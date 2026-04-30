カナダのサッカーファンは6月12日を心待ちにしている。カナダ代表「カナックス」がトロントで2026年ワールドカップをスタートし、歴史の幕開けとなる。
グループステージではカナダの3試合に加え、トロントでドイツ×コートジボワール、バンクーバーでニュージーランド×ベルギーなど好カードが揃う。エジプト「ファラオズ」×ニュージーランドといったアラブ勢の試合も注目だ。
クーワラでは、2026年カナダW杯チケットの入手方法や価格を網羅的にご案内します。
カナダで開催される試合はいつ？
カナダではグループステージ10試合とノックアウトステージ3試合の計13試合が開催されます。現地時間での試合日程は以下の通りです：
|日時
|試合（現地時間）
|会場
|チケット
|6月12日（金）
|グループB：カナダ vs UEFAルートA勝ち上がりチーム（15:00）
|BMOフィールド（トロント）
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|6月13日（土
|グループD：オーストラリア vs UEFAルートC勝ち上がりチーム（21:00）
|BCプレイス（バンクーバー）
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|6月17日（水）
|グループL：ガーナ対パナマ（19:00）
|BMOフィールド（トロント）
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|6月18日（木）
|グループB：カナダ対カタール（15:00）
|BCプレイス（バンクーバー）
|今すぐ予約
|6月20日（土）
|グループE：ドイツ対コートジボワール（16:00）
|BMOフィールド（トロント）
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|6月21日（日）
|グループG：ニュージーランド対エジプト（18:00）
|BCプレイス（バンクーバー）
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|6月23日（火）
|グループL：パナマ対クロアチア（19:00）
|BMOフィールド（トロント）
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|6月24日（水）
|グループB：スイス対カナダ（12:00）
|BCプレイス（バンクーバー）
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|6月26日（金）
|グループI：セネガル 対 パス2の勝者（15:00）
|BMOフィールド（トロント）
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|6月26日（金）
|グループG：ニュージーランド対ベルギー（20:00）
|BCプレイス（バンクーバー）
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|7月2日（木）
|ラウンド16：グループKの2位 vs グループLの2位（19:00）
|BMOフィールド（トロント）
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|7月2日（木）
|ラウンド32：グループB 1位 vs グループE/F/G/I/J 3位（20:00）
|BCプレイス（バンクーバー）
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|7月7日（火）
|ラウンド16：後日決定 対 後日決定（13:00）
|BCプレイス（バンクーバー）
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カナダ開催の2026年ワールドカップチケット入手方法
事前抽選やランダム抽選など以前の機会を逃した方も、まだチャンスがあります。
最後の手段は「ラストミニッツ販売」です。
抽選に外れた人も、4月開始の「ラストミニット販売」が最後の公式チャンスです。枚数は不明ですが、需要が高いためすぐに売り切れるでしょう。
セカンダリーマーケット（最適かつ安全な解決策）
特定の試合のチケットが欲しい場合やFIFAの抽選に間に合わなかった場合は、StubHubなどのセカンダリーチケットプラットフォームが理想的な選択肢となります。 これらのプラットフォームでは座席や日程の選択肢が広く、公式販売で売り切れ表示でも入手できる可能性があります。ただし価格は需要と供給で変動します。
カナダ開催試合のチケット価格は？
カナダでは主に4つのカテゴリーに分けられます：
- カテゴリー1：最も高く、下層席。
- カテゴリー2・3はスタジアムの各所で良好な視界を確保。
- カテゴリー4：最も手頃で、上層階に位置します。
各カテゴリーの推定価格は以下の通りです：
|カテゴリー
|チケットの価格帯
|グループステージ（開催国を除く）
|60ドル～620ドル
|グループステージ（カナダ、アメリカ、メキシコの試合）
|75ドル～2,735ドル
|ラウンド・オブ・32
|105ドル - 750ドル
|ベスト16
|170ドル～980ドル
StubHubなどの転売サイトではカナダの試合が約265ドルから。
2026年カナダW杯のスタジアム
試合はカナダの2つのランドマーク的スタジアムで開催されます：
- BCプレイス（バンクーバー）：収容人数54,000人。
- BMOフィールド（トロント）：収容45,000人。
カナダ開催試合への期待は高い。
アイスホッケーが国民的スポーツだが、この夏は国中がサッカーに沸く。カナダ代表はFIFAランキングを急上昇させ、史上初となる2大会連続の本大会出場を狙う。
ジェシー・マーシュ監督率いる「カナックス」はコパ・アメリカ2024で準決勝に進出し、米国に勝利するなど好調だ。 カナダだけでなく、エジプト、セネガル、パナマ、ニュージーランドもカナダで力強い戦いを繰り広げ、記憶に残る大会になるでしょう。