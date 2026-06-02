スタジアムの屋台料理の香りが漂い、期待が高まります。しかし、冷蔵庫を満杯にしたり今日の予定を空けたりする前に、少し深呼吸して現実を確認しましょう。2026 FIFAワールドカップの開幕は、2026年6月11日（木）です。
今日は試合がないものの、放送枠と日程はすでに確定しています。北米3カ国で開催される48チーム制の大会は、MT帯のファンに最適です。
これまでのように深夜1時にアラームをセットしたり、机の下でこっそりストリーミングしたりする必要はありません。代わりに、MTの視聴者は、コーヒーを片手に楽しめる午前中の試合、絶好の午後の時間帯、そして真のプライムタイムである夜の試合という、夢のようなスケジュールが待っています。
以下に、大会の時間帯と開幕週のMTスケジュールに関するGOALの決定版ガイドをご紹介します。
📅 2026年ワールドカップ：開幕週の試合スケジュール（山岳部時間）
日付
対戦カード
キックオフ時間（MT）
会場／開催都市
放送拠点
6月11日（木）
メキシコ vs 南アフリカ
13:00
メキシコシティ・スタジアム
FOX、Tubi 4K、Univisionで放送
韓国 vs. チェコ
20:00
グアダラハラ・スタジアム
FS1／ユニベルソ
6月12日（金）
カナダ vs. ボスニア・ヘルツェゴビナ
13:00
トロント・スタジアム
FOX／TSN
アメリカ対パラグアイ
19:00
ソフィ・スタジアム（ロサンゼルス）
FOX／Peacock
6月13日（土）
カタール対スイス
午後1:00
サンフランシスコ・ベイエリア
FOX
ブラジル vs. モロッコ
16:00
ニューヨーク・ニュージャージー
FS1
ハイチ vs. スコットランド
19:00
ボストン・スタジアム
FS1
オーストラリア対トルコ
22:00
BCプレイス（バンクーバー）
FOX
6月14日（日）
ドイツ対キュラソー
11:00
ヒューストン・スタジアム
FOX
オランダ対日本
14:00
ダラス・スタジアム
FOX
コートジボワール対エクアドル
17:00
フィラデルフィア・スタジアム
FS1
スウェーデン 対 チュニジア
20:00
モンテレイ・スタジアム
FS1
『ザ・スタンダード』2026年ワールドカップ デイリータイムブロック（MT）
グループステージ全72試合は、ファンが連続して観戦できるよう開始時間を順にずらしています。在宅勤務などの予定立てにご活用ください。
- 午前中の帯（10:00／11:00 MT）：昼食前にメール処理をする際、セカンドモニターで流すのに最適なバックグラウンド配信です。
- ランチ＆アフタヌーン（13:00／14:00 MT）：昼休みにくつろぎながら、昼食を取りつつ注目のダブルヘッダーをチェック。
- 仕事終わり（16:00／17:00 MT）：退勤後に楽しめるグループステージの好カード。
- ゴールデンタイムのナイトキャップ（19:00／20:00／22:00 MT）：ロサンゼルス、シアトル、バンクーバーなど西海岸の都市で開催される深夜の重要試合。
山岳部時間帯（MT）での視聴方法
開幕日までにケーブルTVを解約する予定なら、以下のプラットフォームが安定して配信します：
- Fubo（スポーツファン必携）：FOX、FS1、Telemundo、Universoなど英語・スペイン語の主要局をカバー。無制限クラウドDVRで13時の試合も録画可能。
- Peacock（スペイン語中継）：月額10.99ドル（プレミアムプラン）で、Telemundo DeportesとUniversoを通じて全104試合をスペイン語でライブ配信。
- FOX One＆Tubi（無料・独立型）：FOX Oneは全試合をDTC配信。Tubiは広告付きで試合再放送とハイライトを24時間提供。
4K配信を楽しむには、Wi-Fi回線が25Mbps以上で安定しているか事前に確認しましょう。