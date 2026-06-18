2026年ワールドカップ今日のキックオフ時間：MT（山岳部時間）の全スケジュール

グループステージの熱戦が最高潮に達しています！本日6月18日（木）、大会は第2週に突入しました。6月上旬の試合はすべて終了し、スケジュールは大会の行方を左右する大規模なダブルヘッダーで埋め尽くされています。

これまでのように深夜1時に目覚ましをセットし、机の下でこっそりストリーミングする必要はありません。MT帯の視聴者は、コーヒーを飲みながら観られる午前中、午後の好時間帯、そしてゴールデンタイムの夜と、理想的なスケジュールを楽しめます。

以下に、GOALがまとめた大会の定番時間帯と、開幕週のMT（山岳部時間）スケジュールを掲載します。





以下は6月15日～21日の2026 FIFAワールドカップ最新スケジュールです。中央標準時（CT）で整理されているので、仕事や夜の予定に合わせて視聴時間を計画できます。

📅 2026年ワールドカップ：今週の試合スケジュール（中部標準時）

日付 対戦カード キックオフ時刻（CT）／試合状況 会場／開催都市 放送拠点 6月15日（月） スペイン vs. カーボベルデ 決勝 アトランタ・スタジアム FOX／Peacock

オランダ対日本 決勝 ダラス・スタジアム FOX／Peacock

コートジボワール対エクアドル 決勝 フィラデルフィア・スタジアム FS1／ピーコック

スウェーデン 対 チュニジア 決勝 モンテレイ・スタジアム FS1／Peacock 6月16日（火） ベルギー対エジプト 決勝 シアトル・スタジアム FOX／Peacock

サウジアラビア 対 ウルグアイ 決勝 マイアミ・スタジアム FS1／ピーコック

イラン対ニュージーランド 決勝 ロサンゼルス・スタジアム FS1／Peacock 6月17日（水） フランス対セネガル 決勝 ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム FOX／Peacock

イラク vs. ノルウェー 決勝 ボストン・スタジアム FS1／ピーコック

アルゼンチン対アルジェリア 決勝 カンザスシティ・スタジアム FOX／Peacock

オーストリア対ヨルダン 決勝 サンフランシスコ・ベイエリア FS1／ピーコック

ポルトガル 対 コンゴ民主共和国 決勝 ヒューストン・スタジアム FOX／Peacock

イングランド対クロアチア 決勝 ダラス・スタジアム FOX／Peacock

ガーナ対パナマ 決勝 トロント・スタジアム FS1／ピーコック

ウズベキスタン対コロンビア 決勝 メキシコシティ・スタジアム FS1／Peacock 6月18日（木・本日） チェコ対南アフリカ 11:00（中部時間） アトランタ・スタジアム FOX／FOX One

スイス 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ 14:00（中部時間） ロサンゼルス・スタジアム FOX／FOX One





カナダ対カタール

午後5:00（中部時間）

BCプレイス（バンクーバー）

FS1／FOX One





メキシコ対韓国

午後8:00（中部時間）

グアダラハラ・スタジアム

FOX／FOX One

6月19日（金）

アメリカ対オーストラリア

午後2:00（中部時間）

シアトル・スタジアム

FOX／Peacock





スコットランド対モロッコ

17:00（中部時間）

ボストン・スタジアム

FS1／ピーコック





ブラジル対ハイチ

午後7時30分（中部時間）

フィラデルフィア・スタジアム

FS1／ピーコック





トルコ vs. パラグアイ

午後11:00（中部時間）

サンフランシスコ・ベイエリア

FOX／Peacock

6月20日（土）

オランダ対スウェーデン

中部標準時 午後12:00

ヒューストン・スタジアム

FOX／Peacock





ドイツ vs. コートジボワール

15:00（中部時間）

トロント・スタジアム

FOX／Peacock





エクアドル対キュラソー

午後7:00（中部時間）

カンザスシティ・スタジアム

FS1／ピーコック





チュニジア対日本

22:00（中部時間）

モンテレイ・スタジアム

FS1／Peacock

6月21日（日）

スペイン対サウジアラビア

11:00（中部時間）

アトランタ・スタジアム

FOX／Peacock





ベルギー対イラン

14:00（中部時間）

ロサンゼルス・スタジアム

FOX／Peacock





ウルグアイ対カーボベルデ

17:00（中部時間）

マイアミ・スタジアム

FS1／ピーコック





ニュージーランド対エジプト

午後8:00（中部時間）

BCプレイス（バンクーバー）

FS1／Peacock

2026年ワールドカップの標準的な1日ごとの試合時間帯（MT）

72試合にわたるグループステージは、ファンがより多くの試合を立て続けに楽しめるよう、開始時間を順次ずらします。在宅勤務のスケジュールを立てる際は、以下の時間帯を参考にしてください：

午前（10:00／11:00 MT）： 朝のメール処理をしながらセカンドモニターで流すのに最適。

ランチ／午後の早い時間帯（13:00／14:00 MT）： 昼休みに昼食を取りながらダブルヘッダーを楽しむのに最適です。

仕事終わり（16:00／17:00 MT）： 退勤後に観戦できるグループステージの注目試合。

ゴールデンタイムのナイトキャップ（19:00／20:00／22:00 MT）： ロサンゼルス、シアトル、バンクーバーなど西海岸の都市で深夜に行われる重要な試合。









マウンテンタイムゾーンでの配信視聴先

開幕日までにケーブルTVを解約する予定なら、以下のプラットフォームが安定して配信します：

Fubo（スポーツファン向け）：FOX、FS1、Telemundo、Universo など英語・スペイン語の主要局をカバー。無制限クラウドDVRで13時の試合も録画可能。 Peacock（スペイン語中継）： プレミアムプラン 月額10.99 ドルで、Telemundo DeportesとUniversoを通じて全104試合をスペイン語でライブ配信。 FOX One＆Tubi（無料・独立型）： FOX One は全試合をDTC配信。 Tubi にはW杯専用セクションがあり、再放送とハイライトを24時間配信。