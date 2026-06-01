2026年ワールドカップ、アルジェリア代表の試合を今日観る方法は？次の試合時間、テレビ放送、オンライン配信情報。

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VPNの使い方

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2026年サッカーワールドカップの世界各国の放送局

🇧🇷 ブラジル

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 ブルガリア

BNT

🇨🇦 カナダ

TSN+｜TSN1｜CTV｜RDSアプリ｜CTVアプリ｜Crave

🇨🇱 チリ

チリビジョン｜DIRECTVスポーツチリ｜DGO｜ディズニー＋プレミアムチリ｜パラマウント＋

🇨🇴 コロンビア

Caracol TV｜RCNテレビ｜DIRECTVスポーツコロンビア｜DGO｜Deportes RCN En Vivo｜Caracol Play｜ditu｜Radio Nacional de Colombia｜Paramount+

🇨🇷 コスタリカ

Teletica Canal 7｜Azteca Deportes En Vivo｜TDMAX｜FOX

🇭🇷 クロアチア

HRTi

🇨🇾 キプロス

シグマTV

🇨🇿チェコ

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 デンマーク

TV2 デンマーク | TV2 Play デンマーク

🇪🇨 エクアドル

DIRECTV Sports エクアドル | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 エルサルバドル

エルサルバドル Canal 4 | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports エルサルバドル | FOX

🇪🇪 エストニア

Go3 Extra Sports エストニア

🇫🇯 フィジー

FBC Sports

🇫🇮 フィンランド

MTV3｜MTV Urheilu 1｜MTV Katsomo

🇫🇷 フランス

M6｜beIN Sports 1｜M6+｜beIN SPORTS CONNECT｜Molotov｜Free｜6play｜myCANAL

🇩🇪 ドイツ

ドイツ ZDF MagentaTV

🇬🇹 グアテマラ

TeleOnce Guatemala｜Azteca Deportes En Vivo｜Chapin TV｜Tigo Sports Guatemala｜FOX

🇭🇳 ホンジュラス

アステカ・デポルテス・エン・ビボ｜Tigo Sportsホンデュラス｜FOX

🇭🇰 香港

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 インドネシア

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 イラン

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 アイルランド

RTÉ

🇮🇹 イタリア

DAZNイタリア｜RAI 1｜RaiPlay

🇯🇵 日本

DAZN Japan

🇽🇰 コソボ

RTK1｜ArtMotion｜TV Vala コソボ・テレコム

🇲🇴 マカオ

ViuTV

🇲🇺 モーリシャス

New World Sportアプリ

🇲🇽 メキシコ

Canal 5 Televisa｜Azteca 7｜TUDN En Vivo｜Azteca Deportes En Vivo｜ViX Mexico

🌎 中東・北アフリカ

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 ネパール

ヒマラヤTV | DGO | ヒマラヤ・スポーツTV

🇳🇱 オランダ

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+

🇳🇿 ニュージーランド

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 ニカラグア

アステカ・デポルテス・エン・ビボ｜Tigo Sportsニカラグア｜FOX

🇳🇴 ノルウェー

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 パナマ

RPC｜TVNパナマ｜アステカ・デポルテス・エン・ビボ｜TVMax｜Medcom GO｜Tigo Sportsパナマ｜FOX

🇵🇪 ペルー

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 ポルトガル

Sport TV

🇷🇴 ルーマニア

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 サンマリノ

DAZNイタリア｜RAI 1｜RaiPlay

🇸🇬 シンガポール

Singtel TV GO｜meWATCH

🇿🇦 南アフリカ

SABC 3｜SABC Plus｜Sporty TVアプリ

🇪🇸 スペイン

DAZNスペイン | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 スウェーデン

TV4 スウェーデン | TV4 Play

🇨🇭 スイス

RAI 1｜SRF zwei｜RTS 2｜RTS Sport｜SRF Play｜Sunrise TV

🇹🇷 トルコ

タービー

🇬🇧イギリス

ITV 1 UK｜ITVX｜STV Scotland｜STV Player

🇺🇸 アメリカ合衆国

FOXネットワーク | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sportsアプリ | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 ウルグアイ

DIRECTV Sports Uruguay｜DGO｜Canal 5 Uruguay｜Paramount+

🇺🇿 ウズベキスタン

Zo'r TV

🇻🇪 ベネズエラ

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🇻🇳 ベトナム

VTV 3 | VTV Go

アルジェリアの2026年ワールドカップへの道

ブラジル大会でベスト16に入り、優勝ドイツを延長戦まで追い詰めたアルジェリアが12年ぶりに戻ってくる。 「フェネック・フォックス」は、リヤド・マフレズらベテランの指導力と、技術力に優れた新世代が融合し、新たな時代を迎えようとしている。 情熱的なサポーターにとって、この復帰は単なる予選突破ではなく、アフリカ強国としての地位を取り戻す変革の集大成だ。

北米への道は圧倒的な予選結果で示された。8勝1分1敗で余裕の出場権獲得だ。 その原動力となったのは、ヴォルフスブルクのFWモハメド・アムーラだ。予選10得点はアフリカ予選の得点王に輝いた。 2024年初頭に就任したボスニア出身のウラジミール・ペトコヴィッチ監督の下、チームは明確な目的と強さを備え、予選を突破した。

2018年W杯でスイス代表を率いた経験を生かし、ボール支配とペースメイクを重視するシステムを導入した。 アミン・グイリ、ラヤン・アイト・ヌリ、ファレス・シャイビらの高い技術を活かし、ボールを奪い支配を強める布陣を採る。この戦術はアフリカ予選で成果を示したが、世界舞台では真価が問われる。 ただし、グループJで世界クラスの堅守を破るには、ボール支配を決定力につなげ、ペースが落ちる罠を避ける必要がある。