み数は5億件を超え、一般販売用の残券は過去最低水準です。

概要は次のとおりです：

2026年イランW杯チケット：価格は？

グループリーグのチケットは以下4つのカテゴリーです：

カテゴリー1： 最も高く、下段席。

最も高く、下段席。 カテゴリー2： カテゴリー1を除く上段・下段。

カテゴリー1を除く上段・下段。 カテゴリー3： 上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。

上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。 カテゴリー4：最も手頃で、上記以外の最上段席。

価格は販売時期により変動する場合があります。予想価格は以下のとおりです：

ステージ チケット価格帯 グループステージ（開催国を除く） 60ドル～620ドル グループステージ（米国、カナダ、メキシコの試合） 75ドル～2,735ドル 決勝トーナメント1回戦 $105～$750 ベスト16 $170 - $980 準々決勝 $275 - $1,775 準決勝 $420–$3,295 決勝 2,030ドル - 7,875ドル

2026 FIFAワールドカップはいつ開催されますか？

2026年6月11日～7月19日、カナダ・メキシコ・米国16都市で開催。

34日間にわたり計104試合が行われ、48チームが参加します。

開催都市は以下のとおりです：

カナダ： トロント、バンクーバー

トロント、バンクーバー メキシコ： グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ

グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ アメリカ合衆国：アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク、ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル

イラン代表のワールドカップメンバーは？ 最終26名リスト

アミール・ガレノエイ監督率いるイラン代表は、正式に26人のメンバーを選出しました。4大会連続で本大会に出場するイランは、ベルギー、エジプト、ニュージーランドと同居するグループGで戦います。

守備の粘り強さと鋭い攻撃力を備えた、実戦経験豊富な中心選手が軸となる。 最終ラインはペルセポリスのベテランCBホセイン・カナーニザデガンとショジャエ・ハリルザデが守り、守備の要サイード・エザトラヒがカバーする。前線ではスターFWメフディ・タレミを軸に、アリレザ・ジャハンバクシュやサマン・ゴドスが攻撃を牽引する。

ノックアウトステージの戦略を練るもよし、ロサンゼルスやシアトルでのグループG注目試合のチケットをチェックするもよし。以下がイラン代表の公式26名登録メンバーだ：

役職 選手 所属クラブ ゴールキーパー アリレザ・ベイランヴァンド トラクター パヤム・ニアズマンド セパハン ホセイン・ホセイニ エステグラル ディフェンダーズ ホセイン・カナーニザデガン ペルセポリス ショジャエ・ハリルザデ トラクター ミラド・モハンマディ ホセイン・カナーニザデガン アミン・ハズバヴィ アル・アハリ（カタール） アボルファズル・ジャラリ エステグラル サレ・ハルダニ セパハン アリア・ユセフィ セパハン サマン・ファラー エステグラル MF サエイド・エザトラヒ シャバブ・アル・アハリ サマン・ゴドス アル・イッティハド・カルバ アリレザ・ジャハンバクシュ アル・シャバブ オミド・ヌーラフカン メラヴァン モハンマド・ゴルバニ オレンブルク ルーズベ・チェシュミ エステグラル アリ・カリミ カイセリスポル フォワード メフディ・タレミ (C) インテル・ミラノ サルダル・アズムーン シャバブ・アル・アハリ メフディ・ガイエディ カルバ モハンマド・モヘビ ロストフ メフディ・トラビ トラクター アリ・ゴリザデ レフ・ポズナン シャヒヤール・モガンルー イッティハド・カルバ アッラーヤール・サヤドマネシュ ウェステルロー

2026年FIFAワールドカップの開催地は？

2022年6月、2026年大会の開催都市16カ所（カナダ2、メキシコ3、米国11）が発表されました。以下のリストで、開催都市と会場スタジアムをご確認ください：