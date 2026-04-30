カナダのサッカーファンは6月12日を心待ちにしている。カナダ代表「カナックス」がトロントで2026年ワールドカップをスタートし、歴史の幕開けとなる。

グループステージではカナダの3試合に加え、トロントでドイツ×コートジボワール、バンクーバーでニュージーランド×ベルギーなど好カードが揃う。エジプト「ファラオズ」×ニュージーランドといったアラブ勢の試合も注目だ。

クーワラでは、2026年カナダW杯チケットの入手方法や価格を網羅的にご案内します。

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カナダではグループステージ10試合とノックアウトステージ3試合の計13試合が開催されます。現地時間での試合日程は以下の通りです：

日時 試合（現地時間） 会場 チケット 6月12日（金） グループB：カナダ vs UEFAルートA勝ち上がりチーム（15:00） BMOフィールド（トロント） 今すぐ予約 6月13日（土 グループD：オーストラリア vs UEFAルートC勝ち上がりチーム（21:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約 6月17日（水） グループL：ガーナ対パナマ（19:00） BMOフィールド（トロント） 今すぐ予約 6月18日（木） グループB：カナダ対カタール（15:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約 6月20日（土） グループE：ドイツ対コートジボワール（16:00） BMOフィールド（トロント） 今すぐ予約 6月21日（日） グループG：ニュージーランド対エジプト（18:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約 6月23日（火） グループL：パナマ対クロアチア（19:00） BMOフィールド（トロント） 今すぐ予約 6月24日（水） グループB：スイス対カナダ（12:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約 6月26日（金） グループI：セネガル 対 パス2の勝者（15:00） BMOフィールド（トロント） 今すぐ予約 6月26日（金） グループG：ニュージーランド対ベルギー（20:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約 7月2日（木） ラウンド16：グループKの2位 vs グループLの2位（19:00） BMOフィールド（トロント） 今すぐ予約 7月2日（木） ラウンド32：グループB 1位 vs グループE/F/G/I/J 3位（20:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約 7月7日（火） ラウンド16：後日決定 対 後日決定（13:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約

カナダ開催の2026年ワールドカップチケット入手方法

事前抽選やランダム抽選など以前の機会を逃した方も、まだチャンスがあります。

最後の手段は「ラストミニッツ販売」です。

抽選に外れた人も、4月開始の「ラストミニット販売」が最後の公式チャンスです。枚数は不明ですが、需要が高いためすぐに売り切れるでしょう。

セカンダリーマーケット（最適かつ安全な解決策）

特定の試合のチケットが欲しい場合やFIFAの抽選に間に合わなかった場合は、StubHubなどのセカンダリーチケットプラットフォームが理想的な選択肢となります。 これらのプラットフォームでは座席や日程の選択肢が広く、公式販売で売り切れ表示でも入手できる可能性があります。ただし価格は需要と供給で変動します。

カナダ開催試合のチケット価格は？

カナダでは主に4つのカテゴリーに分けられます：

カテゴリー1： 最も高く、下層席。

最も高く、下層席。 カテゴリー2 ・3はスタジアムの各所で良好な視界を確保。

・3はスタジアムの各所で良好な視界を確保。 カテゴリー4：最も手頃で、上層階に位置します。

各カテゴリーの推定価格は以下の通りです：

カテゴリー チケットの価格帯 グループステージ（開催国を除く） 60ドル～620ドル グループステージ（カナダ、アメリカ、メキシコの試合） 75ドル～2,735ドル ラウンド・オブ・32 105ドル - 750ドル ベスト16 170ドル～980ドル

StubHubなどの転売サイトではカナダの試合が約265ドルから。

2026年カナダW杯のスタジアム

試合はカナダの2つのランドマーク的スタジアムで開催されます：

BCプレイス（バンクーバー）： 収容人数54,000人。

収容人数54,000人。 BMOフィールド（トロント）：収容45,000人。

カナダ開催試合への期待は高い。

アイスホッケーが国民的スポーツだが、この夏は国中がサッカーに沸く。カナダ代表はFIFAランキングを急上昇させ、史上初となる2大会連続の本大会出場を狙う。

ジェシー・マーシュ監督率いる「カナックス」はコパ・アメリカ2024で準決勝に進出し、米国に勝利するなど好調だ。 カナダだけでなく、エジプト、セネガル、パナマ、ニュージーランドもカナダで力強い戦いを繰り広げ、記憶に残る大会になるでしょう。