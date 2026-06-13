2026年ワールドカップを揺るがすスキャンダル…イングランド代表が盗難被害に遭う

2026年ワールドカップのセキュリティが大会前に初の試練に直面した。イングランド代表はフロリダからカンザスシティへ移動中、トレーニング用具の一部が盗まれたと報告した。

数日後に開幕する大会では、ドイツ人のトーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表が優勝候補の筆頭に挙げられている。しかし、輸送中の用具消失という予期せぬ危機に直面した。

英紙デイリー・メールによると、盗まれたのはハリー・ケイン、ジュード・ビリンガム、アンソニー・ジョーダンらの専用スパイク、公式試合球、パフォーマンス分析機器、コーチングスタッフ用の技術用具など。

貨物はフロリダ州ウェストパームビーチから代表チームの宿泊施設「サップ・フットボール・ビレッジ」へ送られた。チームはグループステージなど米国滞在中の大部分をここで過ごす予定だった。装備が到着した際、代表団は重要な小包の紛失を確認した。

一部選手は大会用スパイクを失い、練習球も多数行方不明に。報道によっては残ったボールは1個だけという情報もある。

イングランドサッカー協会（FA）は代替品の緊急手配を余儀なくされた。カンザスシティ警察は捜査を開始し、容疑者2名を逮捕したが、関与の程度は明かしていない。

水曜日にダラスでクロアチアと初戦を控えるイングランドにとって、極めて微妙なタイミングでの出来事だ。トゥヘル監督率いるチームは大会でまだ1試合も戦っていないが、準備期間中に懸念すべき出来事が重なっている。

数週間前にはフロリダ合宿中に銃撃事件やフロリダ・キーズ地震の混乱が起き、代表団は不安を抱えていた。

この盗難は、2026年ワールドカップのセキュリティ問題についても議論を再燃させた。 イラン、セネガル、ウズベキスタン代表は、米空港での検査が長引くと不満を表明。国際サッカー連盟（FIFA）や主催者は、米加墨共同開催大会のため強化されたセキュリティ・プロトコルだと説明していた。

入国時の混乱だけでなく、開催国が代表チームの装備を保護できるのかという不安も広がっている。戦術ボードや分析機器、選手用スパイクなどの紛失が相次ぎ、各協会は警戒を強めている。

イングランド代表は、この問題が戦術準備や試合日程に支障をきたさないよう対応に努めている。1966年以来となる決勝進出を目指すトヒル監督は、クロアチア戦までに事態が収束することを期待している。

試合開始前に、イングランド代表はサッカーとは異なる戦いを強いられている。時間との戦いであり、窃盗犯との戦いでもある。