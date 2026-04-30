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Canada v Ukraine - International FriendlyGetty Images Sport
تذاكر مباريات مونديال كأس العالم 2026 في كندا
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2026年ワールドカップカナダ開催分のチケット入手方法、スタジアム情報、トロントとバンクーバーの試合日程、開催都市などをまとめて紹介。

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カナダ

世界トップクラスのサッカー選手がカナダのピッチでプレーする姿を見られるかもしれません。

カナダのサッカーファンは6月12日を心待ちにしている。カナダ代表「カナックス」がトロントで2026年ワールドカップをスタートし、歴史の幕開けとなる。

グループステージではカナダの3試合に加え、トロントでドイツ×コートジボワール、バンクーバーでニュージーランド×ベルギーなど好カードが揃う。エジプト「ファラオズ」×ニュージーランドといったアラブ勢の試合も注目だ。

クーでは、2026年カナダW杯チケットの入手方法や価格を網羅的にご案内します。

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カナダで開催される試合はいつ？

カナダではグループステージ10試合とノックアウトステージ3試合の計13試合が開催されます。現地時間での試合日程は以下の通りです：

日時試合（現地時間）会場チケット
6月12日（金）グループB：カナダ vs UEFAルートA勝ち上がりチーム（15:00）BMOフィールド（トロント）今すぐ予約
6月13日（土グループD：オーストラリア vs UEFAルートC勝ち上がりチーム（21:00）BCプレイス（バンクーバー）今すぐ予約
6月17日（水）グループL：ガーナ対パナマ（19:00）BMOフィールド（トロント）今すぐ予約
6月18日（木）グループB：カナダ対カタール（15:00）BCプレイス（バンクーバー）今すぐ予約
6月20日（土）グループE：ドイツ対コートジボワール（16:00）BMOフィールド（トロント）今すぐ予約
6月21日（日）グループG：ニュージーランド対エジプト（18:00）BCプレイス（バンクーバー）今すぐ予約
6月23日（火）グループL：パナマ対クロアチア（19:00）BMOフィールド（トロント）今すぐ予約
6月24日（水）グループB：スイス対カナダ（12:00）BCプレイス（バンクーバー）今すぐ予約
6月26日（金）グループI：セネガル 対 パス2の勝者（15:00）BMOフィールド（トロント）今すぐ予約
6月26日（金）グループG：ニュージーランド対ベルギー（20:00）BCプレイス（バンクーバー）今すぐ予約
7月2日（木）ラウンド16：グループKの2位 vs グループLの2位（19:00）BMOフィールド（トロント）今すぐ予約
7月2日（木）ラウンド32：グループB 1位 vs グループE/F/G/I/J 3位（20:00）BCプレイス（バンクーバー）今すぐ予約
7月7日（火）ラウンド16：後日決定 対 後日決定（13:00）BCプレイス（バンクーバー）今すぐ予約

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カナダ開催の2026年ワールドカップチケット入手方法

事前抽選やランダム抽選など以前の機会を逃した方も、まだチャンスがあります。

最後の手段は「ラストミニッツ販売」です。

抽選に外れた人も、4月開始の「ラストミニット販売」が最後の公式チャンスです。枚数は不明ですが、需要が高いためすぐに売り切れるでしょう。

セカンダリーマーケット（最適かつ安全な解決策）

特定の試合のチケットが欲しい場合やFIFAの抽選に間に合わなかった場合は、StubHubなどのセカンダリーチケットプラットフォームが理想的な選択肢となります。 これらのプラットフォームでは座席や日程の選択肢が広く、公式販売で売り切れ表示でも入手できる可能性があります。ただし価格は需要と供給で変動します。

カナダ開催試合のチケット価格は？

カナダでは主に4つのカテゴリーに分けられます：

  • カテゴリー1：最も高く、下層席。
  • カテゴリー2・3はスタジアムの各所で良好な視界を確保。
  • カテゴリー4：最も手頃で、上層階に位置します。

各カテゴリーの推定価格は以下の通りです：

カテゴリーチケットの価格帯
グループステージ（開催国を除く）60ドル～620ドル
グループステージ（カナダ、アメリカ、メキシコの試合）75ドル～2,735ドル
ラウンド・オブ・32105ドル - 750ドル
ベスト16170ドル～980ドル

StubHubなどの転売サイトではカナダの試合が約265ドルから。

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2026年カナダW杯のスタジアム

試合はカナダの2つのランドマーク的スタジアムで開催されます：

  • BCプレイス（バンクーバー）：収容人数54,000人。
  • BMOフィールド（トロント）：収容45,000人。

カナダ開催試合への期待は高い。

アイスホッケーが国民的スポーツだが、この夏は国中がサッカーに沸く。カナダ代表はFIFAランキングを急上昇させ、史上初となる2大会連続の本大会出場を狙う。

ジェシー・マーシュ監督率いる「カナックス」はコパ・アメリカ2024で準決勝に進出し、米国に勝利するなど好調だ。 カナダだけでなく、エジプト、セネガル、パナマ、ニュージーランドもカナダで力強い戦いを繰り広げ、記憶に残る大会になるでしょう。

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