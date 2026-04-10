2026年モロッコW杯のチケット購入方法：日程、試合、価格など

モロッコのサッカーファンにとって、今ほどワクワクする時期はない。 「アトラスの獅子」ことモロッコ代表は、カタールで開催された2022 FIFAワールドカップでアフリカ勢初となるベスト4入り。その勢いのまま、今夏北米で開催される大会でも活躍が期待される。

7回目の出場となるモロッコは、1970年メキシコ大会で初出場。2022年にベスト4に入る前は、1986年メキシコ大会で唯一グループリーグを突破した。40年前、彼らはアフリカ・アラブ勢として初めてベスト16に進出し、新たな歴史を刻んだ。

モロッコは再び旋風を巻き起こせるか。その答えを北米で直接確かめてみては。GOALがチケットの入手方法や価格など、2026年ワールドカップの最新情報を案内する。

2026 FIFAワールドカップはいつ開催されますか？

2026年6月11日～7月19日、カナダ・メキシコ・米国の16都市で開催されます。

34日間にわたり計104試合が行われ、史上初めて48チームが参加します。

開催都市は以下のとおりです：

カナダ： トロント、バンクーバー

トロント、バンクーバー メキシコ： グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ

グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ アメリカ合衆国：アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク、ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル

モロッコの2026年ワールドカップグループステージ日程は？

試合日 試合（現地時間キックオフ） 会場 チケット 6月13日（土） モロッコ対ブラジル（18:00） メットライフ・スタジアム（イースト・ラザフォード） チケット 6月19日（金） モロッコ対スコットランド（18:00） ジレット・スタジアム（フォックスボロ） チケット 6月24日（水） モロッコ対ハイチ（18:00） メルセデス・ベンツ・スタジアム（アトランタ） チケット

2022年カタールW杯初戦ではクロアチアと0-0で引き分け、堅守を示した。ベルギー戦で2得点を挙げ20年ぶりの勝利。カナダにも勝ち、メキシコ’86以来のグループ首位突破。

ワリド・レグラギ監督のチームは、今夏、油断できない厳しい初戦を迎える。モロッコはニュージャージー州イーストラザフォードで、ブラジルとグループリーグ初戦を戦う。 5度の優勝を誇るブラジルは1966年以来グループステージを突破し続けており、2022年大会の初戦ではカメルーンに敗れている。

2戦目はマサチューセッツ州フォックスボロでスコットランドと対戦する。1998年以来の出場となる「タータン・アーミー」は、前回大会で1勝も挙げられなかった。過去8回の出場でも決勝トーナメントに進んだことはなく、通算勝利は4にとどまる。

グループステージで最も楽と予想される最終戦では、アトランタでハイチと対戦する。ハイチの唯一のワールドカップ出場は1974年ドイツ大会で、3戦全敗・14失点を喫した。

モロッコの2026年ワールドカップでの展望は？

モロッコは前回のワールドカップでの活躍以来、勢いを維持し、現在FIFAランキング11位。2026年ワールドカップ予選8試合に全勝し、過去2年間の敗戦は2回のみ。 昨年はアラブカップとアフリカネイションズチャンピオンシップを制し、現在開催中のアフリカネイションズカップでも優勝を狙う。

「アトラス・ライオンズ」の愛称で呼ばれる彼らは、国内クラブの監督から代表監督に転身したワリド・レグラギの下で好調を維持。2022年8月の就任以来、試合の70％以上で勝利している。

レグラギ監督の下には、アシュラフ・ハキミ（2025年アフリカ・バロンドール受賞、チャンピオンズリーグ制覇）をはじめ、アユーブ・エル・カアビ、ソフィアン・アムラバト、ヌサイール・マズラウィなど経験豊富な選手が揃う。

さらに、レバークーゼンのエリエッセ・ベン・セギルやレアル・マドリードのブラヒム・ディアスなど若手も豊富で、世代交代も順調だ。10月のU-20ワールドカップを制したオスマン・マアマやヤシール・ザビリも加わり、未来は明るい。

モロッコ代表の2026年ワールドカップチケット購入時期

サポーターは、6月の大会開始までFIFA公式ウェブサイトでモロッコ代表のチケットを購入できます。

「Visaプレセール抽選」（9月）や「早期チケット抽選」（10月）はすでに終了しましたが、今後以下の販売機会が予定されています：

ランダム抽選

2026年FIFAワールドカップの組み合わせ抽選が終了し、グループステージの対戦カードが確定しました。次のチケット販売期間は12月11日から1月13日までです。

期間中は希望試合のチケットを申し込めます。定価販売で、当選者は2月に通知されます。

直前販売

2026年春には残券を先着順で販売します。

各試合の発売枚数は未定ですが、枚数は限られ、すぐに売り切れる見込みです。

購入にはFIFA公式チケットポータルでアカウント登録が必要です。登録後、ログインすれば残席状況を確認できます。

セカンダリーマーケット

それでもチケットが入手できない場合は、StubHubなどのセカンダリーマーケットでファン同士が転売を行うため、価格は変動します。

2026年モロッコW杯のチケット購入先

モロッコ代表戦を含む全試合の公式販売所はFIFA公式チケットポータルです。

早期先行販売、抽選販売、先着順販売などに参加するには、FIFA IDの登録が必要です。

さらにFIFAは公式「再販・交換マーケットプレイス」も運営しており、完売チケットの転売・購入ができる唯一の公式プラットフォームです。

転売プラットフォームのチケットは、試合が近づくと在庫が少なく不規則になりますが、一次販売以外では最も確実な購入手段です。メキシコでは公式の「Mercado de Intercambio」が安全に現地転売を仲介します。

FIFAの公式販売を逃した方や特定の試合・開催都市のチケットが必要な方は、StubHubやTicomboなどのセカンダリーサイトでも購入できます。ただし需要に応じて価格が大幅に上がる場合があります。

ただし、非公式業者からは偽造や無効、高値のリスクがあるため、購入は慎重に。購入保証と返金ポリシーが明確な信頼できるサイトを選びましょう。

2026年モロッコワールドカップのチケット：価格は？

2026年FIFAワールドカップ・モロッコ大会のグループリーグチケットは、以下のカテゴリーに分かれています：

カテゴリー1： 最も高く、下段席。

最も高く、下段席。 カテゴリー2： カテゴリー1を除く下段・上段席。

カテゴリー1を除く下段・上段席。 カテゴリー3： 上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。

上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。 カテゴリー4：最も手頃な価格で、その他の上層席。

価格は販売時期によって変動する場合があります。予想価格は以下のとおりです：

ステージ チケット価格帯 グループステージ（開催国を除く） 60ドル～620ドル グループステージ（米国、カナダ、メキシコの試合） 75ドル～2,735ドル 決勝トーナメント1回戦 105ドル～750ドル ベスト16 $170～$980 準々決勝 $275 - $1,775 準決勝 420ドル～3,295ドル 決勝 2,030ドル～7,875ドル

2026年モロッコW杯のホスピタリティチケットを入手する方法

モロッコ開催試合を対象に、プレミアムチケット、飲食、特典が付いたホスピタリティ・パッケージをご利用ください。3つの開催国すべてで利用可能です。

パッケージは以下の通りです：

1試合

グループステージ：開催国以外の試合1試合（カナダ、メキシコ、米国を除く）

ラウンド・オブ・32／ラウンド・オブ・16／3位決定戦：いずれか1試合

ホスピタリティオプション：ピッチサイドラウンジ、VIP、トロフィーラウンジ、チャンピオンズクラブ、FIFAパビリオン

1名様あたり1,400米ドルから

会場シリーズ

お好みの会場で全試合を観戦できます。

会場により4～9試合が含まれます

試合日・ステージは全日程対象

ホスピタリティプラン：ピッチサイド・ラウンジ、VIP、トロフィー・ラウンジ、チャンピオンズ・クラブ、FIFAパビリオン

1名様あたり8,275米ドルから

「マイチーム」を追跡

開催地に関わらず、グループステージ全試合でチームの活躍を間近で観戦できます。

グループステージ3試合とラウンド・オブ・32の1試合。

対象は全試合日・会場です。

開催国（カナダ・メキシコ・米国）のチームにはご利用いただけません。

ホスピタリティプラン：FIFAパビリオン

1名あたり6,750米ドルから

法人・VIP向けにはプライベートスイートとプラチナアクセスも用意されています。

2026年大会の開催地は？

2022年6月、開催都市16カ所（カナダ2、メキシコ3、米国11）が発表されました。以下のリストで、開催都市とスタジアムをご確認ください：