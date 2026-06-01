2026年ワールドカップ、アルジェリア代表の試合を今日観る方法は？次の試合時間、テレビ放送、オンライン配信情報。

放送国の外から試合を見たいときは、ExpressVPNなどのVPNで地域制限を回避できます。
VPNの使い方
1. ExpressVPN、NordVPN、Surfsharkなど信頼性の高いプロバイダーに加入し、アプリをデバイスにインストールします。
2. 視聴したい配信プラットフォームの国に接続します。
3. ログインしてライブストリームを開き、「再生」をクリック。
2026年サッカーワールドカップの世界各国の放送局
🌍 国 / 地域
📺 放送局
🇦🇫 アフガニスタン
🇦🇱 アルバニア
🇩🇿アルジェリア
🇦🇩 アンドラ
🇦🇷 アルゼンチン
Telefe Argentina｜DIRECTV Sports Argentina｜DGO｜mitelefe｜Paramount+
🇦🇺 オーストラリア
🇦🇹 オーストリア
🇧🇪 ベルギー
🇧🇴 ボリビア
Red Uno｜Unitel｜Tigo Sports Bolivia｜Disney+ Premium Chile｜Entel TV
🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ
🇧🇷 ブラジル
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 ブルガリア
🇨🇦 カナダ
TSN+｜TSN1｜CTV｜RDSアプリ｜CTVアプリ｜Crave
🇨🇱 チリ
チリビジョン｜DIRECTVスポーツチリ｜DGO｜ディズニー＋プレミアムチリ｜パラマウント＋
🇨🇴 コロンビア
Caracol TV｜RCNテレビ｜DIRECTVスポーツコロンビア｜DGO｜Deportes RCN En Vivo｜Caracol Play｜ditu｜Radio Nacional de Colombia｜Paramount+
🇨🇷 コスタリカ
Teletica Canal 7｜Azteca Deportes En Vivo｜TDMAX｜FOX
🇭🇷 クロアチア
🇨🇾 キプロス
🇨🇿チェコ
🇩🇰 デンマーク
🇪🇨 エクアドル
DIRECTV Sports エクアドル | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 エルサルバドル
エルサルバドル Canal 4 | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports エルサルバドル | FOX
🇪🇪 エストニア
🇫🇯 フィジー
🇫🇮 フィンランド
MTV3｜MTV Urheilu 1｜MTV Katsomo
🇫🇷 フランス
M6｜beIN Sports 1｜M6+｜beIN SPORTS CONNECT｜Molotov｜Free｜6play｜myCANAL
🇩🇪 ドイツ
🇬🇹 グアテマラ
TeleOnce Guatemala｜Azteca Deportes En Vivo｜Chapin TV｜Tigo Sports Guatemala｜FOX
🇭🇳 ホンジュラス
アステカ・デポルテス・エン・ビボ｜Tigo Sportsホンデュラス｜FOX
🇭🇰 香港
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 インドネシア
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 イラン
🇮🇪 アイルランド
🇮🇹 イタリア
🇯🇵 日本
🇽🇰 コソボ
RTK1｜ArtMotion｜TV Vala コソボ・テレコム
🇲🇴 マカオ
🇲🇺 モーリシャス
🇲🇽 メキシコ
Canal 5 Televisa｜Azteca 7｜TUDN En Vivo｜Azteca Deportes En Vivo｜ViX Mexico
🌎 中東・北アフリカ
🇳🇵 ネパール
ヒマラヤTV | DGO | ヒマラヤ・スポーツTV
🇳🇱 オランダ
🇳🇿 ニュージーランド
🇳🇮 ニカラグア
アステカ・デポルテス・エン・ビボ｜Tigo Sportsニカラグア｜FOX
🇳🇴 ノルウェー
🇵🇦 パナマ
RPC｜TVNパナマ｜アステカ・デポルテス・エン・ビボ｜TVMax｜Medcom GO｜Tigo Sportsパナマ｜FOX
🇵🇪 ペルー
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 ポルトガル
🇷🇴 ルーマニア
🇸🇲 サンマリノ
🇸🇬 シンガポール
🇿🇦 南アフリカ
🇪🇸 スペイン
DAZNスペイン | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 スウェーデン
🇨🇭 スイス
RAI 1｜SRF zwei｜RTS 2｜RTS Sport｜SRF Play｜Sunrise TV
🇹🇷 トルコ
🇬🇧イギリス
ITV 1 UK｜ITVX｜STV Scotland｜STV Player
🇺🇸 アメリカ合衆国
FOXネットワーク | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sportsアプリ | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 ウルグアイ
DIRECTV Sports Uruguay｜DGO｜Canal 5 Uruguay｜Paramount+
🇺🇿 ウズベキスタン
🇻🇪 ベネズエラ
DIRECTV Sports ベネズエラ | DGO | inter
🇻🇳 ベトナム
アルジェリアの2026年ワールドカップへの道
ブラジル大会でベスト16に入り、優勝ドイツを延長戦まで追い詰めたアルジェリアが12年ぶりに戻ってくる。 「フェネック・フォックス」は、リヤド・マフレズらベテランの指導力と、技術力に優れた新世代が融合し、新たな時代を迎えようとしている。 情熱的なサポーターにとって、この復帰は単なる予選突破ではなく、アフリカ強国としての地位を取り戻す変革の集大成だ。
北米への道は圧倒的な予選結果で示された。8勝1分1敗で余裕の出場権獲得だ。 その原動力となったのは、ヴォルフスブルクのFWモハメド・アムーラだ。予選10得点はアフリカ予選の得点王に輝いた。 2024年初頭に就任したボスニア出身のウラジミール・ペトコヴィッチ監督の下、チームは明確な目的と強さを備え、予選を突破した。
2018年W杯でスイス代表を率いた経験を生かし、ボール支配とペースメイクを重視するシステムを導入した。 アミン・グイリ、ラヤン・アイト・ヌリ、ファレス・シャイビらの高い技術を活かし、ボールを奪い支配を強める布陣を採る。この戦術はアフリカ予選で成果を示したが、世界舞台では真価が問われる。 ただし、グループJで世界クラスの堅守を破るには、ボール支配を決定力につなげ、ペースが落ちる罠を避ける必要がある。