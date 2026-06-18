2026年ワールドカップ今日のキックオフ時間：MT（山岳部時間）の全スケジュール

グループステージの熱戦が最高潮に達しています！本日6月18日（木）、大会は第2週に突入しました。6月上旬の試合はすべて終了し、スケジュールは大会の行方を左右する大規模なダブルヘッダーで埋め尽くされています。
これまでのように深夜1時に目覚ましをセットし、机の下でこっそりストリーミングする必要はありません。MT帯の視聴者は、コーヒーを飲みながら観られる午前中、午後の好時間帯、そしてゴールデンタイムの夜と、理想的なスケジュールを楽しめます。
以下に、GOALがまとめた大会の定番時間帯と、開幕週のMT（山岳部時間）スケジュールを掲載します。
以下は6月15日～21日の2026 FIFAワールドカップ最新スケジュールです。中央標準時（CT）で整理されているので、仕事や夜の予定に合わせて視聴時間を計画できます。
📅 2026年ワールドカップ：今週の試合スケジュール（中部標準時）
日付
対戦カード
キックオフ時刻（CT）／試合状況
会場／開催都市
放送拠点
6月15日（月）
スペイン vs. カーボベルデ
決勝
アトランタ・スタジアム
FOX／Peacock
オランダ対日本
決勝
ダラス・スタジアム
FOX／Peacock
コートジボワール対エクアドル
決勝
フィラデルフィア・スタジアム
FS1／ピーコック
スウェーデン 対 チュニジア
決勝
モンテレイ・スタジアム
FS1／Peacock
6月16日（火）
ベルギー対エジプト
決勝
シアトル・スタジアム
FOX／Peacock
サウジアラビア 対 ウルグアイ
決勝
マイアミ・スタジアム
FS1／ピーコック
イラン対ニュージーランド
決勝
ロサンゼルス・スタジアム
FS1／Peacock
6月17日（水）
フランス対セネガル
決勝
ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム
FOX／Peacock
イラク vs. ノルウェー
決勝
ボストン・スタジアム
FS1／ピーコック
アルゼンチン対アルジェリア
決勝
カンザスシティ・スタジアム
FOX／Peacock
オーストリア対ヨルダン
決勝
サンフランシスコ・ベイエリア
FS1／ピーコック
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
決勝
ヒューストン・スタジアム
FOX／Peacock
イングランド対クロアチア
決勝
ダラス・スタジアム
FOX／Peacock
ガーナ対パナマ
決勝
トロント・スタジアム
FS1／ピーコック
ウズベキスタン対コロンビア
決勝
メキシコシティ・スタジアム
FS1／Peacock
6月18日（木・本日）
チェコ対南アフリカ
11:00（中部時間）
アトランタ・スタジアム
FOX／FOX One
スイス 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
14:00（中部時間）
ロサンゼルス・スタジアム
FOX／FOX One
カナダ対カタール
午後5:00（中部時間）
BCプレイス（バンクーバー）
FS1／FOX One
メキシコ対韓国
午後8:00（中部時間）
グアダラハラ・スタジアム
FOX／FOX One
6月19日（金）
アメリカ対オーストラリア
午後2:00（中部時間）
シアトル・スタジアム
FOX／Peacock
スコットランド対モロッコ
17:00（中部時間）
ボストン・スタジアム
FS1／ピーコック
ブラジル対ハイチ
午後7時30分（中部時間）
フィラデルフィア・スタジアム
FS1／ピーコック
トルコ vs. パラグアイ
午後11:00（中部時間）
サンフランシスコ・ベイエリア
FOX／Peacock
6月20日（土）
オランダ対スウェーデン
中部標準時 午後12:00
ヒューストン・スタジアム
FOX／Peacock
ドイツ vs. コートジボワール
15:00（中部時間）
トロント・スタジアム
FOX／Peacock
エクアドル対キュラソー
午後7:00（中部時間）
カンザスシティ・スタジアム
FS1／ピーコック
チュニジア対日本
22:00（中部時間）
モンテレイ・スタジアム
FS1／Peacock
6月21日（日）
スペイン対サウジアラビア
11:00（中部時間）
アトランタ・スタジアム
FOX／Peacock
ベルギー対イラン
14:00（中部時間）
ロサンゼルス・スタジアム
FOX／Peacock
ウルグアイ対カーボベルデ
17:00（中部時間）
マイアミ・スタジアム
FS1／ピーコック
ニュージーランド対エジプト
午後8:00（中部時間）
BCプレイス（バンクーバー）
FS1／Peacock
2026年ワールドカップの標準的な1日ごとの試合時間帯（MT）
72試合にわたるグループステージは、ファンがより多くの試合を立て続けに楽しめるよう、開始時間を順次ずらします。在宅勤務のスケジュールを立てる際は、以下の時間帯を参考にしてください：
- 午前（10:00／11:00 MT）：朝のメール処理をしながらセカンドモニターで流すのに最適。
- ランチ／午後の早い時間帯（13:00／14:00 MT）：昼休みに昼食を取りながらダブルヘッダーを楽しむのに最適です。
- 仕事終わり（16:00／17:00 MT）：退勤後に観戦できるグループステージの注目試合。
- ゴールデンタイムのナイトキャップ（19:00／20:00／22:00 MT）：ロサンゼルス、シアトル、バンクーバーなど西海岸の都市で深夜に行われる重要な試合。
マウンテンタイムゾーンでの配信視聴先
開幕日までにケーブルTVを解約する予定なら、以下のプラットフォームが安定して配信します：
- Fubo（スポーツファン向け）：FOX、FS1、Telemundo、Universoなど英語・スペイン語の主要局をカバー。無制限クラウドDVRで13時の試合も録画可能。
- Peacock（スペイン語中継）：プレミアムプラン月額10.99ドルで、Telemundo DeportesとUniversoを通じて全104試合をスペイン語でライブ配信。
- FOX One＆Tubi（無料・独立型）：FOX Oneは全試合をDTC配信。TubiにはW杯専用セクションがあり、再放送とハイライトを24時間配信。
4K配信を楽しむには、SoFiスタジアムでのUSMNT試合を4Kで視聴する場合、自宅Wi-Fiが安定して25Mbps以上出るか確認しましょう。