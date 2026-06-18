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翻訳者：

2026年ワールドカップ今日のキックオフ時間：MT（山岳部時間）の全スケジュール

ワールドカップ

山岳部時間帯（Mountain Time Zone）でワールドカップ全試合を生中継で観る方法。必要な情報はすべてここにある。

グループステージの熱戦が最高潮に達しています！本日6月18日木）、大会は第2週に突入しました。6月上旬の試合はすべて終了し、スケジュールは大会の行方を左右する大規模なダブルヘッダーで埋め尽くされています。

これまでのように深夜1時に目覚ましをセットし、机の下でこっそりストリーミングする必要はありません。MT帯の視聴者は、コーヒーを飲みながら観られる午前中、午後の好時間帯、そしてゴールデンタイムの夜と、理想的なスケジュールを楽しめます。

以下に、GOALがまとめた大会の定番時間帯と、開幕週のMT（山岳部時間）スケジュールを掲載します。


以下は6月15日～21日の2026 FIFAワールドカップ最新スケジュールです。中央標準時（CT）で整理されているので、仕事や夜の予定に合わせて視聴時間を計画できます。

📅 2026年ワールドカップ：今週の試合スケジュール（中部標準時）

日付

対戦カード

キックオフ時刻（CT）／試合状況

会場／開催都市

放送拠点

6月15日（月）

スペイン vs. カーボベルデ

決勝

アトランタ・スタジアム

FOX／Peacock


オランダ対日本

決勝

ダラス・スタジアム

FOX／Peacock


コートジボワール対エクアドル

決勝

フィラデルフィア・スタジアム

FS1／ピーコック


スウェーデン 対 チュニジア

決勝

モンテレイ・スタジアム

FS1／Peacock

6月16日（火）

ベルギー対エジプト

決勝

シアトル・スタジアム

FOX／Peacock


サウジアラビア 対 ウルグアイ

決勝

マイアミ・スタジアム

FS1／ピーコック


イラン対ニュージーランド

決勝

ロサンゼルス・スタジアム

FS1／Peacock

6月17日（水）

フランス対セネガル

決勝

ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム

FOX／Peacock


イラク vs. ノルウェー

決勝

ボストン・スタジアム

FS1／ピーコック


アルゼンチン対アルジェリア

決勝

カンザスシティ・スタジアム

FOX／Peacock


オーストリア対ヨルダン

決勝

サンフランシスコ・ベイエリア

FS1／ピーコック


ポルトガル 対 コンゴ民主共和国

決勝

ヒューストン・スタジアム

FOX／Peacock


イングランド対クロアチア

決勝

ダラス・スタジアム

FOX／Peacock


ガーナ対パナマ

決勝

トロント・スタジアム

FS1／ピーコック


ウズベキスタン対コロンビア

決勝

メキシコシティ・スタジアム

FS1／Peacock

6月18日（木・本日）

チェコ対南アフリカ

11:00（中部時間）

アトランタ・スタジアム

FOX／FOX One


スイス 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ

14:00（中部時間）

ロサンゼルス・スタジアム

FOX／FOX One


カナダ対カタール

午後5:00（中部時間）

BCプレイス（バンクーバー）

FS1／FOX One


メキシコ対韓国

午後8:00（中部時間）

グアダラハラ・スタジアム

FOX／FOX One

6月19日（金）

アメリカ対オーストラリア

午後2:00（中部時間）

シアトル・スタジアム

FOX／Peacock


スコットランド対モロッコ

17:00（中部時間）

ボストン・スタジアム

FS1／ピーコック


ブラジル対ハイチ

午後7時30分（中部時間）

フィラデルフィア・スタジアム

FS1／ピーコック


トルコ vs. パラグアイ

午後11:00（中部時間）

サンフランシスコ・ベイエリア

FOX／Peacock

6月20日（土）

オランダ対スウェーデン

中部標準時 午後12:00

ヒューストン・スタジアム

FOX／Peacock


ドイツ vs. コートジボワール

15:00（中部時間）

トロント・スタジアム

FOX／Peacock


エクアドル対キュラソー

午後7:00（中部時間）

カンザスシティ・スタジアム

FS1／ピーコック


チュニジア対日本

22:00（中部時間）

モンテレイ・スタジアム

FS1／Peacock

6月21日（日）

スペイン対サウジアラビア

11:00（中部時間）

アトランタ・スタジアム

FOX／Peacock


ベルギー対イラン

14:00（中部時間）

ロサンゼルス・スタジアム

FOX／Peacock


ウルグアイ対カーボベルデ

17:00（中部時間）

マイアミ・スタジアム

FS1／ピーコック


ニュージーランド対エジプト

午後8:00（中部時間）

BCプレイス（バンクーバー）

FS1／Peacock

2026年ワールドカップの標準的な1日ごとの試合時間帯（MT）

72試合にわたるグループステージは、ファンがより多くの試合を立て続けに楽しめるよう、開始時間を順次ずらします。在宅勤務のスケジュールを立てる際は、以下の時間帯を参考にしてください：

  • 午前（10:00／11:00 MT）：朝のメール処理をしながらセカンドモニターで流すのに最適。
  • ランチ／午後の早い時間帯（13:00／14:00 MT）：昼休みに昼食を取りながらダブルヘッダーを楽しむのに最適です。
  • 仕事終わり（16:00／17:00 MT）：退勤後に観戦できるグループステージの注目試合。
  • ゴールデンタイムのナイトキャップ（19:00／20:00／22:00 MT）：ロサンゼルス、シアトル、バンクーバーなど西海岸の都市で深夜に行われる重要な試合。



マウンテンタイムゾーンでの配信視聴先

開幕日までにケーブルTVを解約する予定なら、以下のプラットフォームが安定して配信します：

  1. Fubo（スポーツファン向け）：FOX、FS1、Telemundo、Universoなど英語・スペイン語の主要局をカバー。無制限クラウドDVRで13時の試合も録画可能。
  2. Peacock（スペイン語中継）：プレミアムプラン月額10.99ドルで、Telemundo DeportesとUniversoを通じて全104試合をスペイン語でライブ配信。
  3. FOX One＆Tubi（無料・独立型）：FOX Oneは全試合をDTC配信。TubiにはW杯専用セクションがあり、再放送とハイライトを24時間配信。

4K配信を楽しむには、SoFiスタジアムでのUSMNT試合を4Kで視聴する場合、自宅Wi-Fiが安定して25Mbps以上出るか確認しましょう。

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