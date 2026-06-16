2026年ワールドカップ今日のキックオフ時刻：MT（山岳部時間）の全スケジュール

スタジアムの屋台料理の香りが漂い、期待が高まります。しかし、冷蔵庫を詰め込み、今日の予定を空ける前に、現実を確認しましょう。2026 FIFAワールドカップの開幕は2026年6月11日（木）です。

今日は試合がないものの、放送枠と日程はすでに確定しています。北米3カ国で開催される48チーム制の大会は、山岳部時間（MT）で観戦するファンに最適です。

これまでのように深夜1時にアラームをセットしたり、机の下でこっそり早朝の試合をストリーミングする必要はありません。代わりに、MTの視聴者は、コーヒーを飲みながら楽しめる午前中の試合、午後の早い時間の試合、そしてゴールデンタイムの夜試合という理想的なスケジュールが待っています。

以下に、GOALがまとめた大会の定時帯と、開幕週のMTスケジュールをご紹介します。





📅 2026年ワールドカップ：開幕週の試合結果（中部時間）

これらの時間帯が実際にどのように機能したかを示す好例となりました。以下に、各放送局で展開された注目度の高い試合結果（最終スコア）をまとめました：

日付 対戦カード キックオフ時刻（CT）／結果 会場／開催都市 放送拠点 6月11日（木） メキシコ 対 南アフリカ メキシコ 2–0 南アフリカ メキシコシティ・スタジアム FOX、Tubi 4K／ユニビジョン

韓国 対 チェコ 韓国 2–1 チェコ グアダラハラ・スタジアム FS1／ユニベルソ 6月12日（金） カナダ 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ カナダ 1、ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 トロント・スタジアム FOX／TSN

アメリカ対パラグアイ アメリカ 4、パラグアイ 1 SoFiスタジアム（ロサンゼルス） FOX／Peacock 6月13日（土） カタール対スイス カタール 1-1 スイス サンフランシスコ・ベイエリア FOX

ブラジル 対 モロッコ ブラジル 1、モロッコ 1 ニューヨーク・ニュージャージー FS1

ハイチ 対 スコットランド ハイチ 0、スコットランド 1 ボストン・スタジアム FS1

オーストラリア 対 トルコ オーストラリア 2–0 トルコ BCプレイス（バンクーバー） FOX 6月14日（日） ドイツ対キュラソー ドイツ 7–1 キュラソー ヒューストン・スタジアム FOX

オランダ対日本 オランダ 2-2 日本 ダラス・スタジアム FOX

コートジボワール 対 エクアドル コートジボワール 1、エクアドル 0 フィラデルフィア・スタジアム FS1

スウェーデン 対 チュニジア スウェーデン 5–1 チュニジア モンテレイ・スタジアム FS1

『ザ・スタンダード』2026年ワールドカップ デイリータイムブロック（MT）

72試合にわたるグループステージは、ファンがより多くの試合を連続して観戦できるよう開始時間を順にずらしています。夏の在宅勤務やカレンダーを計画する際は、以下の時間帯を参考にしてください：

午前10:00／11:00（MT）： 昼食前に朝の受信トレイを整理する際に最適なバックグラウンド配信。セカンドモニターで流すのに最適です。

ランチ／午後の早い時間帯の枠（13:00／14:00 MT）： 昼休みにくつろぎながら、昼食を取りつつ注目のダブルヘッダーをチェック。

仕事終わり（16:00／17:00 MT）： 退勤後に観戦できるグループステージの注目試合。

ゴールデンタイムのナイトキャップ（19:00／20:00／22:00 MT）： ロサンゼルス、シアトル、バンクーバーなど西海岸の都市で深夜に行われる重要な試合。









マウンテンタイムゾーンでの配信視聴先

開幕日までにケーブルTVを解約する予定なら、以下のプラットフォームが安定して配信します：

Fubo（スポーツファン向け）：FOX、FS1、Telemundo、Universo など英語・スペイン語の主要局をカバー。無制限クラウドDVRで13時の試合も録画可能。 Peacock（スペイン語中継）：月額10.99ドル （プレミアムプラン）で、Telemundo DeportesとUniversoを通じて全104試合をスペイン語でライブ配信。 FOX One＆Tubi（無料・独立型）： FOX One は全試合をDTC配信。 Tubi は広告付きで再放送とハイライトを24時間提供。