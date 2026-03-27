2026年チュニジア・ワールドカップのチケット購入方法：日程、試合日程、価格など

チュニジアは、3大会連続・通算7回目のワールドカップ出場に向け準備を進めており、アフリカ屈指の規律正しく組織されたチームを世界の舞台に送り出す。

2022年にフランスを破る歴史的な勝利を収めて以来、チュニジアのファンは、自国代表がついにグループステージの壁を打ち破り、決勝トーナメントに進出できるか、これまで以上に期待を寄せている。

サブリ・ラムーシ監督率いるチームは歴史を刻むことができるのか？GOALが、2026年ワールドカップの最新チケット情報、最安値のチケットの探し方やオンラインでの購入方法などをご紹介します。

2026年FIFAワールドカップはいつ開催されますか？

2026年FIFAワールドカップは、2026年6月11日から7月19日まで開催される歴史的な大会となる。

今大会は史上初めて48チームが参加し、アメリカ、メキシコ、カナダの16都市で開催されます。

合計104試合が行われ、これまで以上に多くのサッカーの試合が楽しめます。チュニジアはグループFに組み込まれており、活気あふれるメキシコのサッカーの雰囲気の中で戦いを開始し、その後、アメリカ合衆国の中心部へと向かいます。

2026年ワールドカップの開催都市は以下の通りです：

メキシコ： メキシコシティ、グアダラハラ、モンテレイ。

メキシコシティ、グアダラハラ、モンテレイ。 アメリカ合衆国： アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク／ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル。

アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク／ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル。 カナダ：トロント、バンクーバー。

チュニジアの2026年ワールドカップのグループステージ日程は？

日付 試合日程（現地時間） 会場 チケット 6月15日（月） チュニジア 対 プレーオフ勝者 (午前2時) モンテレイ・スタジアム（メキシコ） チケット 6月20日（土） チュニジア 対 日本（午後10時） モンテレイ・スタジアム（メキシコ） チケット 6月25日（木） チュニジア対オランダ（午後7時） カンザスシティ・スタジアム（米国） チケット

モンテレイで行われるチュニジアの初戦が、大会の行方を左右する重要な一戦となる。続いて6月20日の日本戦は、FIFAワールドカップ史上1,000試合目となる記念すべき試合となる。

その後、「カルタゴの鷲」はカンザスシティへ飛び、オランダとの大一番に臨む。この一戦が、大会における彼らの運命を左右する可能性がある。

2026年のチュニジアに何が期待できるか？

サブリ・ラムーシ監督の下、チュニジアは守備の強豪としての評判を維持している。

予選では、「カルタゴの鷲」は10試合を通じて1点も失わないという驚異的な記録を達成した。

モンタサール・タルビと、ゴール前で安定したプレーを見せるアイメン・ダメンが支えるこの堅固な守備こそが、グループFにおける彼らの最大の武器となるだろう。

中盤では、エリエス・スキリが引き続きチームの心臓部として機能し、ハンニバル・メジュブリが堅固な守備を崩すために必要な創造的な閃きをもたらしている。

伝説的なユセフ・ムサクニはキャリアの晩年を迎えつつあるが、ベテランの経験と、欧州のトップリーグで活躍する意欲的な若手選手たちが融合したこのチームにとって、彼のリーダーシップは依然としてかけがえのないものである。

2026年チュニジアW杯のチケットの購入方法は？

スタンドの席を確保するには、主に2つの方法があります。FIFA公式ポータルと、信頼できるセカンダリーマーケットです。

FIFA公式チケットポータル

FIFAはチケットを数段階に分けて販売します。初期の抽選に間に合わなかった場合でも、以下の今後の機会にご注目ください：

抽選販売： これはファンが特定の試合を申し込む主要なフェーズです。需要が供給を上回った場合、当選者を決定するために抽選が行われます。

これはファンが特定の試合を申し込む主要なフェーズです。需要が供給を上回った場合、当選者を決定するために抽選が行われます。 直前販売： 2026年春の大会開幕が近づくと、残りのチケットは先着順で販売されます。

2026年春の大会開幕が近づくと、残りのチケットは先着順で販売されます。 サポーター向け特別価格帯：FIFAは、チュニジアのような出場国の熱心なファン向けに、特別価格60ドルのチケット枠を設けています。これらは各国のサッカー協会を通じて管理されます。

二次販売市場

公式サイトでチケットが売り切れている場合や、希望するカテゴリーのチケットがもう入手できない場合は、StubHubなどの転売サイトを利用するとよいでしょう。

これらのプラットフォームでの価格は需要に応じて変動しますが、人気試合の直前チケットを入手できる可能性が最も高くなります。

2026年チュニジアW杯のチケットはどこで購入できますか？

すべてのチケットの主な販売元は FIFA.com/tickets です。

公式販売期間に参加するには、FIFA IDを作成する必要があります。また、FIFAは、参加できなくなったファンのために公式の再販プラットフォームも提供しており、他の人が額面価格でチケットを購入できるようになっています。

より柔軟な購入を希望するファンや、公式販売期間を逃してしまったファンには、StubHubが他のファンからチケットを購入できる二次販売プラットフォームを提供しています。

2026年チュニジアW杯のチケット：価格はいくらですか？

チケットは4つのカテゴリーに分かれています。カテゴリー4が最も手頃な価格ですが、通常は開催国の居住者向けに確保されています。

海外からのファンは、通常、最もコストパフォーマンスに優れたカテゴリー3を検討します。

グループステージの試合の推定価格帯は以下の通りです：

カテゴリー 会場 推定価格（米ドル） サポーター席 ゴール裏（指定席） 60ドル カテゴリー3 上段席 $140 - $185 カテゴリー2 コーナー席および中～上段席 $380 - $430 カテゴリー1 サイドライン（下段） 450ドル～600ドル

*注：価格は需要や会場の状況により変動する場合があります。

チュニジアのホスピタリティチケットの入手方法

2026 FIFAワールドカップの最高の体験を、チュニジア向けの完全ホスピタリティパッケージでお楽しみいただけます。プレミアムチケット、グルメな食事やドリンクなど、3つの開催国（米国、メキシコ、カナダ）すべてでご利用いただけます。

スタイリッシュな旅をお望みのファンの皆様向けに、以下のパッケージをご用意しています：

1試合限定

グループステージ：開催国以外のチームによる試合を1試合（モンテレイまたはカンザスシティで行われるチュニジアの試合に最適）。

ノックアウトステージ：ラウンド・オブ・32／ラウンド・オブ・16／3位決定戦：いずれかの試合1試合。

ホスピタリティオプション：ピッチサイド・ラウンジ、VIP、トロフィー・ラウンジ、チャンピオンズ・クラブ、FIFAパビリオン。

1名様あたり1,400米ドルから

チームを追跡

メキシコとアメリカ合衆国を移動するチュニジア代表の、開催地を問わず、グループステージ全試合を観戦できます。

内容：グループステージ全3試合および決勝トーナメント1回戦1試合。

ホスピタリティプラン：FIFAパビリオン。

1名様あたり6,750米ドルから

会場シリーズ

お好みの会場（例：エスタディオ・アステカ、メルセデス・ベンツ・スタジアムなど）で全試合を観戦。

内容：選択した会場により、4～9試合。

ホスピタリティ・オプション：ピッチサイド・ラウンジ、VIP、トロフィー・ラウンジ、チャンピオンズ・クラブ、FIFAパビリオン。

1名様あたり8,275米ドルから

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