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ハリー・ケインがバロンドールを受賞し、イングランドの長年の待望に終止符を打った。しかし、投票の全内訳を見ると、バイエルン・ミュンヘンのストライカーがいかに受賞を逃す寸前だったかが分かる。かつてトッテナムの中心選手だったケインは、ロンドンで栄誉あるバロンドールを獲得。最も近いライバルだったレアル・マドリーのスター、キリアン・エンバペを僅差で抑えた。

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歴史的な快挙、わずか28ポイント差の勝利

ケインはわずか28ポイントという僅差でバロンドールを獲得した。バイエルン・ミュンヘンのストライカーは月曜日、初めてこの栄誉ある賞に輝いた。イングランド人の男子選手としては、2001年のマイケル・オーウェン以来の受賞となる。華やかな授賞式はケインの故郷ロンドンで開かれ、イングランド代表キャプテンにとって目覚ましい1年を締めくくった。

最終得票は、熾烈な三つどもえの争いを物語っている。ケインは1055ポイントを獲得し、1027ポイントで2位となったエンバペを僅差で退けた。バルセロナの新星ラミン・ヤマルは、スペイン代表としてワールドカップを制したにもかかわらず、881ポイントと大きく離されて3位に入った。

最後まで続いた緊迫の争い

投票の過程では、水面下で劇的な展開があった。『フランス・フットボール』の編集長ヴァンサン・ガルシアは、投票期間中は情勢が目まぐるしく変わり、締め切りが近づくにつれて首位が入れ替わったと認めた。

「投票が行われた1カ月間、私は結果をリアルタイムで見ていた」とガルシアは明かした。「キリアン・エンバペが長い間リードしていたが、ハリー・ケインが追い上げ、最終的には本当に、本当にわずかなポイント差で決まった」

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この画期的な受賞を受け、ケインは競争の厳しさに言及した。「私に投票してくれた皆さん、ありがとうございます。今年は本当に難しい選択だったと思います」と受賞スピーチで語った。「今夜の受賞者、候補者の皆さん、おめでとうございます。決意と努力によって何が成し遂げられるかを示す素晴らしい顔ぶれです。皆さん、本当におめでとうございます」

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明暗が分かれた1年

エンバペの2位は、2018年の3位を上回る自身最高のバロンドール順位となった。レアル・マドリーのFWはラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、ワールドカップの得点ランキングで圧倒的な成績を残したが、いまだバロンドールを手にしていない。昨シーズン、クラブで主要タイトルを獲得できなかったことが、最終投票で決定的な要因になったとみられる。

一方、ケインのドイツ移籍は大成功を収めた。ストライカーとしてバイエルン・ミュンヘンを国内リーグとカップ戦の2冠に導き、ブンデスリーガでの同クラブの優位を確固たるものにした。さらに、大舞台でのエンバペとの直接対決でも重要な勝利を収めた。特にチャンピオンズリーグではレアル・マドリーを破って準決勝に進出し、ワールドカップの3位決定戦ではイングランド代表がフランス代表を下すことに貢献した。

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2026年バロンドール、投票結果の全内訳

2026年バロンドールの公式順位トップ10と獲得ポイントは以下の通り。

ハリー・ケイン：1055ポイント キリアン・エンバペ：1027ポイント ラミン・ヤマル：881ポイント ロドリ：726ポイント リオネル・メッシ：612ポイント フヴィチャ・クヴァラツヘリア：541ポイント ウスマン・デンベレ：418ポイント アーリング・ハーランド：378ポイント マイケル・オリーセ：296ポイント ファビアン・ルイス：201ポイント

再びクラブでの戦いへ

個人賞の結果が決まり、ケインとエンバペは再びクラブでの戦いに集中する。ケインは、バイエルン・ミュンヘンの国内での好調を維持しながら、欧州制覇への挑戦をけん引することを目指す。

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一方、エンバペはレアル・マドリーをスペインと欧州サッカーの頂点に返り咲かせるという課題に直面する。このフランス人FWは、バロンドールを僅差で逃した悔しさを糧に、ベルナベウでさらに決定力を発揮するシーズンを目指すはずだ。