スタジアムの屋台料理の香りが漂い、期待が高まります。しかし、冷蔵庫を満杯にしたり今日の予定を空けたりする前に、少し深呼吸して現実を確認しましょう。2026 FIFAワールドカップの開幕は、2026年6月11日（木）です。

今日は試合がないものの、放送枠と日程はすでに確定しています。北米3カ国で開催される48チーム制の大会は、MT帯のファンに最適です。

これまでのように深夜1時にアラームをセットしたり、机の下でこっそりストリーミングしたりする必要はありません。代わりに、MTの視聴者は、コーヒーを片手に楽しめる午前中の試合、絶好の午後の時間帯、そして真のプライムタイムである夜の試合という、夢のようなスケジュールが待っています。

以下に、大会の時間帯と開幕週のMTスケジュールに関するGOALの決定版ガイドをご紹介します。









📅 2026年ワールドカップ：開幕週の試合スケジュール（山岳部時間）

日付 対戦カード キックオフ時間（MT） 会場／開催都市 放送拠点 6月11日（木） メキシコ vs 南アフリカ 13:00 メキシコシティ・スタジアム FOX、Tubi 4K、Univisionで放送

韓国 vs. チェコ 20:00 グアダラハラ・スタジアム FS1／ユニベルソ 6月12日（金） カナダ vs. ボスニア・ヘルツェゴビナ 13:00 トロント・スタジアム FOX／TSN

アメリカ対パラグアイ 19:00 ソフィ・スタジアム（ロサンゼルス） FOX／Peacock 6月13日（土） カタール対スイス 午後1:00 サンフランシスコ・ベイエリア FOX

ブラジル vs. モロッコ 16:00 ニューヨーク・ニュージャージー FS1

ハイチ vs. スコットランド 19:00 ボストン・スタジアム FS1

オーストラリア対トルコ 22:00 BCプレイス（バンクーバー） FOX 6月14日（日） ドイツ対キュラソー 11:00 ヒューストン・スタジアム FOX

オランダ対日本 14:00 ダラス・スタジアム FOX

コートジボワール対エクアドル 17:00 フィラデルフィア・スタジアム FS1

スウェーデン 対 チュニジア 20:00 モンテレイ・スタジアム FS1

『ザ・スタンダード』2026年ワールドカップ デイリータイムブロック（MT）

グループステージ全72試合は、ファンが連続して観戦できるよう開始時間を順にずらしています。在宅勤務などの予定立てにご活用ください。

午前中の帯（10:00／11:00 MT）： 昼食前にメール処理をする際、セカンドモニターで流すのに最適なバックグラウンド配信です。

ランチ＆アフタヌーン（13:00／14:00 MT）： 昼休みにくつろぎながら、昼食を取りつつ注目のダブルヘッダーをチェック。

仕事終わり（16:00／17:00 MT）： 退勤後に楽しめるグループステージの好カード。

ゴールデンタイムのナイトキャップ（19:00／20:00／22:00 MT）： ロサンゼルス、シアトル、バンクーバーなど西海岸の都市で開催される深夜の重要試合。









山岳部時間帯（MT）での視聴方法

開幕日までにケーブルTVを解約する予定なら、以下のプラットフォームが安定して配信します：

Fubo（スポーツファン必携）：FOX、FS1、Telemundo、Universo など英語・スペイン語の主要局をカバー。無制限クラウドDVRで13時の試合も録画可能。 Peacock（スペイン語中継）：月額10.99ドル （プレミアムプラン）で、Telemundo DeportesとUniversoを通じて全104試合をスペイン語でライブ配信。 FOX One＆Tubi（無料・独立型）： FOX One は全試合をDTC配信。 Tubi は広告付きで試合再放送とハイライトを24時間提供。