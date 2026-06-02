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翻訳者：

2026年ワールドカップ今日のキックオフ時間：山岳部標準時（MT）全日程

ワールドカップ

山岳部時間でワールドカップ全試合を生中継で観る方法――必要な情報はすべてここにある。

スタジアムの屋台料理の香りが漂い、期待が高まります。しかし、冷蔵庫を満杯にしたり今日の予定を空けたりする前に、少し深呼吸して現実を確認しましょう。2026 FIFAワールドカップ開幕は、2026年6月11日（木）です

今日は試合がないものの、放送枠と日程はすでに確定しています。北米3カ国で開催される48チーム制の大会は、MT帯のファンに最適です。

これまでのように深夜1時にアラームをセットしたり、机の下でこっそりストリーミングしたりする必要はありません。代わりに、MTの視聴者は、コーヒーを片手に楽しめる午前中の試合、絶好の午後の時間帯、そして真のプライムタイムである夜の試合という、夢のようなスケジュールが待っています。

以下に、大会の時間帯と開幕週のMTスケジュールに関するGOALの決定版ガイドをご紹介します。



📅 2026年ワールドカップ：開幕週の試合スケジュール（山岳部時間）

日付

対戦カード

キックオフ時間（MT）

会場／開催都市

放送拠点

6月11日（木）

メキシコ vs 南アフリカ

13:00

メキシコシティ・スタジアム

FOX、Tubi 4K、Univisionで放送


韓国 vs. チェコ

20:00

グアダラハラ・スタジアム

FS1／ユニベルソ

6月12日（金）

カナダ vs. ボスニア・ヘルツェゴビナ

13:00

トロント・スタジアム

FOX／TSN


アメリカ対パラグアイ

19:00

ソフィ・スタジアム（ロサンゼルス）

FOX／Peacock

6月13日（土）

カタール対スイス

午後1:00

サンフランシスコ・ベイエリア

FOX


ブラジル vs. モロッコ

16:00

ニューヨーク・ニュージャージー

FS1


ハイチ vs. スコットランド

19:00

ボストン・スタジアム

FS1


オーストラリア対トルコ

22:00

BCプレイス（バンクーバー）

FOX

6月14日（日）

ドイツ対キュラソー

11:00

ヒューストン・スタジアム

FOX


オランダ対日本

14:00

ダラス・スタジアム

FOX


コートジボワール対エクアドル

17:00

フィラデルフィア・スタジアム

FS1


スウェーデン 対 チュニジア

20:00

モンテレイ・スタジアム

FS1

『ザ・スタンダード』2026年ワールドカップ デイリータイムブロック（MT）

グループステージ全72試合は、ファンが連続して観戦できるよう開始時間を順にずらしています。在宅勤務などの予定立てにご活用ください。

  • 午前中の帯（10:00／11:00 MT）：昼食前にメール処理をする際、セカンドモニターで流すのに最適なバックグラウンド配信です。
  • ランチ＆アフタヌーン（13:00／14:00 MT）：昼休みにくつろぎながら、昼食を取りつつ注目のダブルヘッダーをチェック。
  • 仕事終わり（16:00／17:00 MT）：退勤後に楽しめるグループステージの好カード。
  • ゴールデンタイムのナイトキャップ（19:00／20:00／22:00 MT）：ロサンゼルス、シアトル、バンクーバーなど西海岸の都市で開催される深夜の重要試合。



山岳部時間帯（MT）での視聴方法

開幕日までにケーブルTVを解約する予定なら、以下のプラットフォームが安定して配信します：

  1. Fubo（スポーツファン必携）：FOX、FS1、Telemundo、Universoなど英語・スペイン語の主要局をカバー。無制限クラウドDVRで13時の試合も録画可能。
  2. Peacock（スペイン語中継）：月額10.99ドル（プレミアムプラン）で、Telemundo DeportesとUniversoを通じて全104試合をスペイン語でライブ配信。
  3. FOX One＆Tubi（無料・独立型）：FOX Oneは全試合をDTC配信。Tubiは広告付きで試合再放送とハイライトを24時間提供。

4K配信を楽しむには、Wi-Fi回線が25Mbps以上で安定しているか事前に確認しましょう。

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