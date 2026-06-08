9月末のセビリアは活気に満ち、地元民も観光客も象徴的な闘牛場「ラ・マエストランサ」での闘牛に熱中します。

3～10月に開催されますが、最も盛り上がるのはフェリア・デ・サン・ミゲル期間中です。

GOALでは、チケットの価格や購入場所など、シーズン最終イベント観戦に必要な情報をまとめています。

2026年セビリア闘牛スケジュール

闘牛とは何か？

その起源はスペインの村の広場であり、18世紀後半にアンダルシアのロンダに闘牛場が建設されてから正式な形になりました。 闘牛は次の順序で進みます。 雄牛の登場 ピカドール バンデリージョ マタドール（闘牛士）

現在アンダルシアには闘牛場が70以上あり、セビリアは長い歴史を持つこの儀式を体験できるスペイン有数の都市です。

セビリアの「プラサ・デ・トロス・デ・ラ・マエストランサ」は、世界屈指の由緒ある闘牛場です。

2026年のセビリアでは、どのような主要な闘牛イベントがありますか？

開催は不定期ですが、公式シーズンは2026年3月下旬～10月です。

最も権威のあるイベントは、フェリア・デ・アブリルとフェリア・デ・サン・ミゲルの2大祭りに集中しています。

フェリア・デ・アブリル（2026年4月21日～26日）： イースターの時期と重なり、この週に行われる闘牛には年間で最も豪華なカルテル（対戦カード）と名高い牛が出場します。

イースターの時期と重なり、この週に行われる闘牛には年間で最も豪華なカルテル（対戦カード）と名高い牛が出場します。 フェリア・デ・サン・ミゲル（9月下旬）：シーズン大団円の3日間（2026年は9月25日～27日）。

2026年セビリア闘牛のチケット価格は？

価格は、イベントのグレード（フェリア・デ・アブリルやサン・ミゲル・フェアなど）、出場マタドール、席種によって変わります。

一般価格は、小規模イベント（ノビジャダ）が約14～30ユーロ、主要祭りの闘牛は32～200ユーロ超です。需要が高いため、価格は変動しやすいです。

闘牛場は3つのエリアに分かれ、料金は以下のように異なります。

日陰エリア（ソンブラ）： 最高の席で、最も高額。

最高の席で、最も高額。 日陰・日向エリア（ソル・イ・ソンブラ）： イベントが進むにつれて日陰になる席ですが、最初は日差しを浴びます。

イベントが進むにつれて日陰になる席ですが、最初は日差しを浴びます。 日向エリア（ソル）： 最も安価ですが、強い日差しで視界が妨げられ、暑さが観戦体験に影響する可能性があります。

2026年セビリア闘牛のチケットはどうすれば購入できますか？

購入を遅らせると、闘牛場の窓口ではチケットが入手しにくくなる場合があります。

人気のイベントでは、長時間並ぶうえ、窓口で意思疎通がうまくできないと希望の席が取れないことがあります。また、後回しにすると完売のリスクもあります。

闘牛の公式日程は年明けに発表され、チケットは日程決定後すぐに販売開始。早めの購入ほど良席を確保しやすい。

オンライン購入が賢明な理由は次のとおりです。まず、チケット売り場の長い列に並ばずに済むため、時間を節約できます。

座席表を事前に確認できるので、予算に合った最適な席を選べます。日程が分かれば、セビリアでの他の予定もスムーズに調整できます。

セビリアの闘牛形式とは？

伝統的なコリーダ・デ・トロス（闘牛）では、6頭の雄牛と3人のマタドールが登場します。

各マタドールが2頭ずつ計6頭の雄牛と対戦し、公演時間は約90～150分（2～2時間半）です。

闘牛場で目にする主な出演者は以下の通りです：

マタドール： 闘牛の主役。金糸の「トラヘ・デ・ルセス（光の衣装）」を着用し、牛の突進を誘導して最後に仕留める。優れたマタドールはアスリート兼芸術家として、敏捷性と優雅さを示す。

闘牛の主役。金糸の「トラヘ・デ・ルセス（光の衣装）」を着用し、牛の突進を誘導して最後に仕留める。優れたマタドールはアスリート兼芸術家として、敏捷性と優雅さを示す。 ピカドール： 闘牛の第1段階のみ登場し、馬上から槍で牛の力を試し、弱点をマタドールに伝えます。

闘牛の第1段階のみ登場し、馬上から槍で牛の力を試し、弱点をマタドールに伝えます。 バンデリージャ： 闘牛の全行程でマタドールを補助する。雄牛が場に入場すると、マタドールが気性を判断する間にカポテ（色鮮やかな布）で注意を引きつける。彼らのトラヘ・デ・ルセス（闘牛服）には銀または黒の刺繍が施される。

闘牛の全行程でマタドールを補助する。雄牛が場に入場すると、マタドールが気性を判断する間にカポテ（色鮮やかな布）で注意を引きつける。彼らのトラヘ・デ・ルセス（闘牛服）には銀または黒の刺繍が施される。 モソ・デ・エスパダス（剣持ち）は通路からマタドールを補助し、装備を手渡す。祭典前には衣装を着せ、装備を整える。

セビリアの闘牛は、

セビリアの闘牛は、18世紀に建てられた歴史ある「ラ・マエストランサ」で開催されます。

スペイン最古かつ重要な闘牛場のひとつで、文化・歴史のランドマークとしても有名です。ビゼーの『カルメン』にも登場します。別名「闘牛の大聖堂（Catedral del Toreo）」と呼ばれ、コリーダの熱気を間近で感じられます。

客席は最大14,000人で、どこに座っても声がよく響きます。闘牛士が好演すると、観客に肩車されて「プエルタ・デル・プリンシペ（プリンスの門）」から退場します。