「グリーン・ファルコンズ」が再び世界の舞台に立つ。チームを率いるサレム・アル・ダウサリ主将らとともに、サウジアラビアは2026年FIFAワールドカップ出場権を獲得した。

北米の最先端スタジアムで開催される注目度の高いグループに属する。

ジェッダでのイラク戦を引き分け、本大会出場を決めたことで、アル・ヒラルスターを生で観たいファンが増えている。

GOALでは、アメリカで再び「大物撃破」を狙う「グリーン・ファルコンズ」の試合を観戦するためのチケット購入方法など、必要な情報をすべてご案内します。

サウジアラビアの試合日程は？

日付 試合日程 開催地 チケット 2026年6月15日 サウジアラビア vs ウルグアイ ハードロック・スタジアム（フロリダ州マイアミ） チケット 2026年6月21日 スペイン対サウジアラビア メルセデス・ベンツ・スタジアム（ジョージア州アトランタ） チケット 2026年6月26日 カーボベルデ vs サウジアラビア NRGスタジアム（テキサス州ヒューストン） チケット

サウジアラビア代表のワールドカップチケットはどこで買えますか？

本日、公式チケット抽選（Visa先行販売、早期抽選、ランダム抽選）は終了しました。

この期間中に5億件以上の申し込みが処理されたため、現在、一般販売分のチケット残数は過去最低です。

以下に重要な情報をまとめました：

4月1日から「 ラストミニット販売」 が始まりました。抽選ではなく、完全な先着順です。購入完了の通知は即時に届きます。販売期間は大会終了までですが、FIFAから直接公式チケットを購入できる最後のチャンスです。

が始まりました。抽選ではなく、完全な先着順です。購入完了の通知は即時に届きます。販売期間は大会終了までですが、FIFAから直接公式チケットを購入できる最後のチャンスです。 FIFA公式再販マーケットプレイス も利用可能です。ファンはここで正規価格で認証済みチケットを売買できます。

も利用可能です。ファンはここで正規価格で認証済みチケットを売買できます。 StubHubなどの二次販売サイトでも購入できますが、利用規約は必ず確認してください。

サウジアラビアでのワールドカップのチケットはいくらですか？

2026年大会のチケットはダイナミックプライシングが適用され、会場や対戦カード、残日数で価格が変動します。サレム・アル・ダウサリなど人気選手が出場する試合は、中東や在外コミュニティの需要が高く、価格が高騰します。

カテゴリー3（最安）： 上層席やゴール裏。公式価格は約70ドルですが、サウジアラビア戦の需要が高く、転売市場では195～450ドルです。

上層席やゴール裏。公式価格は約70ドルですが、サウジアラビア戦の需要が高く、転売市場では195～450ドルです。 カテゴリー2： コーナーや中段にある、価格と視認性のバランスが良い席。500～950ドル程度。

コーナーや中段にある、価格と視認性のバランスが良い席。500～950ドル程度。 カテゴリー1： サイドライン沿いの最上級席で、アル・ダウサリのプレーを間近に楽しめます。マイアミの開幕戦など注目度の高い試合は1,300～3,500ドル超。

サイドライン沿いの最上級席で、アル・ダウサリのプレーを間近に楽しめます。マイアミの開幕戦など注目度の高い試合は1,300～3,500ドル超。 ホスピタリティパッケージはグルメケータリングやラウンジアクセス付きで1,500ドルから、メルセデス・ベンツ・スタジアムのプライベートスイートは15,000ドルに達することもあります。

費用を抑えるには、旅行が決まり次第早めに購入しましょう。安価な席はすぐに売り切れます。直前でも値下がりすることはほとんどありません。

サウジアラビアのホスピタリティチケットはどのように購入できますか？

「グリーン・ファルコンズ」の試合を特別な環境で観戦したい方のために、2026年ワールドカップでは以下のホスピタリティプランが用意されています：

マッチ・クラブ： ホスピタリティのエントリーレベル。プレミアムシートと、試合前後にデリメニューや共有バーを利用可。

ホスピタリティのエントリーレベル。プレミアムシートと、試合前後にデリメニューや共有バーを利用可。 マッチ・パビリオンは 空調完備のラウンジ、高級料理、スタジアムの絶景を提供し、価格は1試合あたり約2,500ドルから。

空調完備のラウンジ、高級料理、スタジアムの絶景を提供し、価格は1試合あたり約2,500ドルから。 ザ・パール・ラウンジ： ハードロック・スタジアムなど主要会場に設置。6コースの食事と専属コンシェルジュが付く最上級ラグジュアリー体験。

ハードロック・スタジアムなど主要会場に設置。6コースの食事と専属コンシェルジュが付く最上級ラグジュアリー体験。 「フォロー・ユア・チーム」：開催地を問わずサウジアラビア代表3試合のVIP席を確保するパッケージ。アル・ダウサリ選手を手間なく応援できる究極のプランです。

サウジアラビア代表としてプレーするサレム・アル・ダウサリに期待すること

アル・ダウサリは10年以上にわたり、サウジアラビア代表の心臓部として活躍。AFCチャンピオンズリーグでディフェンダーを苦しめてきた俊敏性、決定力、広い視野は代表でも健在です。

近年はプレイメーカーとしてポジションを下げ、若手FWに鋭いスルーパスを供給。彼一人ですべてのバランスが変わり、マークを引きつけて味方にスペースを作る。

戦術を超えた魅力がアル・ダウサリにはある。彼が出場すればスタジアムは熱狂の渦に包まれる。 彼がボールを持つたび、スタジアムは熱狂する。アルゼンチン戦で歴史的ゴールを決めた彼を生で観られるのは、米加墨のファンにとって一生に一度の機会だ。緑の旗、チャント、そして「トルネード」の技が織りなすサウジアラビアの試合は、大会屈指の熱気になると予想される。