2026年ワールドカップでカタール代表を応援する方法：チケット、航空券、宿泊施設などの情報はこちら

カタール代表は2026年ワールドカップで歴史を刻もうとしています。大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催され、カタールやアラブ諸国のファンも自国代表をこの大舞台で応援しようと期待を高めています。

「アル・アンナビ」が米・加・墨のスタジアムで主役を務めるため、観戦を希望するファンは早めの旅行計画とホテル予約が推奨される。

GOALでは、カタール代表の必須試合観戦に向けたフライト・宿泊・チケット情報をまとめてご案内しています。

2026年ワールドカップ、カタールの試合日程は？

日付 試合（現地時間） 会場 チケット 6月16日（火） カタール vs. メキシコ（20:00） アステカ・スタジアム（メキシコシティ） チケット 6月22日（月） カタール対コロンビア（12:00） リーバイス・スタジアム（サンタクララ）。 チケット 6月27日（土） カタール対ポーランド（21:00） メルセデス・ベンツ・スタジアム（アトランタ） チケット

カタールW杯のチケット入手方法は？

直前販売期間

2026年4月1日から、残券は先着順で販売されます。

FIFAは残券数を明かさず、需要はすでに最高潮。

購入にはFIFAアカウントへの登録が必要だ。

二次販売市場

ラストミニット販売終了後は、公式リセールを含むセカンダリーマーケット（2026年4月2日再開）でのみ購入できます。

全700万枚のうち300万枚以上が残っているため、多くのファンが最後のチャンスを狙うでしょう。

期間中にチケットを入手できなかったり、直前になってチケットを探している場合は、StubHubなどのセカンダリーマーケットも確認しましょう。

カタールW杯の航空券はどうする？

ロサンゼルス、トロント、メキシコシティへ行く場合でも、Skyscannerなどの比較サイトを活用し、世界中の航空運賃を比較して最安席を確保しましょう。

航空券を確保したら、キャンセルやスケジュール変更に備え、旅行保険への加入も検討しましょう。

荷物は最小限に。試合のチケット、パスポート、印刷した旅程は必ず持参しましょう。セキュリティチェックがスムーズになり、余計な費用もかかりません。

水分補給を忘れずに、スタジアムには早めに到着しましょう。交通手段も事前に確認しておくと、当日の移動がスムーズです。これらの準備でストレスや余計な出費を避け、大会を存分に楽しめます。

カタール2026ワールドカップ観戦にはどこへ泊まるべき？

宿泊施設は多様ですが、需要は過去最大を見込むため、料金や立地の良い部屋を確保するには早めの予約が不可欠です。

Booking.comでは、キャンセル料無料や後払いなど柔軟なプランが利用でき、予定や試合結果が変わっても安心です。

現地の交通手段

両国とも自動車社会ですが、開催都市では大会向け公共交通網が整備されています。現地の人と同じように移動するためのポイントは以下です：

便利な交通アプリ： 出発前にアプリをダウンロードしておけば、予約も移動も簡単。特にファンゾーンと宿泊施設の移動に便利です。

出発前にアプリをダウンロードしておけば、予約も移動も簡単。特にファンゾーンと宿泊施設の移動に便利です。 ニューヨーク、トロント、ロサンゼルスなどの大都市では、地下鉄やバスがスタジアムへ直通で安くつながっており、試合当日の渋滞を避けられます。

レンタカー：ヒューストン～ダラスなど、比較的近い開催都市間を移動する場合、レンタカーが便利です。グループで自分のペースで行動でき、家族や友人同士には費用対効果も高いでしょう。

2026年大会でのカタール代表に何ができるか？

2年前に史上最も豪華な大会を開催したカタール代表は、得た経験と高い志を胸に臨みます。

赤茶色と白のユニフォームが目を引く「アル・アナビ」は、ドーハや北米のアラブ系コミュニティから駆けつける大勢のサポーターの声援を受け、世界最大の舞台で成長した力を示したい。

アジアカップなどで戦術を磨いた彼らは、グループステージ突破と新たな歴史を目指す。