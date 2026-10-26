サッカー選手が獲得できる個人賞として、おそらく最も権威ある賞の一つ、バロンドールの第70回授賞式が、2026年10月26日（月）にロンドン・パラディウムで開催される。第1回受賞者のサー・スタンリー・マシューズに敬意を表し、毎年開催される授賞式がパリ以外で行われるのは初めてとなる。

『フランス・フットボール』が1956年に創設し、2018年に初めて女子選手にも贈られた、名高い黄金のボールの賞は、世界屈指の選手たちをたたえてきた。ウスマン・デンベレは男子部門での連覇を目指す。この賞は2008年から2023年の間に、リオネル・メッシが8回、クリスティアーノ・ロナウドが5回受賞した。一方、過去3年連続で受賞したアイタナ・ボンマティに続き、今年の女子バロンドールは新たな受賞者が誕生する。

では、授賞式を無料でライブ視聴するにはどうすればいいのか。GOALが2026年バロンドール授賞式の視聴方法を紹介する。

2026年バロンドール授賞式はいつ？開催日、開始時刻、ライブ配信

開催日 2026年10月26日（月） 時刻 グリニッジ標準時20時／中央ヨーロッパ時間21時／ 米東部夏時間16時／米太平洋夏時間13時 会場 ロンドン・パラディウム（イングランド・ロンドン） ライブ配信 DAZN（ほとんどの地域。例外は以下を参照）

世界のほとんどの国では、動画配信サービスのDAZNが2026年バロンドール授賞式を無料で独占ライブ配信する。視聴するには、DAZNの無料会員登録をするか、既存のアカウントにログインするだけでいい。無料登録に必要なのはメールアドレスのみで、既存のアカウントでは現在有料契約をしているかどうかは問わない。

ただし、一部の国・地域では、バロンドール授賞式を現地の別のプラットフォームが放送する。GOALが各国の視聴先を紹介する。以下の表に自分の国がない場合は、DAZNで視聴できるはずだ。

今年の授賞式では、ケイト・スコットとティエリ・アンリが司会を務める。モナコ、ユヴェントス、アーセナル、バルセロナ、フランス代表でストライカーとしてプレーし、2003年のバロンドールで2位になったアンリは、米国のCBSスポーツでスコットとともにUEFAチャンピオンズリーグのライブ中継を進行している。

関連記事：バロンドール、歴史的な第70回授賞式の象徴的な会場と豪華な司会コンビを発表

2026年バロンドールの候補者は？

GOALが、バロンドール授賞式で贈られる各賞の候補者全員を以下に紹介する。

2026年男子バロンドール候補者

選手 所属クラブ 代表 ジュード・ベリンガム レアル・マドリー イングランド パウ・クバルシ バルセロナ スペイン マルク・ククレジャ チェルシー／レアル・マドリー スペイン ウスマン・デンベレ パリ・サンジェルマン フランス ルイス・ディアス バイエルン・ミュンヘン コロンビア ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・ユナイテッド ポルトガル ガブリエウ・マガリャンイス アーセナル ブラジル アーリング・ハーランド マンチェスター・シティ ノルウェー アクラフ・ハキミ パリ・サンジェルマン モロッコ ハリー・ケイン バイエルン・ミュンヘン イングランド フヴィチャ・クヴァラツヘリア パリ・サンジェルマン ジョージア ラミン・ヤマル バルセロナ スペイン サディオ・マネ アル・ナスル セネガル マルキーニョス パリ・サンジェルマン ブラジル ラウタロ・マルティネス インテル アルゼンチン キリアン・エンバペ レアル・マドリー フランス ヌーノ・メンデス パリ・サンジェルマン ポルトガル リオネル・メッシ インテル・マイアミ アルゼンチン ジョアン・ネヴェス パリ・サンジェルマン ポルトガル マイケル・オリーズ バイエルン・ミュンヘン フランス ウィリアン・パチョ パリ・サンジェルマン エクアドル フリアン・キニョネス アル・カーディシーヤ メキシコ デクラン・ライス アーセナル イングランド ロドリ マンチェスター・シティ／バルセロナ スペイン ファビアン・ルイス パリ・サンジェルマン スペイン ウィリアン・サリバ アーセナル フランス フェラン・トーレス バルセロナ／パリ・サンジェルマン スペイン ダヨ・ウパメカノ バイエルン・ミュンヘン フランス ヴィニシウス・ジュニオール レアル・マドリー ブラジル ヴィティーニャ パリ・サンジェルマン ポルトガル

2026年女子バロンドール候補者

選手 所属クラブ 代表 セルマ・バシャ OLリヨンヌ フランス バーブラ・バンダ オーランド・プライド ザンビア エスメー・ブルフツ バルセロナ オランダ クララ・ビュール バイエルン・ミュンヘン ドイツ マリオナ・カルデンテイ アーセナル スペイン スカーレット・カンベロス クラブ・アメリカ メキシコ ケルスティン・カスパライ マンチェスター・シティ オランダ テンワ・チャウィンガ カンザスシティ・カレント マラウイ カタ・コル バルセロナ スペイン メルシー・デュモルネ OLリヨンヌ ハイチ カロリーネ・グラハム・ハンセン バルセロナ ノルウェー アレックス・グリーンウッド マンチェスター・シティ イングランド パトリ・ギハロ バルセロナ スペイン ペルニレ・ハーダー バイエルン・ミュンヘン デンマーク 長谷川唯 マンチェスター・シティ 日本 ローズ・ラベル ゴッサムFC アメリカ マピ・レオン バルセロナ／ロンドン・シティ・ライオネセス スペイン ロレーナ カンザスシティ・カレント ブラジル メルヴィン・マラール マンチェスター・ユナイテッド／チェルシー フランス 松窪真心 ノースカロライナ・カレッジ／チェルシー 日本 フィフィアネ・ミーデマ マンチェスター・シティ オランダ エヴァ・パヨル バルセロナ ポーランド クラウディア・ピナ バルセロナ スペイン アレクシア・プテジャス バルセロナ／ロンドン・シティ・ライオネセス スペイン ウェンディ・ルナール OLリヨンヌ フランス アレッシア・ルッソ アーセナル イングランド カディジャ・ショー マンチェスター・シティ ジャマイカ 谷川萌々子 バイエルン・ミュンヘン 日本 キャロライン・ウィアー レアル・マドリー／OLリヨンヌ スコットランド テッサ・ウラールト インテル／コモ ベルギー

2026年コパ・トロフィー候補者

選手 所属クラブ 代表 ケリム・アライベゴヴィッチ RBザルツブルク／ユヴェントス ボスニア・ヘルツェゴビナ アユブ・ブアディ リール／マンチェスター・シティ モロッコ パウ・クバルシ バルセロナ スペイン ヤン・ディオマンデ RBライプツィヒ／レアル・マドリー コートジボワール レナルト・カール バイエルン・ミュンヘン ドイツ エリ・ジュニオール・クルピ ボーンマス フランス ラミン・ヤマル バルセロナ スペイン ヨハン・マンザンビ フライブルク／アストン・ヴィラ スイス イブラヒム・マザ レヴァークーゼン アルジェリア ウォーレン・ザイール＝エメリ パリ・サンジェルマン フランス

2026年女子コパ・トロフィー候補者

選手 所属クラブ 代表 フェールレ・ブールマン チェルシー オランダ ビッキー・ロペス バルセロナ スペイン フェリシア・シュレーダー BKヘッケン／レアル・マドリー スウェーデン クララ・セラジョルディ バルセロナ スペイン リリー・ヨハネス OLリヨンヌ アメリカ

2026年ヤシン・トロフィー候補者

選手 所属クラブ 代表 ヤシン・ブヌ アル・ヒラル モロッコ ティボー・クルトワ レアル・マドリー ベルギー ジョアン・ガルシア バルセロナ スペイン グレゴール・コベル ボルシア・ドルトムント スイス エミリアーノ・マルティネス アストン・ヴィラ／チェルシー アルゼンチン エドゥアール・メンディ アル・アハリ セネガル ダビド・ラヤ アーセナル スペイン マトヴェイ・サフォノフ パリ・サンジェルマン ロシア ウナイ・シモン アスレティック・ビルバオ スペイン ヴォジーニャ シャヴェス／コロコロ カーボベルデ

2026年女子ヤシン・トロフィー候補者

選手 所属クラブ 代表 アン＝カトリン・ベルガー ゴッサムFC ドイツ カタ・コル バルセロナ スペイン ハンナ・ハンプトン チェルシー イングランド ロレーナ カンザスシティ・カレント ブラジル 山下杏也加 マンチェスター・シティ 日本

2026年男子ヨハン・クライフ・トロフィー候補者

監督 チーム 国籍 ミケル・アルテタ アーセナル スペイン ルイス・デ・ラ・フエンテ スペイン スペイン ウナイ・エメリ アストン・ヴィラ スペイン ヴァンサン・コンパニ バイエルン・ミュンヘン ベルギー ルイス・エンリケ パリ・サンジェルマン スペイン

2026年女子ヨハン・クライフ・トロフィー候補者

監督 チーム 国籍 ジョナタン・ヒラルデス OLリヨンヌ スペイン アンドレー・イェグレルツ マンチェスター・シティ スウェーデン ニルス・ニールセン 日本 デンマーク ペレ・ロメウ バルセロナ スペイン エレナ・サディク セルティック／BKヘッケン スウェーデン

2026年男子年間最優秀クラブ候補

クラブ リーグ 国 アーセナル プレミアリーグ イングランド バイエルン・ミュンヘン ブンデスリーガ ドイツ ボデ／グリムト エリテセリエン ノルウェー フラメンゴ ブラジレイロン ブラジル パリ・サンジェルマン リーグ・アン フランス

2026年女子年間最優秀クラブ候補

クラブ リーグ 国 バルセロナ リーガF スペイン バイエルン・ミュンヘン 女子ブンデスリーガ ドイツ クラブ・アメリカ リーガMXフェメニル メキシコ マンチェスター・シティ 女子スーパーリーグ イングランド OLリヨンヌ プルミエール・リーグ フランス

ブックメーカーがバロンドール受賞を予想するのは誰？

英国のブックメーカーでは、バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表のストライカー、ハリー・ケインが2026年男子バロンドール受賞予想で首位に立っている。オッズ比較サイト『Oddschecker』によると、10月26日（月）のグリニッジ標準時13時時点で、複数のブックメーカーがオッズを1対3に設定しており、ケインが本命となっている。

昨夜のエル・クラシコで2得点を挙げたレアル・マドリーとフランス代表のキリアン・エンバペは、オッズが大幅に低下。先週初めの12対1から、授賞式当日には多くのブックメーカーで15対8まで下がった。

一方、バルセロナとスペイン代表のFIFAワールドカップ優勝者で、昨年のバロンドールでは2位、コパ・トロフィーを2年連続で受賞したラミン・ヤマルは、先週初めに一部で1対1まで下がっていたオッズが、最も低いところでも4対1へと上昇。エンバペに抜かれ、受賞予想で3番手となった。

パリ・サンジェルマンとジョージア代表のフヴィチャ・クヴァラツヘリアもオッズが大幅に上昇し、先週の16対1から、現在は最も低いところでも66対1となっている。

バロンドールを8回受賞したリオネル・メッシと、2024年の受賞者ロドリはいずれも33対1。一方、昨年の受賞者ウスマン・デンベレは80対1となっている。

女子バロンドールのオッズは男子ほど広く提供されていないが、米国の予測市場サイト『Polymarket』によると、2021年と2022年の受賞者、アレクシア・プテジャスが2026年の圧倒的な本命だ。今夏にバルセロナから女子スーパーリーグ昇格組のロンドン・シティ・ライオネセスに加入したスペイン代表選手の受賞確率は、10月26日（月）のグリニッジ標準時13時時点で94.5％と評価されている。

女子バロンドールの受賞確率が1％を超えている選手は、ほかにバルセロナとポーランド代表のエヴァ・パヨルのみで、4.7％とされている。過去3年連続で女子バロンドールを受賞したアイタナ・ボンマティは、今年の最終候補に入っていない。

レアル・マドリーは今年のバロンドール授賞式をボイコットする？

2026年バロンドール授賞式が行われるロンドン・パラディウムに、レアル・マドリーの代表団が出席するかどうかは、まだ明らかになっていない。

レアル・マドリーは過去2年間、事実上の授賞式ボイコットで話題となった。2024年には、同クラブのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、当時マンチェスター・シティに所属し、現在はバルセロナでプレーするスペイン代表主将ロドリに最高賞を譲ると知り、授賞式への代表団派遣を見送った。

昨年のバロンドール授賞式にも、レアル・マドリーはパリに代表者を送らなかった。一部メディアはこれを、主催者の『フランス・フットボール』が採用する投票制度への抗議と受け止めた。

しかし、レアル・マドリーは同賞に対する姿勢を変えた可能性がある。先月、クラブはX（旧ツイッター）に投稿し、ジュード・ベリンガム、マルク・ククレジャ、キリアン・エンバペ、ヴィニシウス・ジュニオールの男子選手4人が男子バロンドール候補に選ばれたことに言及した。

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